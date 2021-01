Quảng cáo Đọc tiếp

( RFI ) - Syria : Một căn cứ Nga bị tấn công. Ngày 01/01/2020, một căn cứ quân sự của Nga tại vùng Tal al-Saman, tỉnh Raqqa, phía bắc Syria, đã bị tấn công, khiến nhiều người bị thương. Vụ tấn công, do nhóm Hồi Giáo cực đoan « Những người bảo vệ tôn giáo » (Hourras al-Din) tiến hành, xảy ra ở khu vực do lực lượng dân quân người Kurdistan kiểm soát, nhưng cũng là nơi quân của chính phủ Syria và quân đội Nga được triển khai.

(AFP) - Iran dự tính tăng mức làm giầu uranium lên 20%. Đây là mức cao hơn so với ngưỡng được ấn định trong thỏa thuận hạt nhân được ký tại Vienna năm 2105. Theo thông báo ngày 01/01/2021 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA), Iran cho biết dự án sẽ được tiến hành ở nhà máy dưới lòng đất ở Fordo, nhưng không nói rõ khi nào bắt đầu.

(Reuters) - Trung Quốc: Đề xuất đàm phán của Đài Loan là « đồ rẻ tiền ». Trong bài diễn văn chúc mừng Năm Mới ngày 01/01/2021, tổng thống Thái Anh Văn cho biết Đài Loan sẵn sàng mở những cuộc thảo luận « có ý nghĩa » với Trung Quốc trên tinh thần bình đẳng và gạt sang một bên mọi đối đầu. Ngay lập tức, Bắc Kinh đã bác đề xuất trên và cho đó là « đồ rẻ tiền ». Trong thông cáo cùng ngày, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc tái khẳng định không thể thay đổi thực tế Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.

(RFI) - Hàn Quốc bỏ luật kết án phá thai. Theo giải thích của bà Na Young, điều hành tổ chức Share bảo vệ nữ quyền, do các nghị sĩ Hàn Quốc không đạt được thỏa thuận về sửa đổi luật cấm phá thai hiện hành, nên luật này đã hết hạn chiếu theo quyết định vào tháng 04/2019 của Tòa Bảo Hiến. Như vậy, các điều khoản trừng phạt tội phá thai, được quy định trong luật, sẽ không còn hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

(RFI) - Ấn Độ là cấp phép cho vac-xin AstraZeneca. Sau Achentina và Anh, Ấn Độ là nước đầu tiên ở châu Á cấp phép cho vac-xin Covishield, còn được gọi là vac-xin Oxford, do công ty AstraZeneca phát triển. Ngay sau đơn xin cấp phép khẩn cấp của Serum Institute of India, vac-xin của AstraZeneca sẽ được chuyển đến các kho trữ lạnh tại các bang ngay từ ngày 02/01/2021. Vac-xin Oxford được cho là niềm hy vọng của Ấn Độ, vì có giá rẻ, khoảng 3 euro/liều, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn hoành hành ở quốc gia Nam Á này.

(SCMP) - Ít nhất 10 nước trên thế giới đặt mua vac-xin của Trung Quốc. Hungary, Pakistan… nằm trong danh sách khách hàng từ châu Mỹ Latinh đến Trung Đông và châu Á đặt mua vac-xin của Sinopharm và có thể của Sinovac Biotech và CanSino Biologics. Theo một số chuyên gia được báo South China Morning Post trích dẫn ngày 01/01/2020, Bắc Kinh có cơ hội để đánh bóng lại danh tiếng, nhưng điều này còn phụ thuộc vào sự minh bạch của Trung Quốc.

(Le Courrier du Vietnam) – Hơn 5.000 vụ tấn công tin tặc trong năm 2020. Theo số liệu do Trung tâm an ninh mạng công bố ngày 01/01/2021, tổng cộng đã có 5.168 vụ tấn công mạng nhắm vào Việt Nam trong năm qua, giảm 0,15% so với năm 2019.

(Reuters) – Quan hệ Mỹ - Trung đang ở một « bước ngoặt mới ». Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong buổi họp báo ngày 02/01/2021 cho rằng những bất đồng giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại, nhân quyền và nguồn gốc dịch Covid-19 đã tác động nặng nề đến bang giao song phương. Khi kêu gọi Hoa Kỳ « tôn trọng hệ thống xã hội và con đường phát triển » do Trung Quốc chọn, ông Vương Nghị tuyên bố nếu Mỹ « rút ra được bài học », căng thẳng giữa hai nước rất có thể sẽ được giải quyết.

(RFI) – Miến Điện : Quân nổi dậy thả sáu con tin. Quân đội Miến Điện ngày 01/01/2021 cho biết quân nổi dậy ở bang Arakan, miền tây bắc nước này, đã thả ba con tin là thành viên đảng cầm quyền, cùng với ba binh sĩ. Họ đã bị bắt cóc hồi tháng 11/2020.

(AFP) – Afghanistan : Một nhà báo bị sát hại. Besmullah Adel Aimaq, phóng viên đài phát thanh Afghanistan, đã bị ám sát ngày 01/01/2021. Đây là vụ sát hại các phóng viên hay nhân viên truyền thông thứ năm trong vòng hai tháng. Các vụ tấn công có chọn lọc đã gia tăng đáng kể bất chấp các đàm phán hòa bình giữa chính quyền Kabul và phe nổi dậy Taliban đang diễn ra.

(NHK) - Malaysia và Singapore bỏ dự án đường xe lửa cao tốc. Ngày 01/01/2021, chính phủ hai nước thông báo chấm dứt dự án tuyến đường sắt cao tốc Kuala Lumpur - Singapore dài 350 km, bị đình trệ từ nhiều năm nay vì lý do tài chính bên phía Malaysia, đặc biệt là do tác động của dịch Covid-19 trong năm 2020. Malaysia sẽ phải thanh toán chi phí đã được ứng trước, theo thỏa thuận ban đầu. Theo dự án, tuyến đường sắt sẽ đi vào hoạt động năm 2026.

