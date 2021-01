Quảng cáo Đọc tiếp

(Human Rights Watch) : 52 trong số 53 nhà tranh đấu Hồng Kông bị bắt đã được tại ngoại. Cuối ngày hôm qua, 07/01/2020, toàn bộ các nhà hoạt động dân chủ hàng đầu bị bắt đã được tự do có điều kiện. Một người vẫn còn gị giam giữ. Nhóm người này bị bắt ngày 06/01, tại Hồng Kông, trong vụ bố ráp lớn nhất từ tháng 6/2020, tức từ khi Bắc Kinh áp luật An ninh Quốc gia ở đặc khu. Hôm qua, 07/01/2020, Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ, Pháp ngay lập tức đã cực lực lên án vụ bắt bớ và kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt.

(AFP) - Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng "bình thường hóa" quan hệ với Pháp. Đó là tuyên bố của ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Cavusoglu vào hôm nay 08/01/2021, tại Lisboa, bất chấp căng thẳng mạnh mẽ giữa hai nước về một số vấn đề, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ gợi ra một “một lộ trình” được vạch ra cùng với Paris. Tình hình hoàn toàn khác so với lúc đầu tháng 12/2020, khi tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan còn bày tỏ hy vọng có thể thấy nước Pháp "loại bỏ ông Macron càng sớm càng tốt".

(AFP) - Indonesia trả tự do cho giáo sĩ Hồi Giáo cực đoan liên quan đến vụ đánh bom ở Bali năm 2002. Abu Bakar Bashir, 82 tuổi, một giáo sĩ cực đoan có liên quan đến vụ đánh bom hộp đêm ở Bali năm 2002 đã được trả tự do vào hôm nay 08/01/2021, sau khi mãn hạn tù về một tội danh khác là tài trợ cho hoạt động huấn luyện chiến binh ở tỉnh Aceh. Nhưng ông được coi là thủ lĩnh tinh thần của mạng lưới khủng bố Hồi Giáo Jemaah Islamiyah (JI), chịu trách nhiệm về vụ khủng bố vào tháng 10 năm 2002 ở Bali, khiến hơn 200 người chết, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài.

(AFP) - Tai nạn máy bay 737 MAX : Boeing chấp nhận bồi thường 2,5 tỷ đô la. Hãng lắp ráp máy bay hàng đầu của Mỹ ngày 07/01/2021 đã chính thức thừa nhận trách nhiệm là đã gian lận trong quy trình phê duyệt cho chiếc Boeing 737 MAX. Hãng này chấp nhận bồi thường 2,5 tỷ đô la để tránh một số vụ kiện.

(AFP) - Covid-19: Tổ Chức Y Tế Thế Giới kêu gọi châu Âu « nỗ lực hơn nữa ». Trước tình hình nguy cấp hiện nay, do biến thể virus từ Anh. Theo WHO, hôm qua, 07/01/2020, 22 quốc gia trong khu vực châu Âu, gồm tổng cộng 53 nước, trong đó có Nga, đã ghi nhận các trường hợp nhiễm virus biến thể. Hội Đồng Châu Âu hôm nay, 08/01, thông báo toàn khối sẽ tổ chức họp qua mạng vào ngày 21/01, nhằm tìm cách phối hợp đối phó với dịch.

(NHK) - Nhật: 7.000 ca nhiễm Covid trong 24 giờ, mức kỷ lục. Tình hình Nhật Bản rất đáng lo ngại. Hôm nay, 08/01/2020, theo kế hoạch, chính phủ Nhật ban bố tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và tại ba tỉnh phụ cận. Hôm qua, 07/01, khoảng 7.000 ca nhiễm mới được ghi nhận trong một ngày, trong đó, vùng thủ đô Tokyo chiếm một nửa số ca nhiễm, và 2.477 ca riêng tại Tokyo, cũng là mức kỷ lục.

(AFP) - Mạng xã hội bị lên án: « Jack và Zuck: bàn tay các ông đã vấy máu ». Đó là lời lên án của ông Chris Sacca, một nhà đầu tư vào Facebook và là một trong người lên án mạnh mẽ nhất các mạng xã hội. Chris Sacca điểm mặt lãnh đạo các công ty mạng xã hội, trong đó có Mark Zuckerberg, ông chủ Facebook và Jack Jorsey, ông chủ Twitter. Sau vụ bạo động chiếm lĩnh nhà Quốc Hội Mỹ hôm 06/01/2020, các mạng xã hội như Facebook và Instagram bị chỉ trích kịch liệt, do đã góp phần làm kênh lan truyền các tin tức giả mạo, và những tuyên truyền kích động, khiến bạo lực bùng phát. Hôm nay, 08/01/2020, mạng xã hội Facebook thông báo đình chỉ ít nhất trong hai tuần lễ tài khoản của ông Trump.

