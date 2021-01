MyFrenchFilmFestival giới thiệu các tài năng điện ảnh Pháp ngữ

Năm 2021 mở ra trông một bối cảnh không mấy thuận lợi đối với các liên hoan phim nói riêng, ngành điện ảnh nói chung. Mặc dù tình hình dịch bệnh tại châu Âu chưa có dấu hiệu suy giảm và Pháp duy trì việc đóng cửa các rạp chiếu phim, nhưng năm 2001 bắt đầu với một tin vui : liên hoan MyFrenchFilmFestival duy trì phiên bản trực tuyến và sẽ miễn phí cho nhiều khán giả trên thế giới trong đó có các nước Đông Nam Á, Nam Mỹ, Châu Phi...

Quảng cáo Đọc tiếp

Dự trù diễn ra kể từ ngày 15/01 cho đến ngày 15/02/2021, MyFrenchFilmFestival tập trung vào việc giới thiệu điện ảnh Pháp ngữ thông qua một chương trình chiếu phim trực tuyến. Đây là lần thứ 11 liên hoan được tổ chức và phiên bản năm nay bao gồm nhiều tài năng trẻ đến từ Bỉ, Thụy Sĩ, Luxembourg, Canada, Maroc, Tunisia hay là Pháp.

Tính tổng cộng, 33 bộ phim được giới thiệu với công chúng trong đó có 10 phim truyện nằm trong chương trình tranh giải chính thức, 10 bộ phim ngắn và 13 bộ phim không tranh giải được quay cho màn ảnh lớn. Tất cả các tác phẩm này đều được phổ biến trên mạng và được phát hành trên khoảng 60 mạng phim trực tuyến trong vòng một tháng kể từ trung tuần tháng Giêng 2021 trở đi.

Mang tên tiếng Anh, chiếu phim tiếng Pháp

MyFrenchFilmFestival là một liên hoan phim quốc tế thường niên của Pháp. Do cơ quan UniFrance thành lập vào năm 2011 (cơ quan này chuyên quảng bá nghệ thuật thứ 7 của Pháp ở nước ngoài), chương trình này nhằm mục đích giới thiệu các tài năng mới đến từ khối Pháp ngữ. Cũng như liên hoan phim tiếng Pháp thành phố Angoulême, MyFrenchFilmFestival khá ngộ ngĩnh ở chỗ là mặc dù có tên gọi tiếng Anh, nhưng lại chỉ đưa vào chương trình tranh giải phim quay bằng tiếng Pháp, bất kể xuất xứ của đoàn làm phim hay quốc tịch của nhà đạo diễn.

Một trong những đặc điểm của MyFrenchFilmFestival là ngay từ khi được thành lập, liên hoan kết hợp cả hai hình thức giới thiệu phim ở rạp và chiếu phim trên mạng. Từ khắp nơi, khán giả có thể đăng ký xem phim trực tuyến để rồi bình chọn phim mà họ yêu thích nhất. Bằng cách này, liên hoan tạo điều kiện cho các tác phẩm đầu tay của các đạo diễn khối Pháp ngữ có thêm cơ hội tiếp cận với khán giả năm châu.

Người dùng Internet sau đó được mời đánh giá các bộ phim mà họ đã xem trực tuyến. Giải thưởng của công chúng được đúc kết từ các kết quả thu thập trên mạng. Ngoài ra còn có hai giải thưởng quan trọng khác : giải của ban giám khảo gồm các nhà đạo diễn, tác giả Pháp cũng như quốc tế và giải thưởng của giới phê bình (theo mô hình của Golden Globe) bao gồm 10 thành viên là giới phóng viên nước ngoài.

Trong những kỳ trước, liên hoan MyFrenchFilmFestival là bệ phóng giúp cho nhiều tên tuổi gặt hái nhiều thành công sau đó trong làng điện ảnh quốc tế. Đó là trường hợp vào năm 2015 của nữ đạo diễn kiêm diễn viên Pháp Mélanie Laurent với bộ phim "Respire", hay là nhà làm phim Pháp Thomas Lilti trong loạt phim "Hippocrate" & "Médecin de Campagne" nói về những điều kiện làm việc khó khăn của giới bác sĩ ở vùng xâu vùng xa.

Các giải quan trọng nhân những kỳ liên hoan trước

Trong chương trình chính thức, các tác phẩm nổi trội thường đoạt cùng lúc nhiều giải thưởng như trường hợp vào năm 2018 của bộ phim "Noces" (Hôn lễ) của đạo diễn người Bỉ Stephen Streker và phim hoạt hình "La Mort, Père & Fils" của Denis Walgenwitz, phóng tác từ truyện của Winshluss, đã giành luôn hai Giải Báo chí Quốc tế và Giải thưởng của Công chúng. Còn nữ đạo diễn kiêm diễn viên Noémie Lvovsky nhờ đoạt thêm giải của ban giám khảo 2019 với tác phẩm "Ngày mai và tất cả những ngày còn lại " mà trở thành một trong những tên tuổi sáng giá trong các kỳ liên hoan phim quốc tế như Locarno (Thụy Sĩ), liên hoan phim châu Âu tại Berlin (Đức) hay phim Nam Mỹ tại Buenos Aires (Argentina) ...

Có lẽ cũng vì MyFrenchFilmFestival đã chọn ngay từ đầu hình thức giới thiệu phim trên mạng cho nên ít bị dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ như các liên hoan "truyền thống" khác. Hiện thời, theo nguồn tin của giới chuyên ngành, liên hoan phim quốc tế Berlin, dự trù vào tháng 02/2021, đã bị dời lại, trong khi đó ban giám đốc liên hoan Cannes cho biết nếu như hội chợ phim được duy trì, thì chương trình chiếu phim tranh giải Cành cọ vàng cũng chỉ được tổ chức vào đầu mùa hè, tức vào đầu tháng 07/2021 nếu điều kiện cho phép.

Nhìn vào nội dung chương trình 2021 của MyFrenchFilmFestival, 33 tác phẩm tham gia được chia thành 7 hạng mục khác nhau, nội dung phim khá phong phú đa dạng, cho thấy các đoàn làm phim đã phần nào thích nghi với hoàn cảnh khó khăn mới, kể cả việc viết lại kịch bản để hạn chế số diễn viên và nhân viên kỹ thuật có mặt cùng lúc trên phim trường. Toàn bộ 33 tác phẩm đều có phụ đề bằng 11 thứ tiếng và các giải thưởng năm nay sẽ được trao bởi công chúng, các nhà đạo diễn và giới nhà báo quốc tế. Ban giám khảo phim truyện năm nay, có sự tham gia đáng chú ý của nhà sản xuất người Pháp Rosalie Varda, nhà làm phim người Colombia Franco Lolli và nữ đạo diễn người Algeria Mounia Meddour.

Nội dung phong phú, hạng mục đa dạng

Tất cả các hạng mục chiếu phim đều mang tiếng Anh, nhưng một lần nữa chỉ giới thiệu phim tiếng Pháp, điển hình là hạng mục "Forever Young" (Trẻ mãi không già) được dành cho các bộ phim nói về con đường dẫn đến lứa tuổi trưởng thành. Chủ đề này nổi bật trong tác phẩm "Tu mérites un amour" (tạm dịch Tình yêu nào mới xứng đáng) của nữ đạo diễn gốc Tunisia Hafsia Herzi cũng từng đoạt giải César năm 2007 dành cho diễn viên đầy triển vọng. Ngoài ra, còn có bộ phim "Adolescentes" (Thiếu nữ) của Sébastien Lifshitz, vốn là giáo viên trường cao đẳng điện ảnh Pháp Femis. Sau một thời gian giảng dạy, ông bắt tay vào việc viết kịch bản và đạo diễn phim truyện.

Hạng mục "Crazy Loving Family" đem lại những góc nhìn trìu mến nhưng không kém phần dí dõm hài hước về những tình huống bi hài, phức tạp giữa các thành viên trong cùng một gia đình (hiểu theo nghĩa rộng). Trong hạng mục này, bộ phim "Sole Mio" (Chỉ là ta) của đạo diễn Maxime Roy nói về câu chuyện cảm động của một ông bố buộc phải tìm cách nói với vợ con mình lâu ngày xa nhau, về việc ông sắp chuyển đổi giới tính.

Hạng mục "True Heroines" được thể hiện qua nhiều tác phẩm khác nhau, phác họa bức chân dung đầy cá tính của những phụ nữ trẻ thời nay, dù khó khăn nhưng vẫn có nghị lực vươn lên, dù hứng chịu nhiều áp lực gia đình và xã hội, họ vẫn muốn bằng mọi cách làm chủ số phận, sống theo ý mình. Hình tượng của "những nữ anh hùng đích thực" của đời thường được thể hiện qua bộ phim đầu tay "Kuessipan" của nữ đạo diễn gốc Canada Myriam Verreault nói về vị trí của người đàn bà trong cộng đồng thiểu số Inuit. Còn phim "Filles de joie"(Gái "giải sầu") của đạo diễn Bỉ Frédéric Fonteyne thì lại nói lên các thành kiến xã hội về các cô gái điếm thời công nghệ số.

Bên cạnh đó, còn có nhiều hạng mục khác như "On the Road" (Trên đường lánh nạn) chủ yếu là phim truyện hay phim tài liệu nói lên các đợt di cư thời bạo loạn, qua số phận gian nan của những gia đình đang chạy trốn các cuộc xung đột quốc tế. Hạng mục "Love is Love" thì nhẹ nhàng hơn với những bộ phim tình cảm tâm lý, tình yêu bất kể rào cản ngôn ngữ, tuổi tác, giới tính hay màu da. Còn "Kids Corner" là góc phim dành cho các em nhỏ, thông qua các tác phẩm hoạt hình của Pháp, Bỉ hay Canada...

Chương trình chiếu phim MyFrenchFilmFestival có đầy đủ các thể loại (ngoại trừ thể loại phim hành động blockbuster) dành cho thành phần khán giả thích xem phim "nghệ thuật" của nhiều hãng phim độc lập. Theo ban tổ chức, chương trình sẽ được phân phối trên 60 mạng phim trực tuyến trong đó có Apple TV, Amazon Prime hay là Google Play. Trong năm qua, liên hoan này đã thu hút hơn 12 triệu lượt người xem, tức cao gần gấp đôi so với mức bình thường. Tại châu Âu và Bắc Mỹ, khán giả sẽ phải trả 8 euro để có thể xem trong một tháng toàn bộ các phim được giới thiệu trong chương trình. Ngược lại, phim hoàn toàn miễn phí cho các khán giả ở châu Á (ngoại trừ Trung quốc và Nhật Bản) cũng như miễn phí đối với người xem ở Nam Mỹ, Châu Phi và các nước như Nga, Ba Lan và Rumani.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký