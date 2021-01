Quảng cáo Đọc tiếp

(RFI) - Kyrgizstan: Sadyr Japarov đắc cử tổng thống ngay vòng đầu với gần 80% phiếu bầu. Đây là kỳ bầu cử tổng thống trước thời hạn sau khi tổng thống Jeebekov bị buộc phải từ chức hồi tháng 10 năm ngoái. Trong vòng 15 năm ở nước cộng hòa Trung Á thuộc Liên Xô cũ này đã có tới 3 nguyên thủ bị lật đổ. Song song với bầu tổng thống, 84% cử tri Kyrgizstan cũng bỏ phiếu thuận trong cuộc trưng cầu dân ý về việc khôi phục chế độ tổng thống.

(The Independant) - Twitter đã xóa thông tin của đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ khẳng định rằng các phụ nữ người Duy Ngô Nhĩ đã được giải phóng khỏi chủ nghĩa cực đoan và không còn là « những chiếc máy đẻ » nữa. Những dòng tweet này liên quan đến một bài báo phủ nhận chính quyền chủ trương triệt sản người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Bài báo của tờ China Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Twitter giải thích các thông tin đăng tải trên vi phạm quy định của nhà mạng nhưng không cho biết thêm chi tiết.

(AFP) - 500.000 dân Bắc Kinh bị phong tỏa. Chính quyền Trung Quốc ngày 11/01/2021 đã ra lệnh phong tỏa tạm thời 500.000 cư dân của các ngôi làng ngoại thành Bắc Kinh, nhằm ngăn chặn sự lây lan của một ổ dịch nhỏ. Khu vực bị phong tỏa là huyện Thuận Nghĩa (phía đông bắc thủ đô), nơi tập trung chủ yếu của con số 32 ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận kể từ ngày 19 tháng 12.

(Reuters) - Trung Quốc lên án việc Hoa Kỳ đã dở bỏ hạn chế trong quan hệ với các quan chức trong chính quyền Đài Loan. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Triệu Lập Kiên tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 11/01/2021 rằng: « Quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của người dân Trung Quốc là không thể lay chuyển và chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ người nào hoặc lực lượng nào ngăn chặn quá trình tái thống nhất của Trung Quốc ».

(AFP) - Mỹ : tổng thống tân cử Joe Biden chọn một nhà ngoại giao để đứng đầu cơ quan tình báo CIA. Theo thông báo được đưa ra hôm 11/01/2020, William Burns, với kinh nghiệm trong 33 năm trong ngành ngoại giao và từng là cựu đại sứ Mỹ tại Nga sẽ thay thế bà Gina Haspel để đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ. Nếu được Thượng Viện phê chuẩn, ông Burns sẽ là nhà ngoại giao chuyên nghiệp đầu tiên điều hành CIA.

(AP) - Tổng thống Moon Jae In hứa cung cấp vac-xin chống Covid-19 miễn phí cho 52 triệu dân Hàn Quốc. Ngày 11/01/2021 trong thông điệp chúc tết toàn dân đầu năm 2021, ông Moon nhắc lại Hàn Quốc đã đặt mua đủ thuốc để bảo đảm khâu tiêm chủng cho 56 triệu người trong lúc dân số Hàn Quốc là 52 triệu. Từ đầu mùa dịch, trên toàn quốc có hơn 69.000 bệnh nhân, trong đó có 1.140 người thiệt mạng vì Covid-19.

(AFP) - Pháp lo ngại tổ chức Hồi Giáo cực đoan Daech hồi sinh tại Syria và Irak. Ngày 10/01/2021 bộ trưởng Quân Lực Pháp Florence Parly báo động Paris quan niệm tổ chức mang tên Nhà Nước Hồi Giáo vẫn còn « hiện diện và thậm chí là trong một chừng mực nào đó đang hồi sinh » tại Trung Đông. Báo động nói trên được đưa ra vào lúc chính quyền Trump thông báo rút 500 lính khỏi Irak vào giữa tháng Giêng sắp tới.

(RFI) - Thượng đỉnh môi trường « One Planet Summit » mở ra tại Paris. Hội nghị khai mạc ngày 11/01/2021 tập hợp khoảng ba mươi nhân vật, phần đông theo hình thức trực tuyến, trong đó có tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Đức Angela Merkel, chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursul Von der Leyen… Trong số các chủ đề được thảo luận có các hồ sơ bảo vệ hệ sinh thái, chống nạn phá rừng, thúc đẩy sinh thái nông nghiệp.

(Franceinfo) - Arnold Schwarzenegger so sánh cuộc tấn công vào Điện Capitol ở Mỹ với Đêm Pha Lê thời Đức Quốc Xã. Trong một video công bố ngày 10/01/2021 trên tài khoản Twitter của mình, diễn viên điện ảnh nổi tiếng, nguyên là thống đốc thuộc đảng Cộng Hòa ở bang California, đã tố cáo: « Tổng thống Trump là một nhà lãnh đạo thất bại. Lịch sử sẽ ghi nhớ ông ấy như một tổng thống tồi tệ nhất của chúng ta ». Arnold Schwarzenegger đã trở lại cuộc tấn công vào Điện Capitol của những người ủng hộ Donald Trump hôm thứ Tư 06/01 và so sánh sự kiện này với vụ gọi là Đêm Pha Lê ("Kristallnacht") năm 1938 ở Đức, đêm mà các thành phần Đức Quốc Xã tấn công vào người Do Thái, cả ở Đức lẫn ở Áo.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký