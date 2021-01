Báo chí Mỹ: Nhiều nhóm vũ trang đến Washington trước lễ nhậm chức của Biden

Có nhiều nguy cơ bạo lực bùng phát tại thủ đô nước Mỹ trước dịp lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Joe Biden ngày 20/01/2021. Truyền thông Mỹ loan tải một tài liệu nội bộ của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cảnh báo là nhiều nhóm vũ trang có thể tham gia biểu tình tại Washington DC.

Reuters hôm nay, 12/01, dẫn lại nguồn tin của FBI, theo đó nhiều nhóm vũ trang sẽ tới Washington DC và thủ phủ 50 bang nước Mỹ trong kỳ nghỉ cuối tuần này và ngày 20/01. Một nhóm vũ trang cho biết sẽ cử lực lượng đến Washington ngay từ ngày 16/01 và hứa hẹn tổ chức một cuộc nổi dậy, nếu tổng thống mãn nhiệm Donald Trump bị buộc phải rời bỏ quyền lực, theo một phóng viên của ABC News. Hiện tại FBI chưa bình luận gì về thông tin nói trên.

Đô trưởng Washington, Muriel Bowser, thông báo đã được chính quyền Liên bang cho phép ban bố tình trạng khẩn cấp liên quan đến lễ nhậm chức tổng thống sớm hơn dự kiến. Đề nghị kéo dài tình trạng khẩn cấp của thủ đô Washington, để có thêm nguồn tài chính bổ sung cho việc bảo đảm an ninh, cũng đã được tổng thống Trump chấp thuận tối qua.

Lo ngại trước nguy cơ bạo lực, cũng như tình hình đại dịch, khiến hơn 375.000 người chết, đô trưởng Washington đã kêu gọi người dân không đến thủ đô dự lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống, và theo dõi sự kiện này tại nhà, qua mạng Internet hoặc truyền hình.

Lầu Năm Góc đã cho phép triển khai 15.000 binh sĩ tại thủ đô vào ngày lễ nhậm chức, với 10.000 quân nhân sẽ có mặt ngay cuối tuần này.

Quyền bộ trưởng An Ninh Nội Địa từ chức

Mối lo ngại về an ninh trong ngày nhậm chức tổng thống càng gia tăng với việc quyền bộ trưởng An Ninh Nội Địa Chad Wolf thông báo từ chức vào hôm qua. Ông Chad Wolf được tổng thống Trump bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo bộ An Ninh Nội Địa hồi tháng 8/2020, nhưng Thượng Viện không phê chuẩn quyết định này. Ngày 03/01/2021, tổng thống Trump lại trình Thượng Viện để phê chuẩn nhưng ông đã rút lại đề nghị này ngày 06/01, vài giờ sau khi quyền bộ trưởng An Ninh Nội Địa lên án vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc Hội là « bi thảm » và « đáng ghê tởm ». Trong thư thông báo từ chức, ông Chad Wolf không nhắc đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol.

