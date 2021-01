Ông chủ Twitter: Xóa tài khoản của Trump là ‘‘đúng’’, nhưng đây là một ‘‘thất bại’’

Việc tài khoản của tổng thống mãn nhiệm Hoa Kỳ trên mạng Twitter bị xóa bỏ gây nhiều tranh luận. Hôm qua, 13/01/2021, năm ngày sau khi tài khoản của ông Trump bị « đình chỉ vĩnh viễn », ông chủ Twitter lên tiếng khẳng định quyết định trên là « đúng », nhưng dù sao đây cũng là một « thất bại ».

Trước hết, vì sao là một quyết định « đúng » ? Ông chủ và người sáng lập Twitter, C, giải thích công ty đã phải đối mặt với một tình huống « đặc biệt », Twitter buộc phải ra quyết định nói trên dựa trên các thông tin đáng tin cậy, do nhiều thông điệp trên mạng xã hội này có thể dẫn đến những hành động gây tổn hại cho an ninh xã hội. Tài khoản của tổng thống mãn nhiệm bị mạng Twitter xóa bỏ hai ngày sau khi ông Trump có những lời lẽ bị cáo buộc là đã kích động người ủng hộ ông chiếm lĩnh nhà Quốc Hội Mỹ, đúng vào ngày Quốc Hội nhóm họp để xác nhận kết quả bỏ phiếu bầu tổng thống của đại cử tri đoàn.

Quyết định tuy « đúng » nhưng chủ nhân Twitter thừa nhận : « Tôi đã không hề cảm thấy tự hào khi chúng tôi buộc phải xóa bỏ tài khoản @realDonaldTrump ». Theo ông chủ Twitter, đây là một « thất bại » của công ty trong nỗ lực « cổ vũ cho các đối thoại lành mạnh », và những biện pháp triệt để như vậy «làm giới hạn khả năng giải trình, chuộc lại lỗi lầm, học hỏi ». Chủ nhân mạng xã hội Twitter cũng thừa nhận quyết định nói trên có thể là một tiền lệ « nguy hiểm », do việc « quyền lực của một cá nhân hay một doanh nghiệp » có thể gây ảnh hưởng lớn đến đối thoại trên « không gian công cộng toàn cầu » (worldwide public dialog).

Chủ nhân Twitter cũng cho biết là nguyên tắc cân bằng quyền lực trong lĩnh vực mạng xã hội lẽ ra đã được duy trì, nếu như những người có tài khoản bị Twitter xóa bỏ, do hoạt động không phù hợp với các nội quy của Twitter, có cơ hội đăng ký với các mạng xã hội khác, quyền tự do ngôn luận vẫn có cơ hội được bảo đảm.

Trên thực tế, quyết định xóa bỏ tài khoản của ông Trump và 70.000 tài khoản liên quan đến phong trào QAnon cổ vũ cho các thuyết âm mưu, hậu thuẫn tổng thống mãn nhiệm, được Twitter đưa ra trong một bối cảnh nhiều nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội, như Facebook, Instagram…, đã đồng loạt đình chỉ hàng loạt tài khoản, trong đó có tài khoản của tổng thống mãn nhiệm. Chủ nhân Twitter thừa nhận nhiều tập đoàn mạng đã đình chỉ các tài khoản mà « họ thấy là nguy hiểm », tuy nhiên cũng nhấn mạnh ông « không tin » đây là quyết định « có phối hợp ».

Mạng Youtube, của tập đoàn Google, hôm qua 13/01, cũng thông báo đình chỉ kênh Youtube của tổng thống mãn nhiệm trong vòng « ít nhất 7 ngày ». Áp lực lên các tập đoàn tin học cũng gia tăng. Hôm qua, một liên minh của nhiều tổ chức phi chính phủ, trong đó có phong trào #StopHateForProfit (Chấm dứt đánh đổi hận thù lấy lợi nhuận), đã yêu cầu Youtube xóa bỏ hoàn toàn kênh chính thức của tổng thống mãn nhiệm, được gần 3 triệu người đăng ký theo dõi. Youtube bị cáo buộc là đã dung dưỡng cho ông Trump phát tán tin giả, tố cáo bầu cứ Mỹ gian lận, kích động thù hận. Các tổ chức phi chính phủ thuộc liên minh nói trên đe dọa tổ chức chiến dịch tẩy chay Youtube, nếu công ty không thực hiện yêu cầu nói trên.

