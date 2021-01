Phu quân phó tổng thống Hoa Kỳ : Doug Emhoff à ai ?

Kể từ ngày 20/01/2021, lần đầu trong lịch sử, Hoa Kỳ sẽ có một vị « Second Gentleman » trong nhiệm kỳ tổng thống bốn năm. Công luận Mỹ và thế giới bắt đầu làm quen với Doug Emhoff, phu quân của phó tổng thống Kamala Harris và như vậy chỉ và ngày nữa ông này sẽ được gắn nhãn hiệu « Đệ Nhị Phu Quân ».

Ngay cả truyền thông Hoa Kỳ cũng mới bắt đầu làm quen với cách xưng hô SGOTUS - Second Gentleman of the United States.

Phu quân của phó tổng thống Mỹ đầu tiên là ai ? Trả lời báo chí, Doug Emhoff luôn khiêm tốn nhắc nhở : « Tôi là chồng Kamala, chứ không phải là cố vấn chính trị của cô ấy ». Là một người Mỹ gốc Do Thái, Doug Emhoff, 56 tuổi, làm việc cho một văn phòng luật sư tại Los Angeles. Sở trường của ông là luật trong ngành báo chí, trong thế giới thể thao và các sinh hoạt văn hóa.

Thế nhưng từ khi bà Kamala Harris lao vào cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, rồi được chọn đứng liên danh với ứng cử viên Joe Biden thì ông Emhoff đã lùi vào hậu trường. Ông tạm thời từ giã văn phòng luật sư, tránh mọi trường hợp xảy ra « xung đột quyền lợi » gây trở ngại cho Kamala Harris trên con đường đưa bà đến thủ đô Washington. Chính sự hy sinh vì sự nghiệp chính trị của vợ đã giúp Doug Emhoff giành được nhiều cảm tình trong công luận và nhất là từ phía các tổ chức đấu tranh vì bình đẳng nữ quyền.

Cặp vợ chồng Emhoff-Harris đưa ra một hình ảnh rất mới về một gia đình Mỹ của thế kỷ 21. Cuộc sống riêng tư của hai ông bà cũng rất đặc biệt : Doug đã có một đời vợ trước và hai con. Mãi đến năm 2014 ông mới cưới Kamala Harris, một người Mỹ mang hai dòng máu Ấn Độ và Jamaica. Hai người con của ông rất quý mến bà mẹ kế. Hơn thế nữa, bà vợ cả của ông Emhoff và phó tổng thống Hoa Kỳ tương lại rất thân thiện với nhau. Cho nên, bà Kamala Harris rất hãnh diện khoe rằng, mỗi lần họp mặt gia đình không khí trong nhà luôn luôn « vui như Tết ».

Câu hỏi kế tới là ông Doug Emhoff có những ý định nào cho nhiệm kỳ 4 năm phó tổng thống sắp tới của Kamala Harris ? « Đệ nhị phu quân » tương lai của Hoa Kỳ cho biết ông sẽ không quay lại văn phòng luật sư để hành nghề mà chỉ nhận vài giờ giảng dậy tại đại học Georgetown ở Washington. Nhưng có lẽ ông Emhoff gắn bó hơn cả với mục tiêu đấu tranh vì quyền của người nghèo khó được hỗ trợ tư pháp, quyền của mọi người được cung cấp thực phẩm cần thiết. « Đệ nhị phu quân » tương lai của Hoa Kỳ tránh đi sâu thêm vào chi tiết.

Về vai trò phu quân phó tổng thống Harris mà ông sắp phải đảm nhiệm, Doug Emhoff giải thích ông thực sự có quan hệ tốt với những người bạn đời của các chính khách khác và đặc biệt quý mến bà Jill Biden, đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ trong tương lai.

Doug và Jill có ít nhất hai mẫu số chung : cả hai cùng say mê với công việc giảng dậy và cùng tự dành cho mình một « không gian tự do » nhất định bên cạnh sự nghiệp chính trị đồ sộ của người bạn đời. Thêm vào đó, trong tám năm liên tiếp, bà Jill Biden từng giữ vị trí số 2 ở hậu cung Nhà Trắng, chiếc ghế mà Doug Emhoff sắp sửa ngồi vào ! Chồng của phó tổng thống Mỹ chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm của Jill Biden.

Trong lịch sử Mỹ, 14 trên tổng số 38 « đệ nhị phu nhân » đã theo chồng bước vào Nhà Trắng trở thành « First Lady ». Biết đâu một ngày nào đó Doug Emhoff từ bỏ chiếc ghế số 2, bước thêm một nấc thang nữa và ông sẽ là « Đệ nhất phu quân » khi bà Kamala Harris trở thành chủ nhân Phòng Bầu Dục Nhà Trắng ?

(Theo Le Monde)

