Biểu tình tại một số bang trước ngày Joe Biden nhậm chức tổng thống Mỹ

Giới an ninh Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Không một sự cố nào xảy ra trong các cuộc biểu tình ủng hộ tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật 17/01/2021 cho dù nhiều nhóm có mang theo súng ống đã tập hợp trước trụ sở Quốc Hội của một số bang trên toàn quốc.

Hãng tin Mỹ AP cho biết tại mỗi nơi có khoảng vài chục người đã tập hợp như trước tòa nhà Quốc Hội ở thủ phủ các bang Texas, Oregon, Michigan và Ohio trong bối cảnh an ninh được tăng cường đáng kể từ sau vụ bạo loạn trong tòa nhà Quốc Hội, ở thủ đô Washington, ngày 06/01/2021.

Tuần trước Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) cảnh báo về nguy cơ các cuộc biểu tình có vũ trang nổ ra trước ngày ông Biden tuyên thệ, trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ.

Thông tín viên đài RFI tại Hoa Kỳ, Loubna Anaki cho biết thêm về không khí ngột ngạt ở thủ đô Washington chiều qua :

« Chung quanh Nhà Trắng, Điện Capitol, toàn bộ trung tâm thành phố Washington bị phong tỏa bởi xe của cảnh sát và quân đội. Các chốt kiểm soát đã được dựng lên khắp nơi. Cả thành phố được bảo vệ ở mức độ rất cao chuẩn bị cho lễ nhậm chức của Joe Biden.

Ngay trong ngày Chủ Nhật, các biện pháp bảo vệ an ninh này đã được trắc nghiệm. Hàng ngàn người biểu tình ủng hộ tổng thống Trump lại tập hợp để tố cáo điều mà họ vẫn gọi là một thắng lợi bầu cử đã bị đánh cắp. Một người đàn ông có mang theo súng đã nạp đạn và kèm theo hơn 500 viên đạn đã bị bắt giữ trong một cuộc kiểm tra. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, người này đã được trả tự do. Cảnh sát Mỹ xác định được đó là một nhân viên bảo vệ an ninh và đã để quên vũ khí trong hộp xe. Cuộc tuần hành diễn ra tại nhiều bang.

An ninh cũng đã được tăng cường chung quanh trụ sở Quốc Hội của các bang này tránh để tái diễn cảnh tượng đã xảy ra tại Điện Capitol hôm 06/01/2021. FBI lo ngại là các thành phần ủng hộ Donald Trump có mang theo vũ khí. Nhiều bang quyết định đóng cửa luôn trụ sở Quốc Hội cho đến hết tuần này ».

FBI đề cao cảnh giác ngay cả với nhân viên của lực lượng Vệ Binh Quốc Gia. Cũng ngày 17/01/2021 tướng Daniel Hokanson, lãnh đạo Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ cho biết Cục Điều Tra Liên Bang đang xem xét hồ sơ của mỗi thành viên để bảo đảm « không một rủi ro nào có thể xảy ra trong ngày tổng thống Biden nhậm chức » Quyết định này được đưa ra sau khi có một số dấu hiệu cho thấy dường như một số người biểu tình tràn vào tòa nhà Quốc Hội Mỹ hôm 06/01/2021 có liên hệ với một số quân nhân Hoa Kỳ. Hiện tại 25.000 Vệ Binh Quốc Gia đã được triển khai tại thủ đô Washington để bảo đảm an ninh trong những ngày sắp tới.

