Sundance hay Berlin, Covid-19 làm xáo trộn các liên hoan phim

Dịch Covid-19 vẫn kéo dài ở các quốc gia Âu Mỹ và tiếp tục tác động dây chuyền đến các sự kiện văn hóa đầu năm 2021. Trong số này có các liên hoan điện ảnh lớn như Sundance ở Hoa Kỳ và liên hoan phim Berlin ở Đức. Còn tại Pháp, Cannes và một số liên hoan phim khác như Gerardmer, Angers hay là Alpes d'Huez đều đã thay đổi chương trình hầu thích nghi với tình hình dịch bệnh.

Trong năm 2020, Sundance nhờ được tổ chức gần Salt Lake City vào cuối tháng Giêng, cho nên đã thoát khỏi tác hại của dịch Covid-19. Hầu như các liên hoan phim khác đều đã ít nhiều bị ảnh hưởng. Năm nay, liên hoan phim độc lập Sundance tuy được duy trì nhưng chủ yếu là một phiên bản trực tuyến, hầu giới hạn các cuộc tiếp xúc giữa khán giả với các đoàn làm phim. Liên hoan Sundance lần đầu tiên diễn ra trên mạng từ ngày 28/01 cho đến ngày 03/02/2021.

Sundance, phiên bản rút gọn mà phong phú

Năm nay, chương trình giới thiệu 72 bộ phim truyện, trong đó có các tác phẩm nước ngoài đi tranh giải. Đáng chú ý hơn cả là các bộ phim "Pleasure" của nhà làm phim người Thụy Điển Ninja Thyberg, "The Dog Who wouldn’t Be Quiet" của đạo diễn Argentina Ana Katz hay là "One for the Road" của đạo diễn Thái Lan Baz Poonpiriya. Năm ngoái, bộ phim "Yalda, đêm tha thứ" của tác giả Massoud Bakhshi đã đoạt giải thưởng lớn dành cho phim nước ngoài.

Còn trong hạng mục phim độc lập của Mỹ, có các tác phẩm đi tranh giải như "Passing" của Rebecca Hall, "On the Count of Three" của Jerrod Carmichael hay là "Mayday" của Karen Cinorre. Năm ngoái, bộ phim truyện "Minari" nói về cộng đồng người Hàn Quốc trên đất Mỹ của đạo diễn Lee Isaac Chung đã thắng đậm khi giành cùng lúc Giải thưởng của ban giám khảo và giải thưởng của công chúng. Cso thể nói là tuy chỉ diễn ra trên mạng với hình thức tổ chức được rút gọn, nhưng liên hoan phìm độc lập Sundance 2021 vẫn giàu về mặt nội dung.

Về phần mình, ban tổ chức liên hoan phim quốc tế Berlin đã cho biết là chương trình năm 2021 buộc phải thay đổi do tình hình của dịch Covid-19. Theo bà Mariette Rissenbek và ông Carlo Chatrian, hai vị đồng giám đốc liên hoan Berlin, thay vì diễn ra từ ngày 11/02 cho tới ngày 21/02 như thường lệ, chương trình năm nay đợc chia thành hai phần. Phần thứ nhất là việc giới thiệu các tác phẩm đi tranh giải Gấu vàng cũng như tham gia các hạng mục quan trọng khác. Phần này sẽ được tổ chức trực tuyến vào đầu tháng 03/2021. Bên cạnh đó, Hội chợ phim châu Âu cũng như Quỹ Điện ảnh Thế giới vẫn duy trì các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan trên mạng từ ngày 01/03 đến 05/03.

Berlin : Trực tuyến tháng 3, ngoài trời tháng 6

Quy trình tổ chức cụ thể vẫn đang được gấp rút chuẩn bị, sau khi đúc kết việc tuyển chọn phim dự thi, ban điều hành liên hoan lần thứ 71 sẽ công bố các hạng mục và danh sách các phim đi tranh giải vào tháng 02/2021. Sau đó, ban giám khảo quốc tế sẽ bình chọn và trao các giải thưởng quan trọng nhất vào ngày 05/03. Các bộ phim đoạt giải năm 2021 sẽ được trình chiếu và phổ biến rộng rãi tại các rạp chiếu phim trong phần thứ nhì nhân dịp hè.

Phần thứ nhì theo dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 06/2021 và lần này ban tổ chức hy vọng sẽ có đông đảo khán giả tham gia do Berlin trở thành một liên hoan "ngoài trời", các quy định giãn cách xã hội cũng như kiểm soát số người tham gia ở cùng một chỗ, tương đối dễ dàng hơn vào mùa hè hơn là mùa đông. Dù muốn hay không, một liên hoan nghệ thuật chỉ thật sự có bầu không khí lễ hội khi có sự hiện diện của công chúng.

Theo Ban giám đốc điều hành liên hoan phim Berlin, tuy tình hình dịch bệnh hiện nay gây rất nhiều khó khăn trong việc tổ chức trong tháng 02/2021, song vẫn cần một sự kiện văn hóa lớn cho ngành điện ảnh nhân dịp đầu năm. Việc thay đổi hình thức tổ chức liên hoan Berlinale một mặt hạn chế đà lây lan của dịch bệnh, mặt khác góp phần khởi động lại guồng máy điện ảnh bị tác hại nặng nề trong thời gian qua.

Số phận không may của các liên hoan nhỏ

Tình hình dịch bệnh dây dưa kéo dài ở nhiều nước châu Âu, buộc các ban tổ chức liên hoan phải nhanh chóng thích ứng. Tại Pháp, Liên hoan Ba châu lục ở Nantes hay liên hoan phim kinh dị Gerardmer được duy trì chủ yếu trên mạng, trong khi liên hoan phim Les Arcs buộc phải hủy những suất chiếu phim cuối do các trạm trượt tuyết đều vắng khách lui tới. Liên hoan phim "Cận ảnh" Premiers plan tại thành phố d'Angers, dự trù diễn ra từ ngày 25/01 đến 31/01, sẽ phải thay đổi chương trình do các rạp chiếu phim vẫn sẽ phải đóng cửa, giải pháp thay thế khả thi nhất vẫn là dời lại cho tới mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, theo lời ông Claude-Éric Poiroux, giám đốc nghệ thuật liên hoan phim thành phố Angers, trái với các liên hoan có tầm cỡ như Berlin, Cannes hay Venise, các liên hoan nhỏ rất cần có sự tham gia của giới phê bình và công chúng. Các liên hoan nhỏ ít có cơ hội gây tiếng vang, và khi được tổ chức trên mạng, thì phiên bản "rút gọn" ấy lại càng ít thu hút sự chú ý của giới truyền thông báo chí : một đạo diễn vô danh lại càng ít có cơ hội giới thiệu và phổ biến tác phẩm đầu tay của mình. Nói tóm lại, các liên hoan nhỏ kém may mắn hơn.

Có lẽ cũng vì thế ban tổ chức Liên hoan phim hài Alpe d'Huez đã muốn dời lại sự kiện từ tháng Giêng cho đến cuối tháng 03/2021 thay vì tổ chức một liên hoan trực tuyến. Câu hỏi này vẫn còn để ngỏ cho liên hoan Cannes, mà trên nguyên tắc diễn ra vào trung tuần tháng 5. Theo ông Thierry Frémaux, giám đốc điều hành liên hoan Cannes, ban tổ chức đang xem xét các giải pháp thay thế, trong đó có cả kịch bản tổ chức Cannes vào tháng 07/2021. Tuy nhiên theo giới chuyên ngành, không chỉ có một mình liên hoan Cannes. Berlin đã quyết định dời lại liên hoan với sự tham gia của công chúng vào tháng 6. Venise dự trù diễn ra vào tháng 9. Trong khi nhiều liên hoan nhỏ khác cũng muốn chờ tới mùa hè để có điều kiện thuận lợi hơn. Điều đó có nguy cơ dẫn tới hiện tượng "ứ đọng" quá tải, khi đa số các liên hoan phim Pháp cũng như quốc tế đều muốn tập trung, các sự kiện bị dồn vào cùng một thời điểm.

