Covid: WHO chấp thuận nhiều vac-xin ngay trong quý 1, để thúc đẩy tiêm chủng ở nước nghèo

Theo một tài liệu được công bố ngày hôm qua, 20/01/2021, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) có kế hoạch xác nhận chất lượng với nhiều loại vac-xin phòng dịch Covid-19, ngay trong quý một năm nay, để hỗ trợ việc triển khai chích ngừa khẩn cấp tại các nước nghèo.

Trong cuộc đua triển khai tiêm chủng, phê duyệt chất lượng vac-xin khẳng định tính hiệu quả và an toàn của vac-xin, là chìa khóa cho phép thúc đẩy việc nhập khẩu, cũng như thúc đẩy tăng tốc sản xuất vac-xin tại nhiều quốc gia đang phát triển. Trong khi các quốc gia giàu đã đặt trước một lượng lớn vac-xin, rất nhiều nước nghèo, khó có được vac-xin do thiếu kinh phí và do năng lực hạn chế trong việc thẩm định.

Dẫn lại tài liệu nói trên, Reuters cho hay WHO đang « xúc tiến » các phê duyệt khẩn cấp. Vac-xin COVID-19, do AstraZeneca phát triển và được Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) sản xuất, có thể được WHO cho phép ngay vào tháng Giêng hoặc tháng Hai. Loại vac-xin tương tự do SK Bioscience, sản xuất tại Hàn Quốc, có thể được định chế Liên Hợp Quốc phê duyệt sớm nhất vào nửa cuối tháng Hai, theo lịch trình do WHO được tiết lộ hôm qua.

COVAX - một chương trình chích ngừa vac-xin Covid toàn cầu do WHO đồng chủ trì, với sự tham gia của 190 quốc gia - muốn cung cấp ít nhất 2 tỷ liều thuốc chích ngừa COVID-19 trên khắp thế giới trong năm nay, với ít nhất 1,3 tỷ liều được chuyển đến các nước nghèo.

Theo trợ lý tổng giám đốc WHO, bà Mariangela Simao, phụ trách về dược phẩm, tổng cộng có 13 vac-xin hoặc đã được xác nhận, hay đang trong quá trình xác nhận. Hai vac-xin của hai hãng Trung Quốc, Sinopham và Sinovac, cũng nằm trong danh sách vac-xin dự kiến sẽ được bật đèn xanh trong những tuần hoặc hai tháng tới.

Hiện tại, vac-xin chính thức duy nhất nằm trong danh sách nói trên là Pfizer/BioNtech, liên doanh giữa các hãng dược Mỹ-Đức. Pfizer/BioNtech được WHO xác nhận cuối tháng 12/2020. Cho đến nay, chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận với loại vac-xin này.

