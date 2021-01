Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Trung Quốc phản đối nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu về Hồng Kông. Hôm nay, 22/01/2021, Bắc Kinh đã phản đối nghị quyết mà các nghị sĩ châu Âu vừa thông qua, lên án tình trạng gia tăng đàn áp đối lập tại Hồng Kông. Bắc Kinh xem việc thông qua nghị quyết này là một sự can thiệp “trắng trợn” vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Nghị quyết của Nghị Viện Châu Âu lên án việc đàn án các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông và cho rằng thỏa thuận gần đây về đầu tư giữa Trung Quốc và Liên Hiệp Châu Âu gây tổn hại đến uy tín của châu Âu về vấn đề nhân quyền.

(AFP) - Covid-19: Hungary mua vac-xin của Nga. Hôm nay, 22/01/2021, chính phủ Hungary thông báo đã đạt được một thỏa thuận để mua “với số lượng lớn” vac-xin Sputnik của Nga, mặc dù vac-xin này chưa được Cơ quan Dược phẩm châu Âu xét cấp phép. Budapest vẫn chỉ trích cơ quan này quá “chậm chạp” trong việc xét cấp phép vac-xin ngừa Covid-19. Hiện giờ chỉ mới có hai vac-xin được phép sử dụng trong Liên Hiệp Châu Âu: Pfizer/BioNtech và Moderna. Vac-xin AstraZeneca thì phải đến cuối tháng mới được Cơ quan Dược phẩm châu Âu cấp phép, mặc dù đã được sử dụng ở Anh Quốc.

(AFP) - Covid-19: Số vụ tự tử lại tăng ở Nhật Bản. Lần đầu tiên từ 11 năm qua, tại Nhật Bản, số vụ tự tử vào năm ngoái đã tăng trở lại. Tác động của đại dịch Covid-19 đã làm tiêu tan tiến bộ của nhiều năm qua trong việc chống hiện tượng này ở Nhật. Theo thông báo của bộ Y Tế hôm nay, 22/01/2021, trong năm 2020 đã có 20.919 người tự tử, tăng 3,7% so với năm ngoái, trong khi số ca tử vong vì dịch Covid-19 năm ngoái chỉ là 3.460 người. Nhật Bản hiện là quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất trong nhóm G7 (16,6 trên 100.000 dân năm 2020).

(AFP) - Người sử dụng mạng tại Úc có nguy cơ bị cấm dùng công cụ tìm kiếm Google. Điều trần trước Thượng Viện Úc ngày 22/01/2021, đại diện của tập đoàn mạng hàng đầu của Mỹ, bà Mel Silva dọa sẽ ngưng công cụ Google Search nếu như Canberra không thay đổi dự thảo luật buộc Google và Facebook phải trả tiền tác quyền cho các hãng truyền thông.

(RFI) - Rửa tiền, một lãnh đạo ngân hàng của Vatican bị kết án tù nặng. Ông Angelo Caloia, cựu chủ tịch Viện giáo vụ, một dạng ngân hàng của Vatican, hôm 21/01/2021, đã bị kết án 8 năm rưỡi tù giam vì tội rửa tiền và biển thủ công quỹ. Một bản án được cho để làm gương và chứng minh một nền tư pháp nghiêm khắc hơn trong các vụ tai tiếng tài chính.

(AP) - Quốc Hội lưỡng viện Hoa Kỳ chấp thuận tướng Lloyd Austin trở thành bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ. Trong khóa họp hôm 21/01/2021, Hạ Viện và Thượng Viện Mỹ đồng ý miễn áp dụng đối với tướng Austin một quy định theo đó, một sĩ quan quân đội chỉ có thể được bổ nhiệm làm bộ trưởng Quốc Phòng sau 7 năm về hưu. Tướng Austin được tổng thống Biden bổ nhiệm làm bộ trưởng Quốc Phòng và cho đến tháng 4/2016 ông vẫn còn phục vụ trong quân đội.

(AFP) - Nhật Bản bác bỏ tin hủy bỏ Thế Vận Hội Tokyo 2021 vì đại dịch. Sau tiết lộ của báo Anh, The Times, ngày 22/01/2021 thủ tướng Yoshihide Suga, Ủy Ban Olympic Nhật Bản và Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế đồng loạt khẳng định quyết tâm tổ chức Olympic mùa hè tại thủ đô Tokyo vào tháng 7/2021. Theo The Times ở hậu trường Tokyo đã thương lượng với Ủy Ban Thế Vận Quốc Tế về kịch bản trong trường hợp Olympic năm nay bị hủy bỏ, thì Nhật Bản sẽ được ưu tiên tổ chức Thế Vận Hội vào năm 2032 sau Olympic Paris 2024 và Los Angeles 2028.

(AFP) - Phim James Bond No Time To Die tiếp tục bị hoãn ra mắt công chúng. Sự chậm trễ này đã kéo dài một năm. Ngày 21/01/2021 hãng phim MGM thông báo hoãn công chiếu No Time To Die cho đến mùa thu năm nay. Đây là lần thứ ba phim mới về James Bond bị hoãn lại ngày đến với khán giảm hâm mộ.

(AFP) - Huấn luyện viên Zinédine Zidane bị nhiễm Covid-19. Câu lạc bộ Real Madrid ngày 22/01/2021 thông báo tin trên nhưng không đi sâu vào chi tiết. Trong trận đấu dự trù diễn ra vào Thứ Bảy 23/1, phụ tá của Zidane là David Bettoni sẽ thay thế để dẫn giắt đội tuyển. Zidane đã từng phải tự cách ly do tiếp xúc với một ca nhiễm virus corona. Nhưng lần này chính Zidane bị Covid-19 tấn công.

(AFP) - Thủ tướng Mông Cổ từ chức sau vụ cảnh sát ngược đãi một phụ nữ vừa sinh con bị nhiễm Covid-19. Ngày 21/01/2021 thủ tướng Khurelsukh Ukhnaa thông báo từ chức. Đây là bước kế tiếp sau cuộc biểu tình ở thủ đô Oulan Bator. Tất cả bắt nguồn từ video cho thấy hình ảnh một người mẹ vừa sinh con lọt lòng, trong một bộ đồ ngủ mỏng manh, bị cảnh sát tống lên xe từ nhà hộ sinh đến một trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19. Nhiệt độ ngoài trời làm âm 25 °C. Cảnh tượng tàn nhẫn đó khiến công luận Mông Cổ phẫn nộ. Khoảng 5.000 người bất chấp khí hậu khắc nghiệt đã biểu tình hôm Thứ Tư 20/01/2021 trước văn phòng thủ tướng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký