Nga hoan nghênh Mỹ đề xuất triển hạn Hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân

Phát ngôn viên của phủ tổng thống Nga, Dmitri Peskov, ngày 22/01/2021 tuyên bố « hoan nghênh quyết tâm chính trị » của tân chính quyền Mỹ triển hạn thêm 5 năm Hiệp ước song phương giải trừ vũ khí hạt nhân New Start. Văn bản này sắp hết hiệu lực kể từ ngày 05/02/2021.

Theo hãng tin Pháp AFP, phát ngôn viên của tổng thống Nga nói thêm Matxcơva cần « xem xét một số những chi tiết trong đề xuất » của chính quyền Biden để triển hạn Hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân song phương.

Hiệp ước song phương New Start được Nga và Mỹ ký kết năm 2010 nằm trong khuôn khổ chương trình từng bước giải trừ vũ khí hạt nhân, được dự trù trong Hiệp định cấm phổ biến vũ khí nguyên tử TPN (Mỹ và Liên Xô ký năm 1968), giới hạn mỗi bên chỉ giữ 700 dàn phóng tên lửa chiến lược và 1.550 đầu đạn hạt nhân.

Trong cuộc họp báo hôm 21/01/2021, phát ngôn viên của Nhà Trắng, bà Jen Psaki, cho biết một ngày sau khi nhậm chức, tổng thống Joe Biden đề nghị triển hạn thêm 5 năm thỏa thuận then chốt nói trên « vì quyền lợi an ninh quốc gia của Hoa Kỳ » và New Start lại càng cần thiết hơn bao giờ hết trong bối cảnh « quan hệ giữa Mỹ và Nga đang căng thẳng ».

Từ nhiều tháng qua, tổng thống Nga Vladimir Putin đã thiên về giải pháp triển hạn thêm 5 năm hiệp định New Start. Từ năm 2019, Matxcơva đã yêu cầu đàm phán lại về thỏa thuận này, nhưng chính quyền Trump đặt điều kiện, đòi Trung Quốc cũng phải tham dự, do Bắc Kinh là một « vấn đề ».

Nga công nhận lo ngại của Mỹ là « có cơ sở », nhưng Bắc Kinh đương nhiên dứt khoát bác bỏ đòi hỏi của Washington. Không ai biết Trung Quốc đang nắm giữ bao nhiêu đầu đạn hạt nhân và dàn phóng tên lửa chiến lược.

