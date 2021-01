Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – WHO thỏa thuận với Pfizer cấp 40 triệu liều vac-xin cho các nước nghèo ngay trong quý 1/2021. Ngày 22/01/2021, Tổ chức Y tế Thế giới và liên doanh dược phầm Pfizer-BioNTech thông báo đạt thỏa thuận về việc cấp vac-xin phòng Covid-19, cho các nước nghèo, theo cơ chế Covax. Vac-xin Pfizer, được coi là hiệu quả đến 95%, là vac-xin được WHO phê chuẩn đầu tiên. Covax là cơ chế cho WHO đồng chủ trì, để tạo điều kiện cho các quốc gia nghèo dễ dàng được tiếp cận với vac-xin.

(AFP) – Tân chính quyền Biden xem lại thỏa thuận với Taliban. Tân chính quyền Mỹ hôm 22/01/2021, thông báo với chính quyền Afghanistan, dự định xem xét lại thỏa thuận đã ký giữa chính quyền Trump và phe taliban, hồi tháng 2 năm 2020. Lý do chủ yếu là để đánh giá phe nổi dậy Taliban có tôn trọng các cam kết hay không.

(ABC News) – An ninh Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ gia đình cựu tổng thống Trump 6 tháng sau khi ông Trump rời chức vụ. Theo thông tin từ một số cựu quan chức Mỹ, diện thân nhân được triển hạn bảo vệ bao gồm 4 người con đẻ và 2 con dâu. Hiện không rõ việc triển hạn nói trên có phải do chính ông Trump quyết định hay không. Thông thường an ninh Mỹ có thể triển hạn bảo vệ con cái của các cựu tổng thống, nhưng phải là người đang ở độ tuổi vị thành niên, hoặc con cả. Cùng với các thân nhân, cựu cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien và cựu bộ trưởng Thương Mại Steve Mnuchin cũng được an ninh bảo vệ. Theo ABC, cũng hiếm khi có các cựu quan chức được bảo vệ như vậy, sau khi nhiệm kỳ tổng thống kết thúc.

(AFP) – Tân tổng thống Mỹ điện đàm với lãnh đạo Canada và Mêhicô. Ottawa cho biết hôm 22/01/2020 thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có cuộc trao đổi đầu tiên với tân tổng thống Joe Biden. Chống dịch Covid-19, bảo vệ môi trường là hai chủ đề chính được lãnh đạo hai nước quan tâm. Cùng ngày, ông Biden đã điện đàm với tổng thống Mêhicô, Andres Manuel Lopez Obrado. Nội dung được tập trung vào hồ sơ nhập cư.

(REUTERS) – Hàng trăm Vệ binh Quốc gia Mỹ nhiễm Covid-19. Gần 200 trong số 25.000 lính thuộc lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ được triển khai tăng cường an ninh tại thủ đô Washington dương tính với virus corona. Một quan chức Hoa Kỳ ngày 22/01/2021 cho biết số ca lây nhiễm có thể còn sẽ tăng thêm trong những ngày tới. Trong số 25.000 quân nhân của Vệ binh quốc gia Hoa Kỳ, 15.000 người sẽ rời khỏi Washington trong vài ngày sắp tới nhưng sẽ có khoảng 5.000 quân nhân tiếp tục công tác cho đến giữa tháng 3/2020.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký