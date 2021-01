Chính phủ Mỹ báo động về nguy cơ bạo động từ các nhóm cực hữu

Hôm qua, 27/01/2021, lần đầu tiên, chính phủ Hoa Kỳ phát báo động chống khủng bố do nguy cơ bạo động từ các thành phần cực hữu chống tổng thống Joe Biden.

Tuy nhiên, bộ An Ninh Nội Địa xác định rằng báo động mà họ đưa ra không phải là do có những thông tin về một « âm mưu cụ thể », mà là do có một « bầu không khí đe dọa gia tăng » trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ và có thể kéo dài nhiều tuần.

Bộ An Ninh Nội Địa, được thành lập sau các vụ tấn công khủng bố 11/09/2001, thường xuyên công bố các báo động như vậy, nhưng chỉ liên quan đến các mối đe dọa từ bên ngoài, nhất là từ các nhóm thánh chiến Hồi Giáo. Theo lời một phát ngôn viên của bộ này nói với hãng tin AFP, đây là lần đầu tiên họ phát một báo động liên quan đến một mối đe dọa trong nước.

Trong bài diễn văn nhậm chức ngày 20/01, tổng thống Joe Biden cũng cam kết sẽ diệt trừ « chủ nghĩa chủng tộc thượng đẳng và khủng bố trong nước ». Cựu tổng thống Donald Trump đã thường xuyên bị tố cáo là tỏ ra quá khoan dung với phe cực hữu. Một số nhân vật thuộc phe này đã dẫn đầu những người ủng hộ ông Trump tấn công vào Điện Capitol ngày 06/01. Cho tới nay đã có hơn 150 người bị Tư Pháp liên bang truy tố vì tham gia vào cuộc tấn công này.

Hôm qua, Tư Pháp Mỹ thông báo truy tố một người ủng hộ ông Trump sau khi phát hiện trong xí nghiệp của người này 5 quả bom tự tạo, dự trù sẽ được dùng để tấn công các nghị sĩ Dân Chủ và những nơi bị xem là có liên hệ với đảng Dân Chủ. Nhân vật này vẫn tin lời cựu tổng thống Trump là đã có gian lận phiếu giúp cho ứng cử viên Dân Chủ đắc cử.

Hôm thứ Hai 25/01, Lầu Năm Góc thông báo là hàng ngàn Vệ binh Quốc gia được triển khai để bảo vệ an ninh cho lễ tuyên thệ nhậm chức của tổng thống Biden sẽ ở lại Washington cho đến tháng 3, do có những mối đe dọa mới.

