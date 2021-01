Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Trung Quốc : Chủ tập đoàn bị hành quyết. Lại Tiểu Dân (Lai Xiaomin), chủ tập đoàn China Huarong (Trung Quốc Hoa Dung), bị kết tội nhận hối lộ trên 215 triệu euro, đã bị hành quyết sáng 29/01/2021, theo truyền hình nhà nước Trung Quốc. Tòa án cáo buộc đương sự sau khi nhận tiền còn đòi thêm 13 triệu euro nữa, và biển thủ hơn 3,1 triệu euro, sống chung với nhiều tình nhân trong thời gian dài và có con ngoài giá thú. Truyền hình chiếu cảnh những két sắt đầy tiền, những chiếc xe hơi sang trọng và nhiều thỏi vàng. Bị cáo thì khẳng định « không dám chi một xu nhỏ ».

(AFP) – Thi hài cảnh sát chết trong vụ bạo động Capitol được đưa vào Quốc Hội. Đây là vinh dự đặc biệt dành cho nhân viên cảnh sát Brian Sicknick, 42 tuổi, tử vong tại bệnh viện vì bị thương nặng trong vụ người biểu tình tấn công điện Capitol hôm 06/01. Theo thông cáo hôm 29/01/2021, quan tài của viên cảnh sát này được đưa vào tòa nhà Quốc Hội treo cờ rủ, được hàng quân danh dự dàn chào. Trong quá khứ, chỉ có bốn người được vinh dự này là mục sư Billy Graham, nhà hoạt động dân quyền Rosa Parks và hai cảnh sát bị bắn chết trong vụ xả súng năm 1998.

(AFP) – Litva cấm thiết bị an ninh Trung Quốc tại sân bay. Litva, thành viên NATO, ngày 29/01/2021 thông báo cấm sử dụng để kiểm tra ở sân bay các bị do công ty Trung Quốc Nuctech sản xuất, vì lý do an ninh quốc gia. Phát ngôn viên của thủ tướng Ingrida Simonyte cho biết một ủy ban do chính phủ chỉ định đã kết luận các thiết bị này không đáp ứng yêu cầu, nhưng không cho biết thêm chi tiết vì phải bảo mật. Quyết định của Vilnius được đưa ra trong bối cảnh phương Tây lo ngại về các thiết bị Trung Quốc dùng trong cơ sở hạ tầng, như mạng 5G.

(AFP) – Putin ký luật triển hạn Hiệp ước New Start. Điện Kremlin hôm qua 29/01/2021 ra thông cáo cho biết Hiệp ước kiểm soát hạt nhân giữa Nga và Mỹ mới được triển hạn sẽ có hiệu lực đến ngày 05/02/2026. Hôm thứ Tư 27/01 tổng thống Nga Valdimir Putin khẳng định việc triển hạt Hiệp ước New Start là một bước tiến đúng hướng, tuy nhiên an ninh toàn cầu vẫn bị đe dọa do những căng thẳng quốc tế đang gia tăng. Những cuộc thương lượng về triển hạn Hiệp ước kiểm soát hạt nhân giữa Nga và Mỹ đã lâm vào bế tắc dưới thời tổng thống Doanld Trump.

(AFP) – Tư pháp Canada từ chối nới lỏng điều kiện tại ngoại cho bà Mạnh Vãn Châu. Thông báo được Tư pháp Canada đưa ra ngày 29/01/2021, vài tuần trước khi diễn ra phiên tòa về việc dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu sang Mỹ. Hiện giờ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi, đang được tại ngoại, nhưng bị một công ty an ninh tư nhân theo dõi và giám sát an ninh 24 giờ/24, 7 ngày/7 tại một ngôi nhà ở Vancouver. Theo một thẩm phán, biện pháp giám sát đó chỉ ở mức « tối thiểu » để đảm bảo bà Mạnh không bỏ trốn. Còn các luật sư của bà Mạnh lo ngại thân chủ nhiễm virus corona từ các nhân viên an ninh giám sát bà.

