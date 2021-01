Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Nhiều luật sư “bỏ rơi” Trump. Chỉ vài ngày trước phiên xét xử truất phế, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bị 5 luật sư từ chối bảo vệ vì bất đồng về cách tiến hành. Theo đài CNN ngày 30/01/2021 và một số kênh truyền thông khác, ông Donald Trump muốn các luật sư tiếp tục bào chữa theo hướng gian lận bầu cử ồ ạt, hơn là tập trung vào tính hợp pháp của thủ tục nhắm vào một cựu tổng thống. Hai luật sư Butch Bowers và Deborah Barbier được cho là đứng đầu nhóm bào chữa cho cựu tổng thống Mỹ nằm trong số 5 luật sư “bỏ rơi” Trump.

(AFP) - Phong trào biểu tình chống luật an ninh toàn diện tại Pháp hụt hơi. Hôm 30/01/2020 trên toàn quốc chỉ có khoảng 33.000 người biểu tình. Con số này thấp hơn nhiều so với đợt xuống đường đầu tiên hôm 28/11/2020 với ít nhất là 133.000 người tham dự theo số liệu của chính phủ. Luật an ninh toàn diện bị chỉ trích vì hạn chế đáng kể các quyền tự do thông tin của báo giới, một số quyền tự do của giới công đoàn và hạn chế các quyền tự do công dân.

(Reuters) - Iran bác mọi đàm phán mới về hạt nhân. Ngoại trưởng Iran hôm thứ Bảy 30/01/2021 còn nói thêm rằng Teheran cũng không chấp nhận thay đổi thành phần tham gia thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc trên thế giới. Chính quyền Teheran có phản ứng như trên sau khi tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cho rằng các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran đúc kết năm 2015 với các cường quốc lớn lẽ ra phải chặt chẽ hơn và nên gồm cả Ả Rập Xê Út.

(AFP) - Iran chuẩn bị nhận vac-xin Sputnik V của Nga để chống Covid-19. Đại sứ Iran tại Nga hôm 30/01/2021 thông báo lô thuốc đầu tiên sẽ được giao vào ngày 04/02. Hai đợt giao hàng kế tiếp được dự trù từ nay tới cuối tháng Hai. Cách nay vài tuần, giáo chủ Ali Khamenei cấm sử dụng vac-xin của Anh và Mỹ với lý do các loại thuốc chích ngừa virus corona của Tây phương có thể "mang thêm bệnh lây nhiễm vào Iran".

AFP) - Pháp : Ban quản lý lâu đài Chantilly cầu viện chính phủ giúp đỡ tài chính. Là khu di tích với một khối lượng tranh vẽ và các bộ sưu tập về nghệ thuật của Pháp lớn thứ nhì trên toàn quốc, tòa lâu đài Chantilly lao đao vì 5 tháng phải đóng cửa. Dưới tác động của Covid-19, khoản thất thu lên tới từ 5 đến 6 triệu euro. Cách thủ đô Paris 50 cây số về phía bắc, lâu đài Chantilly hàng năm thu hút hơn 450.000 khách tham quan, 30% trong số này là du khách nước ngoài.

(AFP) - Vatican mở cửa lại các bảo tàng. Thông báo ngày 30/01/2021 của Tòa Thánh nêu rõ kể từ thứ Hai 01/02, các bảo tàng, bao gồm cả Nhà Nguyện Sistina được mở cửa trở lại sau 88 ngày đóng cửa do những biện pháp nghiêm ngặt chống dịch bệnh. Nhiều bảo tàng khác ở Ý cũng được phép mở cửa đón công chúng trở lại.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký