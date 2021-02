Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Tập đoàn Trung Quốc Xiaomi muốn được rút khỏi danh sách đen của Mỹ. Hãng sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi của Trung Quốc hôm qua 31/01/2021 thông báo kiện lên tòa án Washington để phản đối việc chính quyền Donald Trump cho Xiaomi vào danh sách đen, vì cáo buộc có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Xiaomi năm 2020 đã vượt qua Apple để trở thành nhà sản xuất smartphone thứ ba thế giới. Quyết định trừng phạt của tổng thống Trump được đưa ra chỉ sáu ngày trước khi mãn nhiệm, sau đó cổ phiếu của tập đoàn này bị sụt giá mạnh.

(SCMP) – Virus corona : Hai chuyên gia hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc lần đầu tiên thảo luận. Hai chuyên gia về bệnh truyền nhiễm là Anthony Fauci (Mỹ) và Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan, Trung Quốc) sẽ xuất hiện tại một sự kiện trực tuyến do Đại học Edinburgh tổ chức vào ngày 02/03, lần đầu tiên sẽ công khai thảo luận về đại dịch Covid. Hôm qua 31/01/2021 ông Chung cho biết như trên, và nói rằng tuần tới sẽ trao đổi với trường y tế Harvard về chủ đề này. Hoa Kỳ là nước bị thiệt hại nặng nề nhất vì con virus xuất phát từ Vũ Hán, với trên 26 triệu ca dương tính và 438.000 trường hợp tử vong, theo trường đại học Johns Hopkins.

(AFP) – Khẩu trang và phương thúc làm việc từ xa gây thiệt hại cho các cửa hàng mỹ phẩm tại Pháp. Chuỗi cửa hàng bán mỹ phẩm Nocibé, ngày 01/02/2021 thông báosẽ đóng cửa 62 cửa hàng trên toàn quốc, tức giảm 12 % các cơ sở hoạt động. 350 nhân viên bị đe dọa mất việc. Lý do là đại dịch Covid-19 và các đợt phong tỏa liên tiếp khiến các dịch vụ mua bán được thực hiện nhiều qua internet. Đó là chưa kể do khách hàng làm việc từ xa và phải đeo khẩu trang nên giảm đáng kể việc sử dụng son phấn, xà phòng cạo râu … Năm 2020, ngành mỹ phẩm thất thu đến 35 % so với một năm trước đó.

(AFP) – Pháp kêu gọi Đức hủy dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 với Nga nhằm phản đối chính sách đàn áp nhà đối lập Navalny. Quốc vụ khanh Pháp đặc trách về hồ sơ châu Âu, Clément Beaune, ngày 01/02/2021 cho rằng Berlin nên khai thác lá bài này để gây sức ép với Kremlin vào lúc kẻ thủ chính trị của tổng thống Putin là Alexei Navalny có nguy cơ bị chuyển từ án treo sang án tù và chính quyền Matxcơva mạnh tay đàn áp, bắt giữ hàng ngàn người biểu tình đòi tự do và công lý cho ông Navalny. Nord Stream 2 là đường ống dẫn khí đốt của Nga đến tận Đức. Mỹ và nhiều nước châu Âu không mặn mà với dự án trị giá 9 tỷ euro này.

