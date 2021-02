Nga : Nhà đối lập Alexei Navalny bị kết án tù giam

via REUTERS - Moscow City Court

Hôm qua, 02/02/2021, tòa án tại Matxcơva đã ra phán quyết chuyển án tù treo 3 năm rưỡi tuyên từ năm 2014 đối với nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny thành án tù giam. Ngay sau bản án, những người ủng hộ nhà đối lập đã biểu tình phản đối. Hơn một nghìn người đã bị bắt giữ trong đêm dưới trời giá rét tại thủ đô.

Thông tín viên RFI tại Matxcơva Jean-Didier Revoin :

Không có gì bất ngờ, Alexei Navalny đã bị tuyên án. Án tù treo 3 năm rưỡi của ông nay chuyển thành án tù giam trong một trại tù hà khắc. Trừ thời gian đã bị quản thúc tại gia, nhà hoạt động đối lập sẽ còn phải bị ngồi tù 2 năm rưỡi nữa.

Tòa án không chấp nhận bất kỳ lập luận nào bên bào chữa đưa ra, mà chủ yếu xoáy vào việc ông được chữa bệnh tại Đức vào thời điểm lẽ ra ông phải trình diện trong thời gian thử thách. Nhưng nhà đối lập kiên quyết khẳng định người ta bỏ tù ông là để làm cho hàng triệu người khác phải sợ hãi. Alexei Navalny còn cho rằng phiên tòa này chứng tỏ chính quyền yếu đuối. Ông cũng nhằm vào Vladimir Putin, cho rằng người mà vẫn thường được coi như là một đại chiến lược gia sẽ đi vào lịch sử như là một kẻ đầu độc bằng quần slịp, ám chỉ việc chất độc để đầu độc nhà đối lập hồi tháng 8 vừa qua đã được tìm thấy trong quần lót của ông.

Vài phút sau khi tuyên án, « bộ tham mưu » của nhà đối lập đã kêu gọi người ủng hộ biểu tình gần Quảng trường Đỏ, khi đó đã bị phong tỏa cũng giống như nhiều địa điểm nhạy cảm ở thủ đô. An ninh được tăng cường cao độ tại khắp Matxcơva. Sau một ngày làm việc và dưới cái lạnh -10°C, hàng nghìn người ủng hộ Navalny vẫn xuống đường biểu tình bất chấp lệnh cấm và trấn áp của chính quyền.

Châu Âu phản ứng mạnh

Ngay tối qua, Luân Đôn đã lên tiếng đòi « trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện » cho Alexei Navalny và bản án dành cho ông là « không thể chấp nhận được ». Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng phản ứng trên Twitter, kêu gọi thả ngay lập tức nhà đối lập. Trong khi đó lãnh đạo ngoại giao châu Âu Josep Borrell tuyên bố qua Twitter, « kết án Alexei Navalny đi ngược lại cam kết quốc tế của Nga về Nhà nước pháp quyền và các quyền tự do cơ bản. Tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức » cho nhà đối lập.

Về phần mình, Kremlin trước khi có bản án đã ngỏ ý hy vọng Liên Hiệp Châu Âu sẽ không dại dột lấy số phận của nhà đối lập bị bỏ tù làm điều kiện cho quan hệ với nước Nga.

Nhiều nước trong Liên Hiệp Châu Âu đã nêu khả năng trừng phạt Matxcơva, đặc biệt sau các vụ trấn áp thô bạo người biểu tình ủng hộ Alexei Navalny cuối tuần qua. Nhà đối lập trong những ngày tới sẽ còn tiếp tục là đối tượng của nhiều vụ án khác đã được chính quyền Nga ấn định đưa ra xét xử.

