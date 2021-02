Nhiêu khê chyện đi máy bay thời Covid-19

Lần đầu tiên sau hơn một năm, tức là kể từ khi bùng phát dịch Covid-19, tôi mới đi máy bay trở lại, nhưng trong bối cảnh vô cùng đặc biệt: cả hai nước Mỹ Pháp đều đóng cửa biên giới để kềm chế đại dịch. Dân Pháp chỉ có thể ra khỏi nước trong những trường hợp tối cần thiết (motif impérieux) . Bên Hoa Kỳ thì chỉ cho nhập cảnh đối với những người thuộc diện "miễn trừ vì lợi ích quốc gia - National Interest Exemption".

Quảng cáo Đọc tiếp

Nước Pháp đã đóng cửa biên giới từ hôm Chủ nhật 31/1. Vì sợ thủ tục sẽ kéo dài, cho nên tôi ra sân bay Charles de Gaulle rất sớm, hơn 3 tiếng rưỡi trước giờ máy bay cất cánh bay đến Los Angeles. Hóa ra mất thời giờ nhiều nhất là ở khâu ký gởi hành lý : Vì quy định còn quá mới, cho nên sau khi săm soi visa trên passeport của tôi, cô nhân viên Air France cảm thấy chưa yên tâm, nên phải gọi điện thoại cho cấp trên để hỏi cho kỹ, xem tôi có thật sự được phép bay sang Mỹ hay không, trước khi bấm nút cho hành lý đi. Chứ lỡ mà hành lý đi mà người ở lại thì kẹt lắm!

Đến cảnh sát cửa khẩu, tôi phải trình đủ thứ giấy tờ : kết quả xét nghiệm PCR âm tính, giấy phép rời khỏi nước Pháp để sang một nước ngoài khối châu Âu, giấy chứng của đài phát thanh, công lệnh ghi rõ ngày đi ngày về, thẻ nhà báo. Nhưng cảnh sát chỉ xem qua, hỏi vài câu, rồi gật đầu cho đi. Đã có một số người đến đây thì bị cảnh sát từ chối cho đi, vì bị xem là không có lý do chính đáng .

Bây giờ có thể yên tâm ngồi chờ lên máy bay. Nhìn quanh thì thấy hành khách rất thưa thớt, chứ không đông đúc như lúc bình thường. Sân bay Charles de Gaulle đóng hết cả ba nhà ga A,B,C, dồn các chuyến bay sang E, F, nhưng cũng không có nhiều máy bay rời Paris trong lúc này.

Trước khi lên máy bay, hành khách lại phải trình một tờ khai bằng tiếng Anh, xác nhận là mình không bị nhiễm Covid, kèm theo kết quả xét nghiệm. Rồi nhân viên an ninh người Mỹ kiểm tra visa lần chót. Người này gật đầu thì Air France mới dám cho lên máy bay.

Cả hai nước Pháp Mỹ đều đóng cửa biên giới, cho nên trên chuyến bay Paris- Los Angeles của tôi chỉ có khoảng 50 hành khách trong một chiếc Boeing – 777 khoảng hơn 300 ghế, tha hồ lựa chỗ ngồi! Thậm chí, mỗi người có thể "lấn chiếm" 3 hoặc 4 ghế, ngồi nằm đủ các kiểu. Thôi cũng mừng là càng ít người thì nguy cơ lây nhiễm càng ít. Nói vậy chứ mình cũng thấy tội nghiệp cho các phi công và tiếp viên, nhiều người đang thất nghiệp trong mùa dịch này.

Trên máy bay, nhân viên phi hành đoàn có nhắc là phải đeo khẩu trang Covid liên tục, và thường xuyên thay khẩu trang mới. Và nhất là người ta còn "nhấn mạnh" là trong trường hợp áp suất trong khoang máy bay hạ thấp, cần phải đeo mặt nạ dưỡng khí, thì nhớ tháo khẩu trang Covid ra, rồi hãy đeo mặt nạ vào!

Sau gần 12 tiếng đồng hồ ngủ chập chờn, hạn chế di chuyển tối đa và chỉ mở khẩu trang khi ăn uống, máy bay cũng đã đáp xuống sân bay quốc tế Los Angeles an toàn. Sân bay Los Angeles trong những ngày này vắng hoe chẳng khác gì một sân bay tỉnh lẻ. Ít khách đến mức tôi đã có thể đến trình giấy tờ ngay cho cảnh sát cửa khẩu, chẳng cần xếp hàng! Nhưng vào được nước Mỹ không phải đơn giản trong lúc này.

Sau khi xem qua hộ chiếu, chụp hình, lấy dấu tay, viên cảnh sát bảo: "Come with me please", rồi "áp tải" tôi vào trong một phòng mà trong đó đã có khoảng một chục người ngồi chờ trước 4 quầy. Họ kêu từng người lên để "vặn vẹo" đủ điều, rồi mới đóng dấu vào hộ chiếu. Có người phải "giải trình" đến cả nửa tiếng đồng hồ mà cảnh sát vẫn không chịu. Thành ra tôi lại phải ngồi chờ hơn một giờ mới được gọi tên.

Trường hợp của tôi thì đơn giản hơn vì visa có ghi rõ "miễn trừ vì lý do lợi ích quốc gia - NIE" , thế mà viên cảnh sát cũng lại phải "tham vấn" ý kiến cấp trên rồi mới đóng dấu. Trước đó, trong lúc ngồi chờ thì một nhân viên sân bay bước vào phòng, gọi tên tôi, rồi trấn an : " Ông cứ yên tâm, hành lý của ông tôi đã để sang một bên ở làn số 8." Lúc ra đến nơi thì thấy va-li của mình đang đứng trơ trọi một mình trước tấm bảng Air France. Những hành khách đi chung chuyến bay AF 066, đại đa số là US citizen, đã lấy hành lý đi từ lâu rồi.

Welcome to California !

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký