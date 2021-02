Quảng cáo Đọc tiếp

(SCMP) - Quân đội Mỹ phải chuẩn bị đối phó « khả năng tấn công hạt nhân ». Trong một bài viết đăng trên tạp chí Proceeding của Viện Hải Quân Hoa Kỳ, số tháng 02/2021, đô đốc Charles Richard, tư lệnh bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, cho rằng « xác suất sử dụng hạt nhân là thấp, nhưng không phải là « không thể », đặc biệt trong cuộc khủng hoảng mà các đối thủ hạt nhân vẫn tiếp tục nâng cao năng lực và mở rộng trên toàn cầu », nhằm nói đến Nga và Trung Quốc. Ngày 02/02, Nga và Mỹ đã triển hạn thêm 5 năm thỏa thuận New Start cắt giảm vũ khí nguyên tử.

(VOV) – Việt Nam sẽ xác minh tin về căn cứ tên lửa Trung Quốc, tỉnh Quảng Tây, cách biên giới 20 km. Trong cuộc họp báo hôm qua, 04/02/2021, người phát ngôn bộ Ngoại Giao Việt Namcho biết sẽ xác minh thông tin trên. Tin do một dự án phi chính phủ loan báo, theo ảnh vệ tinh, quân đội Trung Quốc đã hoàn tất một căn cứ tên lửa đất đối không tại huyện Ninh Minh (Ningming), thuộc thị trấn Sùng Tả (Chongzua), khu tự trị của người Choang, tỉnh Quảng Tây, đối diện với tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam.

(AFP) – Luân Đôn trục xuất ba nhân viên tình báo Trung Quốc đội lốt nhà báo. Nhật báo Dayly Telegraph ngày 05/02/2021 trích dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết ba người liên quan tự nhân là phóng viên làm việc cho ba cơ quan truyền thông Trung Quốc khác nhau. Trên thực tế, cả ba cùng là nhân viên của Cục An Ninh Trung Quốc, đến Anh từ năm 2020. Cơ quan an ninh nội địa Anh (MI5) phát hiện danh tính thực thụ của những người liên quan và đã trục xuất cả ba về nước. Tin này được tiết lộ sau khi Anh Quốc rút giấy phép hoạt động của đài truyền hình CGTN của Trung Quốc, với lý do cơ quan truyền thông này bị đảng Cộng Sản Trung Quốc thao túng.

(AFP) – Tổng thống Pháp cam kết cố gắng hết sức để hỗ trợ sáng kiến của Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân Iran. Phát biểu qua cầu truyền hình, trong khuôn khổ một cuộc hội thảo do nhóm nghiên cứu Atlantic Council tổ chức, ông Emmanuel Macron nhấn mạnh đến vai trò then chốt của tân tổng thống Mỹ trên hồ sơ hạt nhân Iran. Paris quan niệm là các bên « cần đi sâu vào chi tiết một cuộc đàm phán mới với Teheran ».

(AFP) – Berlin hài lòng sau quyết định của tổng thống Biden ngừng dự án rút quân Mỹ khỏi Đức. Phát ngôn viên của thủ tướng Merkel, Stefffen Seubert, ngày 05/02/2021 cho biết Berlin luôn quan niệm sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Đức là nhằm bảo đảm an ninh cho cả hai bên bờ Đại Tây Dương. Trong diễn văn về chính sách đối ngoại, tổng thống Biden thông báo « ngưng » kế hoạch do người tiền nhiệm đề xuất. Tổng thống Trump từng có kế hoach đưa 6.400 lính Mỹ về nước, chuyển hơn 5.000 quân nhân sang một quốc gia khác thuộc khối NATO.

(AFP) – Pháp thêm căng thẳng với Hoa Vi. Ngày 05/02/2021, Hội Đồng Bảo Hiến của Pháp thông qua điều khoản « cấm sử dụng trang thiết bị của Hoa Vi ». Cơ quan chức năng nói trên nhìn nhận « nguy cơ dọ thám, tấn công và phá hoại » có thể nhắm vào các trang thiết bị điện thoại đời mới của Pháp. Với quyết định này, các tập đoàn viễn thông Pháp sẽ phải rút ăng-ten của Hoa Vi khỏi mạng điện thoại 5G.

(AFP) – Paris hoài nghi về hiệu quả vac-xin Trung Quốc. Ngày 04/02/2021, tổng thống Pháp đề cập đến chính sách ngoại giao vac-cin của Trung Quốc. Emmanuel Macron lấy làm tiếc là Bắc Kinh cung cấp vac-xin ngừa Covid-19 cho nhiều quốc gia nhưng lại chưa đưa ra bằng chứng về mức độ hiệu quả của các loại vac-xin nói trên. Hôm nay, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Vương Văn Bân, quả quyết thuốc tiêm ngừa Covid-19 của Trung Quốc là « hiệu quả ».

(AFP) - Pháp không phong tỏa, khuyến khích làm việc từ xa để phòng Covid-19. Trong buổi họp báo hàng tuần ngày 04/02/2021, thủ tướng Jean Castex nhấn mạnh đến « tình hình khó khăn » tại Pháp, nhưng khẳng định « mọi số liệu đều ổn định », chưa xảy ra « làn sóng mới với quy mô lớn » và mọi chuyện vẫn nằm trong khả năng đối phó của hệ thống y tế. Vì vậy, biện pháp phong tỏa tạm thời chưa được tính đến, trừ tỉnh hải ngoại Mayotte bị phong tỏa ít nhất trong ba tuần.

(AFP) – Chậm trễ phát triển vaccin chống Covid-19 và phải sa thải 400 nhân viên trong lĩnh vực nghiên cứu, nhưng tập đoàn dược phẩm Pháp, Sanofi vẫn làm ăn có lời và sẽ rót thêm tiền lãi cho các cổ đông. Sanofi ngày 05/02/2021 thông báo tiền lãi trong năm 2020 tăng 340 %, đạt 12,4 tỷ euro. Thành tích này có được nhờ cổ phiếu của hãng dược phẩm Mỹ Regeneron tăng giá mà Sanofi nắm giữ một phần vốn của đối tác Mỹ này. Regeneron đã sáng chế ra thuốc chống Covid-19 được dùng để điều trị cho tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hồi mùa thu năm ngoái.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký