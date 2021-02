Bắc Triều Tiên và Iran có thể đã hợp tác về hỏa tiễn tầm xa

via REUTERS - KCNA

Bình Nhưỡng và Teheran trong năm 2020 có thể đã lại hợp tác để chế tạo các loại hỏa tiễn tầm xa. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố hôm qua 08/02/2021 cũng khẳng định Bắc Triều Tiên tiếp tục vi phạm các nghị quyết Liên Hiệp Quốc về nguyên tử.

Trong bản báo cáo thường niên được các chuyên gia trình lên Hội Đồng Bảo An mà AFP tham khảo được, thì « theo một Nhà nước thành viên, Bắc Triều Tiên và Iran đã tái lập hợp tác trong các dự án phát triển hỏa tiễn tầm xa », trong đó có việc chuyển giao các bộ phận thiết yếu.

Trả lời câu hỏi của chuyên gia, Iran vào tháng 12/2020 cho rằng « các thông tin sai lạc và dữ liệu dàn dựng có thể đã được sử dụng trong cuộc điều tra ».

Tuy nhiên nhóm chuyên gia phụ trách kiểm tra việc thực thi lệnh cấm vận khẳng định, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An.

Năm 2020, Bình Nhưỡng loan báo « chuẩn bị thử nghiệm và sản xuất các đầu đạn mới cho hỏa tiễn đạn đạo, triển khai các vũ khí nguyên tử chiến lược ». Bắc Triều Tiên « sản xuất vật liệu hạch tâm, duy trì các cơ sở hạt nhân và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cho hỏa tiễn đạn đạo », « tiếp tục tìm kiếm vật liệu và công nghệ ở nước ngoài ».

Các chuyên gia cũng điều tra về « các trường hợp Bắc Triều Tiên mua tàu, bán quyền đánh cá và tiếp tục xuất khẩu than đá ». Tuy nhiên việc bán than đá dường như đã ngưng lại vào cuối tháng 7/2020 do đóng cửa biên giới vì đại dịch.

Về dầu lửa, mà Liên Hiệp Quốc chỉ đồng ý cho Bình Nhưỡng nhập khẩu 500.000 thùng/năm, số lượng thực tế theo tính toán của một Nhà nước thành viên, lớn hơn gấp nhiều lần nhờ các vụ giao dầu trực tiếp hoặc sang mạn ngoài biển.

Năm ngoái Hoa Kỳ, với số liệu cụ thể và các hình ảnh vệ tinh, khẳng định Bắc Triều Tiên đã vượt xa số quota cho phép ; nhưng Trung Quốc và Nga bác bỏ.

