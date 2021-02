Quảng cáo Đọc tiếp

( NHK ) - Bắc Triều Tiên bị tố nhập dầu hỏa trái phép. Một ủy ban của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Triều Tiên nhập khẩu trái phép các sản phẩm dầu hỏa, với những số lượng vượt quá giới hạn được ấn định trong các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Cụ thể, theo tài liệu mà NHK có được, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 9/2020, Bình Nhưỡng đã nhận được, qua việc chuyển giao từ tàu này sang tàu kia, một lượng sản phẩm dầu hỏa của ít nhất 121 tàu dầu, tổng cộng có thể lên tới 4,4 triệu thùng, cao hơn gấp 9 lần mức giới hạn hàng năm theo quy định của Hội Đồng Bảo An.

(RFI) - Tây Ban Nha : Đảng ủng hộ độc lập cho xứ Catalunya giành chiến thắng. Trong cuộc bầu cử Nghị Viện vùng Catalunya, diễn ra ngày 14/02/2021, lần đầu tiên các chính đảng ủng hộ độc lập cho vùng Catalunya được hơn 50% tổng số phiếu bầu. Với 74 ghế, phe này chiếm đa số ở Nghị Viện vùng. Vấn đề là các đảng phái này phải vượt qua những khác biệt để đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh cấp vùng.

(AFP) - Anh Quốc vượt ngưỡng 15 triệu người được tiêm ngừa Covid-19, trong đó có 500.000 người đã tiêm mũi thứ hai. Ngày 14/02/2021, thủ tướng Boris Johnson thông báo Anh Quốc đã đạt chỉ tiêu mà chính phủ đề ra là đến giữa tháng Hai tiêm cho toàn bộ những người trên 70 tuổi, lực lượng y tế trên tuyến đầu, nhân viên và những người cao tuổi tại các viện dưỡng lão cũng như các bệnh nhân có sức khỏe yếu. Ngoài nỗ lực tiêm phòng, Anh cũng tăng cường biện pháp hạn chế ở biên giới để ngăn các biến thể Nam Phi và Brazil thâm nhập. Kể từ ngày 15/02, bất kỳ người nào nhập cảnh vào Anh phải thực hiện 2 xét nghiệm PCR trong thời gian cách ly 10 ngày. Công dân Anh hoặc Ailen trở về từ 30 quốc gia bị cho là có nguy cơ lây nhiễm cao sẽ phải cách ly trong khách sạn, có người giám sát, với chi phí khoảng 2.000 euro/người. Người vi phạm sẽ bị phạt nặng.

(AFP) - Ngoại trưởng Peru từ chức vì tiêm phòng Covid-19 trước cả đối tượng được ưu tiên. Bà Elizabeth Astete là vị bộ trưởng thứ hai trong chính phủ Peru, sau bộ trưởng Y Tế phải từ chức trong vụ tai tiếng này. Trên Twitter, bà cho biết đã đệ đơn từ chức lên tổng thống ngày 14/02/2021 và thừa nhận đã phạm « sai lầm nghiêm trọng » khi tiêm chủng ngay từ ngày 22/01.

(RFI) - Gần 12,4 triệu người bị thiếu ăn ở Syria, chiếm 60% dân số. Đây là kết quả nghiên cứu được tiến hành vào cuối năm 2020 tại Syria và được Chương trình Lương thực Thế giới (PAM) công bố ngày 13/02/2021. Ngoài ra, 83% người dân Syria sống dưới ngưỡng nghèo. Dịch Covid-19 càng làm trầm trọng thêm tình hình, cũng như do đồng livre Syria mất giá so với đô la khiến giá cả tăng vọt. Trả lời RFI, đại diện trong khu vực của PAM cho biết Liên Hiệp Quốc cần 377 triệu đô la từ giờ đến tháng 07/2021 để hỗ trợ người dân.

( AFP )- Syria: Lực lượng Kurdistan giao nộp quân thánh chiến cho Irak? Theo một nguồn tin an ninh Irak hôm qua, 14/02/2021, lực lượng Kurdistan ở Syria đã giao nộp khoảng 100 quân thánh chiến người Irak của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo cho chính quyền Bagdad. Tuy nhiên, một lãnh đạo của chính quyền vùng Kurdistan tự trị đã bác bỏ thông tin đó, khẳng định không hề giao nộp một người Irak nào cho Bagdad.

(AFP) - Lầu Năm Góc trấn an đồng minh NATO. Phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hôm 12/02/2021 cho biết tân bộ trưởng Lloyd Austin trong cuộc họp qua video với các đồng nhiệm NATO đã đưa ra một thông điệp tích cực về Liên Minh Bắc Đại Tây Dương. Về câu hỏi gai góc là việc triệt thoái khỏi Afghanistan, Lầu Năm Góc cho biết hiện chưa có chủ trương, tổng thống Joe Biden quyết định. Còn về việc rút một phần lực lượng Mỹ đóng tại Đức thì kế hoạch vẫn còn đang phải xem xét.

(AP) - Lập ủy ban điều tra độc lập vụ xâm nhập điện Capitol ? Sau khi cựu tổng thống Donald Trump được Thượng Viện tuyên vô tội, đã có những tiếng nói từ cả hai đảng đòi thành lập một ủy ban điều tra độc lập về vụ xâm nhập điện Capitol hôm 06/11/2020, như đã từng thực hiện trong vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín. Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi ủng hộ ý định này, và yêu cầu tướng về hưu Russel Honoré chủ trì việc xem xét lại ngay tiến trình an ninh tại tòa nhà Quốc Hội. Ông Bill Cassidy, một trong bảy thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu kết tội ông Trump và bị đảng Cộng Hòa bang Louisiana của ông kỷ luật, cho rằng phải có điều tra hoàn chỉnh về những gì đã diễn ra.

(Reuters) - Mỹ : Tấn công bằng dao trong métro New York, hai người thiệt mạng. Hung thủ hôm 14/02/2021 đã bị bắt sau khi tấn công bốn người vô gia cư khi di chuyển trên tuyến A xe điện ngầm từ thứ Sáu đến Chủ nhật, khiến hai người tử vong và hai bị thương. Tuyến đường này nối bắc Manhattan với Queens. Cảnh sát New York đã điều thêm 500 nhân viên để giữ an ninh trong métro.

