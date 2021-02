COVID-19 - QUỐC TẾ

WHO : Số ca nhiễm Covid-19 mới trên thế giới đã giảm 16%

Khách bộ hành đeo khẩu trang trên một quảng trường nhỏ ở Codogno, Ý, ngày 11/02/2021. REUTERS - FLAVIO LO SCALZO

Thanh Phương 3 phút

Số ca nhiễm Covid-19 mới được ghi nhận trên thế giới đã giảm 16% vào tuần trước, chỉ lên tới 2,7 triệu, theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua, 16/02/2021. Theo WHO, dựa theo các số liệu tính đến hôm Chủ nhật 14/02, số ca tử vong mới trên toàn thế giới cũng đã giảm 10% so với tuần trước đó, chỉ lên tới 81.000 người.