Covid-19 : Disney đành đóng cửa hãng phim Blue Sky

Nổi tiếng trên thế giới nhờ hai bộ phim hoạt hình ăn khách là Kỷ băng hà "Ice Age" và Chú vẹt đuôi dài "Rio", hãng phim Blue Sky tưởng chừng có đủ sức chịu đựng mọi cú sốc kinh tế. Nhưng dịch Covid-19 đã không chừa một ai, cá nhân hay doanh nghiệp. Rốt cuộc, công ty chuyên sản xuất phim hoạt hình Blue Sky bị đóng cửa luôn, theo quyết định của tập đoàn Disney.

Quảng cáo Đọc tiếp

Ban giám đốc điều hành Disney đã xác nhận thông tin này hồi trung tuần tháng 02/2021 từ mạng Deadline, một trang tin tức chuyên về ngành điện ảnh sân khấu Hollywood. Ra đời vào năm 1987 (trong số các gương mặt sáng lập nổi tiếng, có chuyên gia phần mềm Michael Ferraro và đạo diễn Chris Wedge), Blue Sky trở thành một chi nhánh khá quan trọng của hãng phim 21st Century Fox. Vào năm 2019, tập đoàn Disney đã chi hơn 71 tỷ đô la để mua lại hãng phim Fox, vốn nắm giữ nhiều thương hiệu có khả năng hái ra bạc tỷ đô la.

Thương vụ với giá trị khổng lồ này đã giúp cho Disney mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, giành lấy quyền khai thác tất cả các dòng sản phẩm có liên quan đến thế giới hình ảnh của Avatar, Star Wars, Deadpool, Mật vụ Kingsman, Dị nhân X-Men, Bộ tứ siêu đẳng Fantastic Four, Quái vật không gian Alien, Quái thú vô hình Predator, Hành tinh khỉ Planet of the Apes .... còn trong thể loại phim hoạt hình, kể từ năm 2019, Disney nắm luôn quyền kiểm soát các sản phẩm do Blue Sky (chi nhánh của Fox) sản xuất.

Disney nắm giữ các thương hiệu của Blue Sky

Vấn đề ở đây là dịch Covid-19 đã gây nhiều thiệt hại đáng kể cho tập đoàn này. Mảng doanh nghiệp khai thác các công viên giải trí Disneyland ban đầu dự trù cắt giảm 5.000 việc làm, rốt cuộc phải sa thải đến 32.000 nhân viên trong vòng một năm tính đến tháng Giêng 2021. Cú sốc kinh tế cũng lan rộng sang các mảng dịch vụ cũng như khâu sản xuất phim ảnh, cho thấy tác hại khốc liệt của dịch Covid-19 lên mọi lãnh vực. Khi mua lại hãng phim 21th Century Fox, tập đoàn Disney đã có nhiều kế hoạch để tái khởi động (reboot) các thương hiệu của Fox, nhưng rốt cuộc nhiều dự án buộc phải đóng băng trong khi một số khác đành bị hủy bỏ. Đứng trước các thiệt hại khổng lồ về mặt doanh thu, tập đoàn Disney lấy quyết định "giải thể" hãng phim hoạt hình Blue Sky, hơn 450 nhân viên công ty này bị mất việc làm.

Theo ban giám đốc điều hành, Disney không còn đủ khả năng để duy trì 3 xưởng phim hoạt hình (Disney Classic, Pixar và Blue Sky) trong cùng một thực thể, trong khi hàng loạt các rạp chiếu phim, các công viên giải trí, các sân khấu biểu diễn tại Hoa Kỳ đều lần lượt ngưng hoạt động. Trước mắt, Disney tập trung vào việc phát triển các dự án Pixar, quan trọng hơn nữa là tìm kênh phân phối cho các sản phẩm "tại gia" do chính mình sản xuất. Tuy vậy, bộ phim hoạt hình "Soul" của đạo diễn Pete Docter đã không thành công như mong đợi khi được phát hành trực tuyến trên mạng Disney+.

Những thành tích ngoạn mục nhất của Blue Sky

Nhìn lại, trong vòng gần 25 năm hoạt động, Blue Sky đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc phát triển hoạt hình và đồ họa qua máy tính CGI. Vào năm 1998, bộ phim ngắn "Bunny" của nhà sáng lập kiêm đạo diễn Chris Wedge đã đoạt giải Oscar. Tuy là phim ngắn, nhưng Blue Sky đã thành công trong việc thực hiện phim hoạt hình "trông y như thật". Những hình ảnh vẽ bằng máy tính nhưng lại phản ánh trọn vẹn và đầy đủ các hiệu ứng như thủy tinh trong suốt, lông thú mềm mại, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên kim loại ..... những "hiệu ứng" hình ảnh mà thời bấy giờ, chưa ai có đủ khả năng thực hiện được.

Thành tích ấy chính là hướng nghiên cứu tìm tòi mà hãng phim Blue Sky đeo đuổi trong vòng nhiều năm liền. Trên số 13 bộ phim hoạt hình mà công ty này sản xuất, có tới 9 tác phẩm ăn khách, quan trọng nhất vẫn là 5 bộ phim chiếu rạp "Ice Age" (Kỷ băng hà) đem về cho Blue Sky gần 3,5 tỷ đô la doanh thu (từ năm 2002 đến năm 2016). Loạt phim này đã cho ra đời một trong những nhân vật khôi hài nhất của làng phim hoạt hình trên thế giới trong những năm gần đây : chú sóc Scrat bằng mọi cách đi tìm lại chiếc hạt dẻ bị đánh rơi.

Hai bộ phim "Ice Age" ăn khách nhất vẫn là tập 3 "Khủng long thức giấc" và tập 4 "Lục địa trôi dạt". Mỗi tập đem về gần 900 triệu đô la toàn cầu. Bên cạnh đó, còn có hai tập phim "Rio" (từ năm 2011 đến năm 2014) kể lại chuyến phiêu lưu của chú vẹt màu xanh đuôi dài trên xứ sở Brazil, thương hiệu này cũng đã đem về hơn một tỷ đô la doanh thu.

Disney đành hy sinh lớp "tân binh"

Sự thành công đó chủ yếu cũng vì phim hoạt hình của Blue Sky khá tiên phong mà vẫn đậm nét dí dõm khôi hài, hoàn chỉnh về mặt kỹ thuật, còn nội dung ngụ ngôn lại giàu tính nhân văn. Cho dù kể từ năm 2017 trở đi, Blue Sky không còn thành công rực rỡ như trước, nhưng hãng phim này vẫn còn nhiều dự án đang ươm mầm, tác phẩm được thai ngén.

Tuy là một trong những xưởng phim hoạt hình CGI tiên phong trong thời kỳ đầu và nhờ vậy mà sánh vai với các đối thủ nặng ký như Dream Works, Disney hay Pixar, thế nhưng Blue Sky lại bị hy sinh vì là lớp "tân binh". Một khi được sát nhập vào Disney, đội ngũ của Blue Sky vẫn thuộc vào hàng lính mới. Giới chuyên ngành đã từng lo ngại rằng Blue Sky sẽ bị "nhấn chìm" trong dải ngân hà Disney. Bản thân tập đoàn này khi chi hơn 71 tỷ đô la để mua lại hãng phim Fox cũng không ngờ rằng chưa đầy 2 năm sau, toàn bộ guồng máy điện ảnh bị tê liệt trước đà lây lan, bùng phát của dịch Covid-19.

Tuy Blue Sky vĩnh viễn ngưng hoạt động, nhưng điều đó không có nghĩa là Disney ngưng trục lợi từ các thương hiệu ăn khách trước kia. Disney đã bắt đầu lên kế hoạch sản xuất một loạt dự án khai thác cả hai tuyến ngoại truyện và hậu truyện về "Ice Age". Điều trớ trêu nhất là dự án này sẽ không có sự tham gia của 450 nhân viên Blue Sky, nguyên là đội ngũ khai sinh trên màn ảnh lớn các nhân vật dễ thương kỳ lạ trong các chuyến mạo hiểm phiêu lưu xuyên suốt "Kỷ băng hà".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký