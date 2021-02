Quảng cáo Đọc tiếp

(Vietnamnet) – Bộ trưởng Công An Trung Quốc, quan chức cao cấp Trung Quốc đầu tiên công du Việt Nam kể từ đầu năm mới cổ truyền. Hôm qua 19/02/2021. Tổng Bí thư, chủ tịch Nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và đồng nhiệm ngành công an Tô Lâm đã tiếp ông Triệu Khắc Chí (Zhao Kezhi), người đứng đầu bộ Công An Trung Quốc.

(CPJ) – Việt Nam : Ủy ban Bảo vệ Nhà báo kêu gọi trả tự do cho nhà báo Phan Bùi Bảo Thy. Ngày 18/02/2021, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do « ngay lập tức và vô điều kiện » cho nhà báo Phan Bùi Bảo Thy. Ngày 10/02/2021, công an tỉnh Quảng Trị, miền Trung Việt Nam, đã bắt giữ nhà báo Phan Bùi Bảo Thy, chánh văn phòng tạp chí Giáo dục và Thời đại, buộc tội ông Thy vi phạm Điều 331 của Bộ luật hình sự « lạm dụng các quyền tự do dân chủ ». Một điều khoản thường bị cáo buộc là được dùng để hình sự hóa các hành động khẳng định tự do ngôn luận của những người biết báo.

(Reuters) - Chiến đấu cơ Trung Quốc lại tiến vào không phận Đài Loan. Không Quân Đài Loan vào hôm nay 20/02/2021 đã cho máy bay xuất kích để giám sát chiến đấu cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Phi đội Trung Quốc gồm 4 chiến đấu cơ J-16 và 4 chiến đấu-oanh tạc cơ JH-7 cùng một máy bay tác chiến điện tử, đã bay gần vùng quần đảo Đông Sa do Đài Loan kiểm soát ở Biển Đông rồi vào khu vực phía tây nam của vùng nhận dạng phòng không Đài Loan. Phi cơ quân sự Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan gần như hàng ngày, nhưng sự cố hôm nay bao gồm nhiều chiến đấu cơ nhất kể từ hôm 24/01, khi có đến 12 chiến đấu cơ Trung Quốc tiến vào khu vực.

(AFP) - Bốn cựu sĩ quan tình báo Đài Loan bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Bốn sĩ quan tình báo quân đội Đài Loan đã nghỉ hưu - bao gồm một thiếu tướng - đã bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Văn phòng công tố Đài Bắc cho biết như vào hôm nay, 20/02/ 2021). Bộ tứ này bị buộc tội phát triển mạng lưới gián điệp và thu thập thông tin mật cho Bắc Kinh.

(AFP) – Mỹ trở lại với Hiệp định Khí hậu Paris. Hôm qua, 19/02/2021, Hoa Kỳ đã chính thức quay trở lại thỏa thuận Paris. Cựu ngoại trưởng và cựu ứng cử viên tổng thống John Kerry, hiện là sứ giả của Hoa Kỳ về vấn đề khí hậu, hôm qua đã kêu gọi các quốc gia trên hành tinh gia tăng cam kết về khí hậu tại thượng đỉnh LHQ về Khí hậu ở Glasgow (Scotland), sẽ diễn ra vào tháng 11/2021.

(AFP) – Covid – 19: Đã chích ngừa 200 triệu liều vac-xin, nhưng gần một phần tư dân số thế giới sống tại các nước chưa được tiêm chủng. Theo một báo cáo của AFP hôm thứ Bảy, 20/02/2021, tổng cộng hơn 200 triệu liều vắc xin chống Covid đã được sử dụng ở ít nhất 107 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, trong đó có 45% ở các nước khối G7, tức các cường quốc công nghiệp. Theo Ngân hàng Thế giới, hơn 9/10 số liều tiêm chủng là tại các nước thu nhập cao hoặc trên trung bình, nơi cư trú của 53% dân số thế giới. Hơn 23% dân số toàn cầu, tương đương 1,84 tỉ dân, sống tại các quốc gia chưa được tiêm chủng. Trong 29 nước thu nhập thấp chỉ có Guinea và Rwanda mới bắt đầu tiêm chủng.

(AFP) – Hoa Kỳ: Ứng viên của tổng thống Biden phụ trách ngân sách có nguy cơ không được Thượng Viện chấp nhận. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Joe Manchin hôm qua, 19/02/2021, tuyên bố rằng ông sẽ phản đối việc xác nhận bà Neera Tanden làm người đứng đầu Văn Phòng Quản Lý và Ngân Sách. Điều này có thể hủy bỏ việc đề cử và đánh dấu thất bại đầu tiên của tân tổng thống Mỹ.

