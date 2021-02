Covid-19 : Giá rét và bão tuyết cản trở cuộc chiến chống dịch tại Mỹ

Tuyết tại New York. Hoa Kỳ. Ảnh chụp ngày 19/02/2021.

Tại Hoa Kỳ, bão tuyết ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến dịch tiêm ngừa. Nhiều điểm tiêm phòng trên cả nước phải đóng cửa và công tác giao vac-xin bị chậm trễ. 73% diện tích lãnh thổ phủ dầy tuyết.

Quảng cáo Đọc tiếp

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki tường thuật :

« Tổng cộng, có 6 triệu liều thuốc đáng lẽ đã phải được phân phối trong tuần này hiện vẫn đang chờ được giao. Giá rét và tuyết rơi đang hoành hành từ nhiều ngày qua tại Mỹ khiến mọi việc bị trì hoãn nghiêm trọng ở mọi cấp độ. Tại các nhà xưởng, hoạt động sản xuất đã bị chậm lại bởi vì một số nhân viên bị kẹt ở nhà do tuyết rơi dầy. Đường xá không thể dùng được khiến việc đi lại thêm phần phức tạp.

Ít nhất có 2.000 điểm tiêm chủng phải đóng cửa, mà nguyên nhân chính là do bị cúp điện. Theo chính quyền, có lẽ phải mất đến 3 ngày để khắc phục.

Tại New York, các cơ quan chức năng trước đó đã phàn nàn là chưa nhận đủ số liều thuốc tiêm, các trung tâm tiêm phòng giờ chỉ nhận các cuộc hẹn cho liều tiêm thứ hai, vì sợ bị thiếu hàng. Cuối tuần này, chính quyền thành phố New York đã lên tiếng trấn an là các đợt giao hàng bị trễ đó, rất có thể sẽ được nối lại kể từ thứ Ba 23/02 hay thứ Tư 24/02, và như vậy việc lấy hẹn sẽ được mở lại bình thường.

Còn ở Washington, một thành viên nhóm phụ trách chống Covid-19 nói rõ là sự chậm trễ này sẽ được khắc phục trong vài ngày tới. Thế nhưng, trong tuần tới, dự báo sẽ có thêm nhiều đợt tuyết rơi mới. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký