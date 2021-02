Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) – Việt Nam bắt đầu tiêm ngừa Covid-19 từ tháng 03/2021. Báo chí Nhà nước hôm nay 22/02 cho biết nhân viên y tế trên tuyến đầu và người cao tuổi sẽ được tiêm đầu tiên. Theo kế hoạch, Việt Nam sẽ ​​nhận được 60 triệu liều vac-xin trong năm nay, trong đó có 30 triệu liều trong khuôn khổ chương trình COVAX của Tổ Chức Y Tế Thế Giới. Lô vac-xin ngoại nhập đầu tiên gồm 204.000 liều AstraZeneca, dự kiến được giao cho Việt Nam vào ngày 28/02. Việt Nam cũng dự kiến vac-xin bào chế trong nước sẽ sẵn sàng vào tháng 05/2021.

(AFP) – Boeing đề nghị ngưng/không sử dụng 128 máy bay thương mại 777 dùng động cơ Pratt&Witney PW4000 cho đến khi có kết luận điều tra của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). Thông báo trên được đưa ra sau vụ máy bay Boeing 777 dùng động cơ Pratt&Witney PW4000 mà hãng hàng không United Airlines khai thác bị cháy động cơ trên bầu trời Colorado, Mỹ. Hàng trăm mảnh vỡ từ máy bay đã rớt xuống khu dân cư Broomfield, ngoại ô Denver nhưng rất may là không ai bị thương. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hôm qua 21/02/2021 thông báo tăng cường thanh tra về máy bay Boeing 777.

(Reuters) – Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc kêu gọi cứu hộ ngay lập tức tàu chở người tị nạn Rohingya. Chiếc tàu đã rời Bangladesh cách nay khoảng 10 ngày nhưng gặp sự cố về động cơ, hiện giờ đang trôi dạt trên vùng biển Andaman, phía đông nam vịnh Bengal. Những người tị nạn Rohingya mắc kẹt trên tàu hiện giờ không có thức ăn, nước uống, nhiều người đã lâm bệnh và mất nước nghiêm trọng. Cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc hôm nay 22/02/2021 cho biết một số người đã chết.

(Yonhap) – Nhà máy chế tạo uranium của Bắc Triều Tiên tiếp tục hoạt động trong mùa đông. Trang 38 North, trang mạng chuyên theo dõi tình hình Bắc Triều Tiên, hôm qua 21/02/2021 cho biết có dấu hiệu cho thấy tổ hợp hạt nhân chính Yongbyon của chế độ Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục làm giàu uranium trong suốt mùa đông này. 38 North cho biết như trên dựa vào một phân tích của các chuyên gia hình ảnh vệ tinh. Những hình ảnh vệ tinh thu được trong tháng Giêng và tháng Hai/2021 cho thấy có sự chuyển động của các xe và thiết bị chuyên dụng gần cơ sở sản xuất uranium ở Yongbyon nhưng hình ảnh vệ tinh không cho thấy dấu hiệu hoạt động của lò phản ứng hạt nhân.

(AFP) – Tây Ban Nha : Biểu tình đụng độ với cảnh sát đêm thứ 6 liên tiếp vì vụ bắt ca sĩ Rap. Nhiều cuộc biểu tình bạo lực đã diễn ra trong hai đêm cuối tuần qua, tại Barcelona và nhiều thành phố khác của Tây Ban Nha, phản đối vụ bắt giam Pablo Hasel, ca sĩ nhạc Rap người xứ Catalunya, bị kết án 9 tháng tù vì hành vi lăng mạ hoàng gia và cảnh sát Tây Ban Nha và có dấu hiệu cổ vũ khủng bố. Nhân vật này tự nhận là nhà cách mạng có tư tưởng Marxiste. Các vụ biểu tình bùng lên từ thứ Ba tuần trước và liên tục diễn ra hàng đêm cùng các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.

(AFP) – Chính quyền Úc và Facebook tiếp tục đọ sức. Để trả đũa việc Facebook chặn các nội dung tin tức, hôm qua 21/02, chính quyền Úc quyết định loại mạng xã hội này ra khỏi các công cụ phục vụ chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19. Bộ trưởng Y Tế Úc cho biết sẽ không sử dụng mạng Facebook để quảng cáo cho chiến dịch tiêm chủng. Úc bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng mở rộng toàn dân. Chính phủ đã đầu tư khoảng trên 16 triệu euro cho việc quảng bá tiêm chủng trong dân chúng nhằm ngăn chặn các thuyết âm mưu chống tiêm chủng, gây hoang mang trong dư luận.

(AFP) – Donald Trump từng đề nghị dùng máy bay của tổng thống Hoa Kỳ đưa lãnh đạo Bắc Triều Tiên từ Hà Nội trở về lại Bình Nhưỡng. Hai năm sau thượng đỉnh Hà Nội, một bộ phim tài liệu của đài truyền hình Anh BBC được hãng tin Pháp AFP ngày 22/02/2021 trích dẫn căn cứ vào tường thuật của Matthew Pottinger cố vấn cho tổng thống Trump về Châu Á giải thích : Donald Trump do biết Kim Jong Un phải mất nhiều ngày đi xe lửa từ Bình Nhưỡng đến Hà Nội dự thượng đỉnh Kim- Trump hồi tháng 2/2019, nên đã trực tiếp đề xuất : « nếu Ngài đồng ý, chỉ cần 2 tiếng đồng hồ, tôi có thể đưa ngài trở lại quê nhà ». Điều mà đương nhiên lã ông Kim Jong Un đã từ chối. Đoàn tùy tùng của tổng thống Mỹ thở phào nhẹ nhõm. Ngành An Ninh của Mỹ và Hàn Quốc sẽ rất khó xử nếu như chiếc Air Force One với vị hành khách Bắc Triều Tiên rất đặc biệt này bay ngang không phận của Hàn Quốc. Tại thượng đỉnh Kim-Trump lần đầu năm 2018 ở Singapore, để tỏ dấu hiệu thân thiện, ông Donald Trump đã « khoe » với lãnh đạo Bắc Triều Tiên chiếc xe Cadillac trị giá 1,5 triệu đô la của mình.

(Reuters)- Anh đưa hồ sơ người Duy Ngô Nhĩ –Tân Cương ra trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Văn phòng bộ Ngoại Giao Anh cho biết ngày 22/02/2021 ngoại trưởng Dominic Raab kêu gọi Liên Hiệp Quốc « điều tra khẩn cấp và không bị trở ngại » về những cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Tân Cương. Phát biểu được ông Raab đưa ra nhân cuộc họp trong ngày tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Bên cạnh hồ sơ người Duy Ngô Nhĩ, Luân Đôn cũng sẽ chú trọng đến trường hợp tại Miến Điện sau cuộc đảo chính hôm 01/02/2020.

(AFP) – Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Tân Cương và Tây Tạng phát triển cả về mặt xã hội lẫn kinh tế là những « thành tựu sáng ngời » của Trung Quốc về nhân quyền. Vào lúc bị phương Tây lên án đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, đàn áp tôn giáo và muốn xóa sổ văn hóa của người Tây Tạng, ông Vương Nghị, trước khi phát biểu qua cầu truyền hình trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay (22/02/2021) nhấn mạnh đến những thành tích của Bắc Kinh trong việc « xóa đói giảm nghèo ở Tân Cương và Tây Tạng ». Ông Vương Nghị không quên nhắc lại những « nỗ lực của Bắc Kinh bảo tồn văn hóa truyền thống Tây Tạng » đồng thời nâng cao đời sống cho dân cư trong vùng.

(AFP) – Tập đoàn dược phẩm Pháp Sanofi trở lại với cuộc chạy đua tìm vac-xin chống Covid-19. Ngày 22/02/2021 hãng này đưa ra hai thông báo quan trọng : một là phối hợp cùng GSK của Anh tiến hành thử nghiệm giai đoạn 2 một loại vac-xin mới chống virus corona. Thông báo thứ nhì liên quan đến việc từ quý 3/22021 Sanofi sẽ hỗ trợ hãng Mỹ Johnson&Johnson sản xuất thuốc chích ngừa. mục tiêu đề ra là cung cấp được 12 triệu liều thuốc hàng tháng.

