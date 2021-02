Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) – Bắc Kinh kêu gọi tái khởi động quan hệ Mỹ-Trung, Washington phản ứng lạnh nhạt. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua 22/02/2021 cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể làm việc cùng nhau trong nhiều vấn đề khác nhau, nếu hai bên sửa chữa mối quan hệ song phương bị tổn hại. Ông Vương Nghị kêu gọi Washington tôn trọng các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, ngừng “bôi nhọ” đảng Cộng Sản cầm quyền, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh và ngừng “thông đồng” với các lực lượng ly khai vì độc lập của Đài Loan. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Ned Price, nói với các phóng viên: “Các bình luận của ông Vương Nghị phản ánh một xu hướng cũ của Bắc Kinh là tránh bị lên án về các hoạt động kinh tế mang tính bắt chẹt, thiếu minh bạch, không tôn trọng các thỏa thuận quốc tế và đàn áp nhân quyền phổ biến.”

(Philippine Daily Inquirer) – Quân đội Philippines khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, bất chấp Luật Hải Cảnh mới của Trung Quốc. Tướng Edgard Arevalo, phát ngôn viên Quân Đội ngày 20 tháng 2 cho biết rằng quân đội nước này sẽ không sơ luật mới của Trung Quốc cho phép lực lượng tuần duyên của họ sử dụng vũ khí bắn vào các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc. Trong một thông cáo, tướng Arevalo khẳng định, "Việc bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi và duy trì lợi ích của người dân là mục tiêu hàng đầu của chúng tôi.”

(Yonhap) – Hàn Quốc dự kiến từ nay đến năm 2033 sẽ triển khai tàu sân bay hạng nhẹ. Mục đích là tăng cường khả năng phòng vệ. Ủy ban phụ trách việc phát triển các dự án quốc phòng của Hàn Quốc (DAPA), hôm qua 22/02, đã thông qua kế hoạch đóng tàu sân bay hạng nhẹ 30.000 tấn được trang bị công nghệ nội địa, với chi phí ước tính hơn 2.000 tỉ won (1,82 tỉ đôla Mỹ). Chi phí này cần được bộ Quốc Phòng và Quốc Hội thông qua.

(AFP) – Covid-19 : Mêhicô nhận 200.000 liều vac-xin Sputnik V của Nga. Ngoại trưởng Mêhicô cho biết vac-xin Spoutnik V nhận được hôm qua 22/02/2021 sẽ bắt đầu được sử dụng để tiêm phòng cho những người trên 60 tuổi kể từ ngày mai 24/02. Chính phủ Mêhicô hy vọng đến giữa tháng Tư sẽ tiêm ngừa cho toàn bộ hơn 15 triệu người trên 60 tuổi. Thứ Bảy tuần trước, Mêhicô cũng đã nhận 200.000 liều vac-xin Trung Quốc Sinovac. Trước đó, nước này đã được giao vac-xin Pfizer/BioNtech, AstraZeneca và một loại vac-xin khác của Trung Quốc, là CanSino.

(Reuters) – Úc và Facebook đạt thỏa thuận, chấm dứt khủng hoảng. Chính quyền Úc sẽ sửa đổi dự luật buộc Facebook phải trả tiền cho cơ quan báo chí khi đăng nội dung, và Facebook sẽ lại cho phổ biến thông tin như cũ, theo bộ trưởng Tài Chính Úc Josh Frydenberg hôm nay 23/02/2021. Canberra và tập đoàn Mỹ đã so găng từ một tuần qua, sau khi Úc đề ra luật để bảo vệ các cơ quan truyền thông trong nước, Facebook trả đũa bằng việc chặn tất cả đường link dẫn đến các bài báo, kể cả trang của các cơ quan chính phủ. Quyết định gây phẫn nộ trong dư luận Úc. Sắp tới Facebook và các báo có hai tháng để thương thảo về chi phí thanh toán, sau đó chính phủ sẽ tham gia hòa giải.

(AFP) – NASA công bố video đầu tiên cho thấy robot Perseverance hạ cánh xuống sao Hỏa. Dài hơn ba phút, đoạn video độc đáo được NASA công bố hôm qua 22/02/2021 chiếu cảnh robot Perseverance đáp xuống sao Hỏa một cách ngoạn mục. Những hình ảnh được ghi lại từ các camera bố trí tại nhiều điểm trên môđun cho thấy "chiếc dù siêu thanh" bung ra, camera khác ngay trên robot ghi cảnh mặt đất càng lúc càng gần lại. Sau đó robot dần dần hạ cánh, được giữ bằng ba sợi cáp. NASA cũng công bố âm thanh lúc robot đáp xuống, cùng với tiếng gió ở hành tinh đỏ. Các nhà khoa học cho đây là những hình ảnh lịch sử, mà họ đã mơ ước trong nhiều năm qua.

(La Nouvelle République) – Bị Facebook và Twitter ngăn cản, những người ủng hộ ông Trump bỏ sang những mạng tương tự. Gab thay cho Twitter, WeWe hay Parler thay vì Facebook, liên lạc với nhau bằng Telegram… những người ủng hộ nhiệt thành nhất của cựu tổng thống Donald Trump đã bỏ sang những mạng xã hội có chức năng tương tự. Sau vụ tấn công điện Capitol hôm 06/01, khiến 5 người chết, Facebook đã xóa gần 900 tài khoản liên quan đến Oath Keepers, Proud Boys… là những tổ chức ủng hộ Donald Trump. Twitter không chỉ xóa vĩnh viễn tài khoản của cựu tổng thống mà còn hủy luôn 70.000 tài khoản liên quan đến QAnon. Để chống lại kiểm duyệt, hàng triệu người ủng hộ ông Trump đã tìm đến các mạng xã hội khác, nơi những người có ảnh hưởng lớn đã kịp gầy dựng lại những cộng đồng mới.

(AFP) – Israel bồi thường các gia đình có trẻ em bị mất tích trong thập niên 50. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 22/02/2021 loan báo sẽ bồi thường cho các gia đình, chủ yếu gốc Yemen, có con bị mất tích trong thời kỳ thành lập Nhà nước Do Thái, với tổng số tiền bồi thường là 162 triệu shekel (41 triệu euro). Các nhà hoạt động nhân quyền từ nhiều thập niên qua khẳng định hàng ngàn em bé đã bị bắt cóc sau năm 1948, giao cho các cặp vợ chồng Do Thái gốc Trung Âu và Đông Âu nuôi. Nhiều cuộc điều tra chính thức kết luận, hầu hết các em bé này tử vong, vì các điều kiện tồi tệ trong trại tị nạn - nơi đón nhận luồng di dân từ các nước Ả Rập chủ yếu từ Yemen, sau khi thành lập quốc gia Do Thái.

(AFP) – Đại sứ quán Mỹ tại Irak bị pháo kích. Theo nhiều nguồn tin an ninh, hôm qua 22/02/2021, đạn pháo rơi chệch xuống chứ không trúng tòa nhà đại sứ quán Mỹ tại Bagdad. Hiện chưa có lực lượng nào nhận trách nhiệm, nhưng quân đội Irak cho biết đạn pháo được bắn đi từ khu vực phía bắc Bagdad. Nhiều quan chức Mỹ và Irak cho rằng thủ phạm là các lực lượng thân Iran. Đây là vụ bắn đạn pháo thứ ba từ một tuần nay nhắm vào các mục tiêu Tây phương ở Irak.

