(VnExpress) - Việt Nam nhận 117.600 liều vac-xin AstraZeneca. Lô vac-xin đầu tiên, trong tổng số 30 triệu liều của AstraZeneca, đã đến sân bay Tân Sơn Nhất sáng 24/02/2021. Ngoài ra, trong năm 2021, Việt Nam sẽ nhận thêm 30 triệu liệu vac-xin Covid-19 từ Liên minh Covax và đang đàm phán mua 30 triệu liều Pfizer/BioNTech. Theo dự kiến, gần 4,9 triệu liều được Covax dự kiến cung ứng cho Việt Nam trong quý I và II. Trong số những đối tượng được ưu tiên tiêm chủng, có nhân viên y tế, nhân viên tham gia phòng chống dịch, người trên 65 tuổi…

(AFP) - Chính phủ Malaysia bị chỉ trích gay gắt vì trục xuất người Rohingya về Miến Điện. Ngày 24/02/2021, các nghị sĩ phe đối lập và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền kịch liệt lên án chính phủ đã đưa 1.086 người nhập cư Rohingya lên các xe ca và xe tải để chuyển đến ba tòa nhà của hải quân Malaysia ngày 23/02 chờ trục xuất, bất chấp một phán quyết đình chỉ của Tòa Án Tối Cao Kuala Lumpur. Trong một thông cáo chung, bốn dân biểu đối lập lên án « chính phủ Malaysia không tôn trọng thủ tục pháp lý và đưa ra một hình ảnh xấu của Malaysia về lĩnh vực nhân quyền ».

(AFP) - Mỹ : Nhiều quan chức điện lực tại bang Texas từ chức. Bà Sally Talbert, đứng đầu cơ quan điện lực Electric Reliability Council bang Taxas (Ercot), cùng với 4 nhà lãnh đạo khác, đã từ chức, theo thông tin ngày 23/02 của AFP. Nổi tiếng là lá phổi năng lượng của Hoa Kỳ, thế nhưng vài triệu người dân Texas đã bị mất điện và nước sách trong tuần qua khi đợt lạnh bất thường đổ xuống bang này làm ít nhất 70 người thiệt mạng.

(AFP) - Đức kết án một cựu quan chức tình báo Syria. Eyad al-Gharib, 44 tuổi, bị Tòa án cấp cao vùng Koblenz kết án 4 năm tù rưỡi vào ngày 24/02/2021 vì « đồng lõa với các tội ác chống nhân loại ». Viên sĩ quan này tham gia vào vụ bắt giữ ít nhất 30 người biểu tình ở Douma, gần thủ đô Damas của Syria vào tháng 09 hoặc 10/2011. Đây là vụ xét xử đầu tiên trên thế giới liên quan đến những lạm dụng của chế độ Bachar Al Assad. Để xét xử các bị cáo, Đức áp dụng nguyên tắc quyền tài phán phổ quát, cho phép truy tố thủ phạm những trọng tội bất kể quốc tịch của họ và nơi gây ra tội ác.

(Reuters) - EU kêu gọi Trung Quốc cho Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc "tiếp cận" vùng Tân Cương. Người đứng đầu đối ngoại của Liên Hiệp Châu Âu Josep Borrell ngày hôm qua 23/02/2021, đã kêu gọi Trung Quốc cho phép lãnh đạo nhân quyền Liên Hiệp Quốc bà Michelle Bachelet đến thăm và điều tra về cáo buộc ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi ở Tân Cương và người dân ở Tây Tạng. Theo ông Borrell, việc tiếp cận là chìa khóa để cho phép đánh giá độc lập, khách quan và minh bạch về các mối quan ngại nghiêm trọng của cộng đồng quốc tế.

(AFP) - Tấn công Điện Capitol: Các cựu quan chức an ninh đổ lỗi cho tình báo. Tại phiên điều trần đầu tiên ở Thượng Viện Mỹ vào ngày 23/02/2021, các cựu quan chức phụ trách an ninh cho Quốc Hội Hoa Kỳ đã đổ lỗi cho nhau về sự chậm trễ trong việc kêu gọi triển khai Vệ Binh Quốc Gia. ba cựu quan chức an ninh của điện Capitol đảm bảo rằng các cơ quan tình báo đã đánh giá thấp mối đe dọa từ những người ủng hộ Donald Trump vào ngày 6 tháng Giêng.

(AFP) - Venezuela: Nghị Viện kêu gọi trục xuất đại sứ EU. Quốc Hội Venezuela, do đảng của tổng thống Nicolás Maduro chiếm đa số, hôm 23/02/2021 đã yêu cầu chính phủ trục xuất đại sứ Liên Hiệp Châu Âu để đáp trả các lệnh trừng phạt mới của Liên Âu đối với 19 quan chức. Quốc Hội đã thông qua “thỏa thuận bác bỏ” các biện pháp trừng phạt này và có kế hoạch “thúc giục” nguyên thủ quốc gia ra tuyên bố theo đó người đứng đầu phái bộ ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu, bà Isabel Brilhante Pedrosa, là “nhân vật không được hoan nghênh”, bước dẫn đến việc trục xuất.

