(AFP) - Đầu tư Trung Quốc vào Úc giảm sụt trong bốn năm liên tiếp. Theo nghiên cứu được Đại học Quốc Gia Úc công bố ngày 28/02/2021, tổng đầu tư Trung Quốc vào Úc trong năm 2020 đạt 800 triệu đô la. Con số này giảm mạnh so với 2,5 tỷ đô la của năm 2019. Có hai yếu tố giải thích hiện tượng này. Một là đại dịch Covid-19 và hai căng thẳng chưa từng thấy trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Canberra. Úc siết chặt chính sách đón nhận đầu tư ngoại quốc vì lý do an ninh quốc gia. Giao dịch kinh tế và thương mại song phương xuống cấp đáng kể so với thời kỳ vàng son hồi 2016. Năm năm trước Trung Quốc đã bơm thêm 13 tỷ đô la đầu tư trực tiếp vào Úc qua nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

(Hindutimes.com) - Thượng Viện Mỹ đề xuất ngừng cấp visa 10 năm cho công dân Trung Quốc. Hôm 26/02/2020, một nhóm thượng nghị sĩ của bên đảng Cộng Hòa đề nghị hạn chế việc cấp visa cho các công dân Trung Quốc định cư tại Hoa Kỳ. Theo đề xuất biện pháp này cần được áp dụng cho tới khi nào bộ Ngoại Giao Mỹ công nhân Trung Quốc ngừng dọ thám, đánh cắp thông tin về công nghệ của Mỹ và ngừng có thái độ thù nghịch nhắm vào Đài Loan. Trong số các thượng nghị sĩ ký tên vào bản khuyến nghị có những tên tuôi như Marco Rubio, Ted Cruz hay Tom Cotton…

(Anadolu) - Hồ sơ Rohingya : Bangladesh yêu cầu Mỹ trừng phạt Miến Điện. Bangladesh như muốn đổ thêm dầu vào cuộc khủng hoảng chính trị ở Miến Điện. Ngoại trưởng Bangladesh Abdul Momen, đang công du Hoa Kỳ, đã kêu gọi Washington đóng vai trò trên tuyến đầu để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo người Rohingya, như trừng phạt kinh tế Miến Điện, rút Miến Điện khỏi Hệ thống Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Hoa Kỳ và bổ nhiệm một đặc phái viên chuyên trách vấn đề Rohingya. Phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại ngày 27/02/2021, ông Momen nhắc lại là có khoảng 1,1 triệu người Rohingya đang sống tị nạn tại Bangladesh. Theo ông, giải pháp bền vững duy nhất là hồi hương toàn bộ số người này về Miến Điện.

(Reuters) - Tổng thống Biden chuẩn bị lên tiếng về Ả Rập Xê Út. Sau khi tình báo Mỹ công bố báo váo về trách nhiệm của thái tử Ben Salman, con trai quốc vương xứ dầu hỏa về vụ thanh toán nhà báo Jamal Kashoggi hồi 2018, Nhà Trắng cho biết tổng thống Biden trong ngày 01/03/2021 sẽ « thông báo » về chính sách của Hoa Kỳ với Ả Rập Xê Út nói chung. Theo giới quan sát, có nhiều khả năng ông Biden sẽ nương nhẹ chính quyền Riyad do thế chiến lược của Ả Rập Xê Út tại Trung Đông. Có nhiều tiếng nói ngay trong hàng ngũ đảng Dân Chủ đã chỉ trích thái độ trung dung của tổng thống Biden với Riyad.

(AFP) - Nga thông báo có thêm hơn 11.300 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Cho dù chiến dịch tiêm chủng đã được khởi động từ đầu tháng 12/2020, Matxcơva ngày 28/02/2021 thông báo số ca nhiễm mới vẫn trên ngưỡng 11 ngàn người mỗi ngày. Trong khi đó giới khoa học Nga khẳng định vac-xin Sputnik V hiệu quả chống virus biến thể kể cả các loại chủng mới được gọi là virus biến thể Anh và Nam Phi.

(Reuter) - Nga : Nhà đối lập Alexei Navalny được chuyển đến một trại giam mật. Ngày 28/02/2021, ông Navalny đã đến trại giam nằm cách Matxcơva 100 km để thụ bản án 2 năm rưỡi tù giam, được chuyển từ án treo do vi phạm quy định được tự do có điều kiện. Việc chuyển trại giam đã được giám đốc Cục quản lý Trại giam Liên bang Nga khẳng định vào thứ Sáu 26/02. Gia đình ông Navalny, cũng như các luật sư của ông, không được thông tin về địa điểm của nhà tù này.

(AFP) - Covid-19 : Biểu tình phản đối biện pháp chống dịch, nhiều người bị bắt ở Ailen và Đan Mạch. Trong các cuộc biểu tình ở cả hai nước đều có bóng dáng của các đảng phái hoặc phong trào cực hữu. Tại Đan Mạch, tám người bị bắt tối 27/02/2021 sau cuộc tuần hành quy tụ đến 1.2000 người ở thủ đô tại Copenhagen, do phong trào cực hữu Men in Black tổ chức, để phản đối chính phủ triển hạn đa số các biện pháp hạn chế chống dịch Covid-19. Cùng ngày, 23 người biểu tình bị bắt tại Dublin, thủ đô của Ailen. Xô xát bạo lực đã xảy ra trong cuộc tuần hành chống phong tỏa tại một công viên ở trung tâm thủ đô. Nhiều người mặc trang phục của đảng cực hữu Quốc Gia Ailen (National Party) tham gia cuộc tuần hành này.

(AFP) - Giáo hoàng Phanxicô muốn được qua đời ở Roma. Theo nhật báo La Nación ngày 27/02/201, trong cuốn sách « Sức khỏe của các giáo hoàng » được xuất bản ở Achentina, giáo hoàng 84 tuổi, cho biết không hình dung ra được là sẽ trở về yên nghỉ ở quê nhà Achentina. Những thông tin này được trích trong một cuộc phỏng vấn của nhà báo, bác sĩ người Achentina Nelson Castro tại Tòa Thánh vào tháng 02/2019.

(AFP) - Nga phóng vệ tinh giám sát Bắc Cực. Phi thuyền của Nga cất cánh sáng 28/02/2021 từ Baïkonour - Kazakhstan, với vệ tinh đầu tiên để quan sát khí tượng trong vùng Bắc Cực. Đây là vệ tinh đầu tiên. Vệ tinh thứ nhì được dự trù phóng đi vào năm 2023. Sự quan tâm của Nga đối với vùng Bắc Cực ngày càng rõ nét trong lúc từ Mỹ đến Canada và hai nước Bắc Âu là Đan Mạch, Thụy Điển cũng như Trung Quốc càng lúc càng chú ý đến các kho dự trữ dầu và khí đốt ở Bắc Cực.

(NHK) - Taliban vẫn liên lạc với Al-Qaida. Theo thỏa thuận ngày 29/02/2020, Hoa Kỳ cam kết sẽ rút hết quân khỏi Afghanistan nếu phe Taliban chấm dứt quan hệ với các tổ chức khủng bố, như Al-Qaida. Tuy nhiên, trả lời đài truyền hình Nhật Bản NHK ngày 28/02/2021, ông Edmund Fitton-Brown, điều phối viên một nhóm của Liên Hiệp Quốc theo dõi Tổ Chức Nhà Nước Hồi Giáo, Al-Qaida và Taliban, thì phe Taliban vẫn được tổ chức khủng bố Al-Qaida hỗ trợ về nơi trú ẩn và bảo vệ trong các chiến dịch quân sự của Taliban. Ngoài ra, có khoảng 400 đến 600 lính của Al-Qaida đang có mặt ở Afghanistan, cung cấp vũ khí và huấn luyện chung với Taliban.

