(AFP) – Vụ Navalny : LHQ đòi mở điều tra quốc tế, LHCA trừng phạt 4 quan chức Nga. Trong một thông cáo ngày 01/03/2021, hai chuyên gia độc lập tại Liên Hiệp Quốc cho rằng nên khẩn cấp mở một cuộc điều tra để làm sáng tỏ vụ việc. Theo hai chuyên gia, « việc đầu độc ông Navalny bằng chất độc thần kinh Novitchok được cố ý thực hiện nhằm đưa ra một lời cảnh báo rõ ràng và hung hãn rằng đó có lẽ sẽ là số phận dành cho bất kỳ ai dám chỉ trích và phản đối chính phủ ». Cùng ngày, Liên Hiệp Châu Âu thông báo trừng phạt bốn quan chức Nga, Alexandre Kalachnikov – giám đốc trại tù, Alexandre Bastrykine – lãnh đạo Ủy ban điều tra Nga, Igor Krasnov – chưởng lý, và Viktor Zolotov – lãnh đạo Hiến binh Nga. Tên tuổi của bốn nhân vật này được đăng chính thức trên Công báo của Liên Hiệp Châu Âu ngày 02/03.

(AFP) – Covid-19 : Chính phủ Pháp tham vấn các dân biểu. Các cuộc tham vấn bắt đầu từ cuối tuần qua nhằm tìm kiếm một giải pháp, tránh việc tái lập phong tỏa toàn diện. Trước nguy cơ bùng dịch biến thể virus corona, Paris trông cậy nhiều vào chiến dịch tiêm ngừa, đặc biệt là cho các nhân viên y tế và những người dễ nhiễm bệnh, nhằm giảm áp lực cho các bệnh viện. Bộ trưởng Y Tế Pháp, Olivier Veran, cho biết mở rộng thêm độ tuổi sử dụng vac-xin AstraZeneca từ trên 50 đến 75 tuổi. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó kêu gọi người dân nhẫn nại thêm 4-6 tuần để biết được có thể nới lỏng các biện pháp chống dịch hiện nay hay không.

(AFP) – Armenia : Thủ tướng cho biết sẵn sàng tổ chức bầu cử sớm. Trước hàng ngàn người ủng hộ, tụ tập về trung tâm thủ đô Erevan ngày 01/03/2021, thủ tướng Armenia, Nikol Pachinian, tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử lập pháp sớm nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị. Ông nói : « Nếu đối lập đồng tình cho bầu cử sớm, chúng tôi cũng sẽ thuận theo ».

(RFI) – Ukraina : Dưới áp lực, TT Zelensky cam kết cải cách sâu rộng ngành tư pháp. Cam kết này được nguyên thủ Ukraina đưa ra trong một hội thảo quốc gia, tổ chức ngày 01/03/2021, vào lúc nạn tham nhũng tiếp tục lan rộng và niềm tin của người dân vào các thẩm phán và tòa án ngày càng sụt giảm.Chính quyền Ukraina đang chịu nhiều sức ép từ Liên Hiệp Châu Âu, Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, cũng như áp lực từ đường phố.

(NHK) – Nhật Bản tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong bối cảnh Trung Quốc liên tục đưa tầu xâm nhập. Lập trường này được bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Kishi Nobuo nhắc lại trước báo giới ngày 02/03/2021. Một số quan chức của đảng Dân Chủ Tự Do của Nhật Bản (PLD) thậm chí muốn sửa đổi luật cho phép Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phản ứng trước các vụ xâm nhập của hải cảnh Trung Quốc. Tuy nhiên, đối với bộ trưởng Quốc Phòng Trung Quốc, những hoạt động của nước này tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là hoàn toàn hợp pháp, vì Bắc Kinh cũng đòi chủ quyền đối với quần đảo này.

(AFP) – Tokyo yêu cầu Bắc Kinh ngừng chiến dịch xét nghiệm Covid qua đường hậu môn đối với kiều dân Nhật. Hôm qua, 01/03, người phát ngôn chính phủ Nhật cho biết Tokyo đã gửi công hàm ngoại giao đến chính phủ Trung Quốc về vấn đề này. Theo phía Nhật, biện pháp xét nghiệm qua đường hậu môn nói trên « gây tổn thương sâu sắc về tâm lý ». Nhật đưa ra đòi hỏi này, sau khi truyền thông Mỹ loan tin nhiều nhân viên ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc phàn nàn về việc bị xét nghiệm bằng cách này. Bắc Kinh bác bỏ việc có các xét nghiệm Covid qua đường hậu môn đối với nhân viên ngoại giao Mỹ.

(AFP) – Ủy Ban Châu Âu sẽ trình dự án về « hộ chiếu Covid » ngày 17/03. Hôm qua, 01/03/2021, Bruxelles cho biết đề xuất về hộ chiếu Covid (Digital Green Passport), đối với những người đã được tiêm chủng, hoặc xét nghiệm âm tính với Covid, sẽ được thảo luận tại thượng đỉnh của khối 27 nước vào ngày 25/03. Phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Margaritis Schinas cho biết như trên sau cuộc họp với bộ trưởng Y Tế các nước Liên Âu.

(AFP) – Khí thải gây hiệu ứng nhà kính lại tăng vọt, sau một thời gian giảm xuống mức « chưa từng có trong lịch sử ». Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (AIE) hôm nay, 02/03/2021, lượng khí thải hâm nóng Trái đất vào tháng 12/2020 vừa qua là 60 triệu tấn, nhiều hơn 2% so với tháng 12/2019, tức trước khi xảy ra đại dịch Covid-19. Theo AIE, mức tăng khí thải nói trên cho thấy cuộc chiến ngăn chặn đà hâm nóng khí hậu đang đối mặt với thách thức rất nghiêm trọng. Năm 2020, lượng khí thải toàn cầu sụt giảm gần 2 tỉ tấn CO2, tương đương 5,8% so với năm 2019. Năm nay, với đà phục hồi kinh tế, và do chính quyền các quốc gia công nghiệp hàng đầu không thay đổi triệt để chính sách khí hậu, lượng khí thải có nguy cơ tiếp tục tăng mạnh.

