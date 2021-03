Quảng cáo Đọc tiếp

(Freedom House) - Dân chủ tiếp tục suy giảm trên toàn cầu, năm thứ 15 liên tiếp. Báo cáo thường niên của Freedom House, tổ chức phi chính phủ quốc tế, có trụ sở tại Washington D.C., Hoa Kỳ ra hôm qua, 04/03/2021, mang tựa đề « Nền Dân Chủ bị vây hãm » về 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Báo cáo nhấn mạnh xu thế suy giảm dân chủ đang ngày càng sâu sắc. Gần 75% dân số thế giới sống ở những nước diễn ra suy thoái về dân chủ trong năm ngoái. Ảnh hưởng tiêu cực của Trung Quốc, « nền độc tài đông dân nhất thế giới » trở nên sâu sắc hơn. Việt Nam nằm trong số 55 quốc gia « không tự do ».

(AFP) - Điều tra về Covid-19 tại Vũ Hán : Nhóm chuyên gia y tế quốc tế không công bố các kết quả sơ bộ. Nhật báo Mỹ Wall Street Journal hôm qua, 04/03/2021, cho hay nhóm chuyên gia của Tổ Chức Y Tế Thế giới (WHO) quyết định sẽ không công bố kết quả sơ bộ điều tra về nguồn gốc của đại dịch. Quyết định này đi ngược lại với tuyên bố trước đó của tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hôm 12/02. Thay vì một báo cáo sơ lược, theo người phát ngôn của WHO, định chế này dự kiến sẽ công bố « báo cáo đầy đủ » trong những tuần tới, bao gồm « các kết luận chủ yếu » của nhóm điều tra.

(AFP) - Covid-19: Cam Bốt phạt 3 năm tù những ai vi phạm lệnh cách ly. Hôm nay, 05/03/2021, Quốc Hội Cam Bốt vừa thông qua một luật rất khắt khe về phòng chống Covid-19, quy định án tù 3 năm đối với những người nào vi phạm lệnh cách ly và án tù lên tới 20 năm đối với những tổ chức nào cố tình làm lây lan virus corona. Nhưng tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch tố cáo là luật này có thể được chính quyền Hun Sen sử dụng để trấn áp phe đối lập.

(AFP) - Covid-19 : Nhật sẽ triển hạn tình trạng khẩn cấp ở vùng Tokyo. Hôm nay, 05/03/2021, chính phủ Nhật thông báo sẽ triển hạn thêm hai tuần tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và vùng phụ cận để ngăn chận đại dịch Covid-19, trong khi chỉ còn chưa tới 5 tháng nữa là khai mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo. Trong khuôn khổ tình trạng khẩn cấp, trên nguyên tắc sẽ hết hạn Chủ Nhật 07/03 ở vùng Tokyo, các nhà hàng và quán bar phải đóng cửa lúc 20 giờ.

(AFP) - Chuyến viếng thăm lịch sử của giáo hoàng tại Irak. Hôm nay, 05/03/2021, mặc dù đang có đại dịch Covid-19, giáo hoàng Phanxicô đến Irak trong một chuyến viếng thăm lịch sử, được bảo vệ an ninh rất chặt chẽ. Tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá nặng nề này, giáo hoàng sẽ cố an ủi một trong những cộng đồng Thiên chúa giáo lâu đời nhất trên thế giới, mà từ nhiều năm qua vẫn bị bách hại liên tục. Trong chuyến tông du này, giáo hoàng Phanxicô sẽ gặp giáo chủ Ali Sistani, lãnh đạo cao nhất của người Hồi Giáo Shia tại Irak và trên thế giới.

(AFP) - Gỡ báo động sóng thần Tại Thái Bình Dương. Hôm qua 04/03/2021, một trận động đất lớn với cường độ 8,1 độ Richter đã xảy ra trong khu vực Thái Bình Dương, tại một đảo không người ở thuộc New Zealand. Ngay lập tức một loạt các báo động sóng thần đã được phát ra trong vùng, tuy nhiên đã không xảy ra tai họa nào. Hôm nay 05/03, các lệnh báo động đã được lần lượt hủy bỏ đối với nhiều khu vực từ Tân Caledoni, New Zealand, Vanuatu và nhiều vùng đảo khác.

