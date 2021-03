« Hộ chiếu vac-xin » Covid-19 : Một lãnh đạo của WHO phản đối

(Ảnh minh họa chụp vào ngày 12/02/2021) - Giấy chứng nhận quốc tế về tiêm chủng (ICVP), còn được gọi là Thẻ vàng, của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Một quan chức cao cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm qua, 08/03/2021, phản đối việc chính quyền các nước công nhận giấy chứng nhận tiêm ngừa Covid-19, còn được gọi là « hộ chiếu vac-xin », mà những người sở hữu có thể dùng để di chuyển thuận tiện trong « các chuyến du lịch quốc tế ». Trong nội bộ Liên Hiệp Châu Âu, hiện cũng đang có nhiều tranh cãi xung quanh vấn đề này.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo hãng tin AP, trả lời báo giới, bác sĩ Michael Ryan, giám đốc điều hành chương trình đối phó với các dịch bệnh và tình trạng khẩn cấp y tế của Tổ chức Y tế Thế giới, khẳng định quan điểm của WHO là các quốc gia không nên thực hiện chủ trương này vào thời điểm hiện tại, do có « nhiều vấn đề mang tính thực tiễn và đạo lý thực sự ». Bác sĩ Michael Ryan nêu một số lý do: Trước hết, hiện tại vac-xin để tiêm phòng Covid-19 chưa đủ cho dân cư toàn cầu, và cũng chưa được phân phối công bằng. Thứ hai là Tổ chức Y tế Thế giới hiện chưa biết được các loại vac-xin đã được cấp phép sẽ bảo đảm miễn dịch trong thời gian bao lâu, và các dữ liệu vẫn còn đang trong giai đoạn thu thập.

Người phụ trách Chương trình đối phó dịch bệnh của WHO nhấn mạnh là chủ trương công nhận « hộ chiếu vac-xin » có thể gây thêm những bất công, cụ thể như với những người không thể tiêm ngừa vì một số lý do.

Ủy Ban Châu Âu có kế hoạch trình ra Hội Đồng Châu Âu vào ngày 25/03 dự án « hộ chiếu » chứng nhận đã tiêm chủng Covid (hoặc xét nghiệm âm tính), để người sở hữu được quyền đi lại một cách thuận tiện hơn. Một số quốc gia, trong đó có Pháp, khẳng định dự án « hộ chiếu » vac-xin nói trên được đưa ra trong giai đoạn hiện nay là quá sớm, trong lúc mới có 5% dân cư châu Âu được tiêm chủng, mặt khác tiêm chủng lại không bị coi là bắt buộc. Dự án « hộ chiếu vac-xin » cũng bị coi là sẽ làm nghiêm trọng thêm các bất bình đẳng xã hội.

Đầu tháng 2/2021, Hy Lạp, một thành viên Liên Âu, đã ký kết riêng rẽ một thỏa thuận « hộ chiếu » vac-xin với Israel trong lĩnh vực du lịch.

Trung Quốc khởi động « hộ chiếu » vac-xin

Theo AFP, hôm qua, 09/03, chính quyền Trung Quốc cũng vừa khởi động chương trình hộ chiếu điện tử, chứng nhận người sở hữu đã tiêm chủng hay xét nghiệm Covid (kháng nguyên và kháng thể), để tạo thuận lợi cho các chuyến đi ra nước ngoài, hoặc từ nước ngoài trở về. Hộ chiếu điện tử nói trên, có thể in ra giấy, được phổ biến qua WeChat, mạng xã hội được dùng rộng rãi tại Trung Quốc.

Hiện tại, ứng dụng hộ chiếu điện tử này chưa mang tính bắt buộc, và chỉ dành riêng cho người Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, trong tương lai, loại chứng nhận này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những người đi lại qua biên giới, khi Trung Quốc ký kết với một số quốc gia các thỏa thuận công nhận lẫn nhau về giấy chứng nhận liên quan đến Covid-19.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký