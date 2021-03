Covid-19: WHO phê chuẩn vac-xin Johnson&Johnson của Mỹ

Sau Moderna và Pfizer/BioNTech, cơ chế Covax của Liên Hiệp Quốc dành vac-xin cho các nước nghèo nay có thêm Johnson&Johnson. Tổ Chức Y Tế Thế Giới ngày 12/03/2021 đã công nhận hiệu quả của loại vac-xin chích một liều duy nhất do hãng dược Mỹ bào chế.

Như vậy, với đèn xanh của WHO, vac-xin của Johnson&Johnson kể từ giờ có thể sẽ được phân phối cho các nước nghèo thông qua cơ chế Covax của Liên Hiệp Quốc. Ngoài việc chỉ tiêm một liều duy nhất, vac-xin của Johnson&Johnson còn có lợi thế là dễ bảo quản, chỉ cần cất trữ trong tủ lạnh thường.

Liên quan đến việc nhiều nước bày tỏ thất vọng về vac-xin AstraZeneca, cũng nằm trong cơ chế Covax, WHO lên tiếng trấn an các nước khi cho rằng « không có lý do gì để không sử dụng » vac-xin AstraZeneca trong khi loại vac-xin này vẫn « có nhiều lợi hơn là rủi ro ».

AFP nhắc lại nhiều nước Bắc Âu như Đan Mạch, Iceland, Na Uy và Bulgari, lo lắng hiện tượng máu đông sau khi tiêm thuốc, đã quyết định tạm ngưng sử dụng AstraZeneca, trong khi Thái Lan cũng hoãn chương trình tiêm chủng được dự kiến bắt đầu ngày hôm qua 12/03/2021.

Tương tự, Cơ Quan Dược Phẩm Châu Âu cũng khẳng định rằng nguy cơ máu đông không cao ở những người đã tiêm ngừa, do vậy AstraZeneca vẫn có thể tiếp tục được sử dụng. Tuy nhiên, cơ quan y tế châu Âu khuyến nghị đưa thêm triệu chứng mẫn cảm nghiêm trọng này vào danh sách phản ứng phụ có thể của loại vac-xin này.

Tại Mỹ, chiến dịch tiêm ngừa đang tăng tốc. Với nhịp độ 2,2 triệu liều tiêm mỗi ngày, gần 20% dân số Mỹ đã nhận được chích ít nhất 1 liều. Chính quyền Washington hôm qua cho phép tiêm ngừa sinh viên ngành y, nha sĩ, bác sĩ thú y, hay những người hành nghề này đã về hưu.

