Hoa Vi vẫn bị Mỹ xem là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia

Hôm qua, 12/03/2021, Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (FCC) của Mỹ đã xếp tập đoàn viễn thông Hoa Vi (Huawei) trong số các công ty thiết bị viễn thông Trung Quốc bị xem là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo FCC, Hoa Vi là một nguy cơ không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia, giống như các tập đoàn viễn thông khác của Trung Quốc như ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology et Dahua Technology.

Quyết định nói trên của FCC là theo đúng chính sách của chính quyền Donald Trump, mặc dù chủ nhân tập đoàn Hoa Vi Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei) vào tháng trước đã kêu gọi chính quyền tổng thống kế nhiệm Joe Biden nên có « một chính sách cởi mở ».

Từ mấy năm qua, tập đoàn viễn thông Trung Quốc vẫn bị chính quyền Trump cáo buộc làm gián điệp cho chính quyền Bắc Kinh và từ năm 2019 đã bị đưa vào danh sách đen của Hoa Kỳ. Viện lý do an ninh quốc gia, Washington đã cấm các công ty Mỹ bán cho Hoa Vi các công nghệ « made in USA » như công nghệ bán dẫn và các linh kiện cần thiết khác cho các sản phẩm của Hoa Vi.

Trong khi đó, theo hãng tin AFP hôm qua, công ty sản xuất điện thoại Xiaomi của Trung Quốc (Tiễu Mễ) lại được tạm thời rút ra khỏi danh sách đen của chính quyền Trump, theo quyết định của một thẩm phán ở thủ đô Washington, trong khi chờ phán quyết chung cuộc của tòa.

Trong đơn kiện vào tháng 1/2021, công ty Xiaomi đã phản đối một quyết định « không đúng đắn » của chính quyền Trump. Như vậy là với quyết định của thẩm phán nói trên, lệnh cấm các nhà đầu tư Mỹ mua cổ phiếu của Xiaomi được đình chỉ.

Vào năm 2020, Xiaomi đã qua mặt Apple để trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh (smartphone) đứng hàng thứ ba thế giới. Đây là một trong 9 công ty Trung Quốc nằm trong danh sách đen của Mỹ vì bị chính quyền Trump cáo buộc là có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký