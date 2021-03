Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Covid-19 : AstraZeneca lại giảm mức cung cấp vac-xin cho châu Âu. Hôm nay, 13/03/2021, tập đoàn AstraZeneca lại thông báo giảm mức cung cấp vac-xin ngừa Covid-19 cho Liên Hiệp Châu Âu, viện lý do có những hạn chế về xuất khẩu. AstraZeneca đã đề ra mục tiêu là cung cấp tổng cộng 100 triệu liều trong 6 tháng đầu năm nay cho Liên Hiệp Châu Âu. Vào tháng giêng, tập đoàn này đã thông báo chỉ có thể cung cấp cho 27 nước châu Âu 40 triệu liều trong quý đầu, thay vì 120 triệu liều như đã hứa, do gặp khó khăn về sản xuất tại một nhà máy ở vương quốc Bỉ.

(AFP) – Thống đốc New York vẫn không từ chức dù bị tố sách nhiễu tình dục. Hôm qua, 12/03/2021, thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã một lần nữa từ chối từ chức, mặc dù có nhiều lời kêu gọi, nhất là từ những nhân vật quan trọng trong hàng ngũ đản Dân Chủ, sau khi có nhiều người cáo buộc ông sách nhiễu tình dục và sờ mó phụ nữ. Lãnh đạo bang New York từ 10 năm qua, Andrew Cuomo đã được xem là người hùng trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, thậm chí một số người còn thúc giục ông ra tranh cử tổng thống.

(AFP) – Bolivia: Cựu tổng thống lâm thời Jeanine Añez bị bắt. Bộ trưởng Nội Vụ Bolivia, Carlos Eduardo del Castillo, thông báo trên trang mạng xã hội Twitter và Facebook, rằng bà Jeanine Añez đã bị bắt hôm nay, 13/03/2021. Trước đó, tư pháp Bolivia phát lệnh truy nã nữ cựu tổng thống lâm thời với các cáo buộc « phản loạn và khủng bố ». Bà Jeanine Añez bị bắt trong khuôn khổ cuộc điều tra về một vụ đảo chính chống lại cựu tổng thống Evo Morales.

(AFP) – Nga: 45 nước kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho Navalny. 45 nước tại Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ngày 12/03/2021, trong thông cáo chung, đã kêu gọi Matxcơva trả tự do ngay lập tức cho nhà đối lập Alexei Navalny. Theo các luật sư của nhà đối lập Nga, hiện không ai biết Navalny đã bị chuyển đến nơi giam giữ nào. Cơ quan quản lý nhà tù liên bang Nga từ chối cung cấp thông tin.

(AFP) – Giải điện ảnh César về tay một đạo diễn người Pháp. Bộ phim hài « Adieu les cons » (tạm dịch là Vĩnh biệt những kẻ ngốc) của đạo diễn Albert Dupontel hôm qua, 12/03/2021 đã giành được 7 giải thưởng cao quý nhất tại liên hoan điện ảnh César, trong đó có giải dành cho bộ phim hay nhất. Lễ trao giải điện ảnh César 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ một năm nay. Giải thưởng được trao trong bầu không khí vắng lặng do thiếu khán giả.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký