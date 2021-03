Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ : Đẩy mạnh hợp tác quân sự với châu Á là công cụ răn đe Trung Quốc

Ở cương vị bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, tướng Lloyd Austin dành chuyến xuất ngoại đầu tiên để công du ba nước châu Á : Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Lãnh đạo Lầu Năm Góc tuyên bố việc tăng cường quan hệ quân sự với các đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực là phương tiện « đáng tin cậy để răn đe Trung Quốc ».

Tướng Lloyd Austin đã lên đường sang châu Á, chuyến công tác dài ngày bắt đầu kể từ ngày mai 15/03/2021. Theo thông cáo của Lầu Năm Góc, tại Tokyo, Nhật Bản, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cùng với ngoại trưởng Antony Blinken tham dự hội nghị 2+2 với các đồng nhiệm Nhật Bản - ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi. Washington và Tokyo cùng nhấn mạnh rằng liên minh Mỹ - Nhật là cần thiết hơn bao giờ hết để bảo đảm an ninh, hòa bình trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở trước cuộc đọ sức dài hơi với Trung Quốc.

Còn đối thoại 2+2 giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc ở Seoul sẽ tập trung nhiều hơn vào hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Sau đó, trong chặng dừng tại New Delhi, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thảo luận với đồng nhiệm Ấn Độ Rajnath Singh và một số quan chức cao cấp đặc trách về an ninh nhằm tăng cường hợp tác song phương trong vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương và ở khu vực tây Ấn Độ Dương. Theo giới quan sát, tranh chấp Ấn - Trung ở đường biên giới trên bộ cũng là một hồ sơ được tân bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ quan tâm.

Tuy nhiên, Trung Quốc mới là trọng tâm vòng công du châu Á đầu tiên của lãnh đạo Lầu Năm Góc. « Chuyến đi này nhắm tới các mối liên hệ liên minh và đối tác », đồng thời nhằm « tăng cường khả năng quân sự » bởi vì trong lúc chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ tập trung vào khu vực Trung Đông thì Trung Quốc đã nhanh chóng tăng cường sức mạnh quân sự. Vẫn theo lời bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, mục tiêu của Washington nhằm « bảo đảm là Mỹ có khả năng và kế hoạch (…) để có phương tiện răn đe đáng tin cậy đối với Trung Quốc hay đối với bất kỳ một ai muốn đương đầu với Hoa Kỳ ».

Châu Á là trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Washington trong tuần lễ mở ra kể từ ngày 15/03/2021. Kết thúc bốn ngày hội nghị 2+2 với các đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ tiếp tục lên đường tới New Delhi để thảo luận về an ninh với đồng sự Ấn Độ, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bay về Alaska để cùng với cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, Jake Sullivan, họp với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ủy viên Quốc Vụ Dương Khiết Trì vào ngày 18/03/2021.

Hãng tin Mỹ AP nhận định, chính quyền Biden theo đuổi hai mục tiêu : Thúc đẩy ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực, đồng thời xua tan mối lo ngại của một số đối tác châu Á về vai trò của Washington trong vùng Châu Á - Thái Bình Dương.

