Chống đại dịch Covid-19 trong Liên Âu : Mỗi nước một phách

Đại dịch Covid-19 tại châu Âu vẫn hoành hành dữ dội. Tuy nhiên, nếu như Ý và Pháp tiếp tục loay hoay siết chặt các biện pháp nhằm kềm hãm dịch bệnh, thì Bồ Đào Nha bắt đầu nới lỏng các hạn chế. Chiến dịch tiêm ngừa của Liên Hiệp Châu Âu vẫn « ì ạch » trong khi mà vac-xin ngừa Covid-19 AstraZeneca tiếp tục gây lo âu.

Kể từ hôm nay 15/03/2021 cho đến ngày 06/04/2021, một phần lớn lãnh thổ của nước Ý bị phong tỏa. Trường học, quán ăn, cửa hàng và bảo tàng tại những vùng bị xếp mầu đỏ sẽ bị đóng cửa.

Trong khi đó, tại Pháp, tình hình cũng không mấy khả quan. Nước Pháp hôm thứ Sáu, 12/3, vượt ngưỡng 90 ngàn người chết vì Covid-19. Để tránh cho hệ thống bệnh viện bị quá tải, một kế hoạch di chuyển bớt bệnh nhân ra khỏi Paris và vùng phụ cận tới những nơi bị dịch nhẹ hơn đã được bắt đầu từ hôm qua (bằng máy bay) và dự kiến gia tăng - di chuyển bằng TGV - vào cuối tuần này.

Ngược lại, ở Bồ Đào Nha, chính phủ bắt đầu giảm nhẹ các biện pháp hạn chế. Trường tiểu học và nhà trẻ mở cửa trở lại.

Theo AFP, trong hoàn cảnh dịch bệnh vẫn lây lan mạnh, Liên Hiệp Châu Âu tỏ ra chậm chạp hơn so với Mỹ, Israel hay Vương quốc Anh trong chính sách tiêm ngừa cho hơn 500 triệu dân. Tình hình này còn thêm tồi tệ khi vac-xin AstraZeneca bị nhiều chỉ trích là có những tác dụng phụ nghiêm trọng.

Nhiều nước ghi nhận hiện tượng đông máu ở nhiều người được tiêm chủng vac-xin AstraZeneca. Đòn đau mới nhất cho loại thuốc của hãng dược Anh-Thụy Điển là chính quyền Hà Lan hôm qua, quyết định tạm ngưng sử dụng loại vac-xin này đến hết ngày 28/3, sau khi các nước Đan Mạch, Na Uy và Iceland thông báo « có những tác dụng phụ có thể ».

Cuối cùng, AFP cho biết, khoảng giữa tuần này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ công bố báo cáo đầu tiên về nguồn gốc dịch bệnh Covid-19. Báo cáo này là kết quả của sự phối hợp giữa các chuyên gia do WHO ủy nhiệm với các nhà khoa học Trung Quốc.

