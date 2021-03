Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Brexit : Trao đổi mậu dịch Liên Hiệp Châu Âu - Anh Quốc sụt giảm mạnh. Cơ quan Thống kê Châu Âu Eurostat hôm 18/03/2021, thông báo trao đổi thương mại giữa Liên Hiệp Châu Âu với Anh Quốc đã sụt giảm xuống mức kỷ lục trong tháng 01/2021, tháng đầu tiên sau Brexit. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của Liên Hiệp Châu Âu sang Anh Quốc đã giảm 27,5%, còn xuất khẩu của Anh Quốc sang Liên Âu giảm đến 59,5%.

(AFP) - Úc cho biết đã phá một ổ gián điệp nước ngoài. Lãnh đạo tình báo Úc hôm 17/03/2021, tiết lộ rằng cơ quan của ông đã phá hủy vào năm 2020 một ổ gián điệp do một thế lực nước ngoài cài đặt ở Úc. Tuy nhiên, ông Mike Burgess, người đứng đầu cơ quan tình báo Úc ASIO, không cho biết rõ nước ngoài đó là nước nào, chỉ nói rằng "đó không phải là một quốc gia trong khu vực của chúng ta". Ông nói thêm là những gián điệp nước ngoài đó đã bị trục xuất khỏi Úc.

(AFP) - Trung Quốc mở phiên tòa xét xử hai công dân Canada bị cáo buộc làm gián điệp. Ngoại trưởng Canada Marc Garneau thông báo phiên xử hai ông Michael Spavor và Michael Kovrig được dự trù diễn ra vào ngày 19 và 22/03/2021. Ottawa nhấn mạnh đây là một hành vi "vô tội vạ" nhằm trả đũa Canada hồi năm 2018 đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính Hoa Vi, tập đoàn viễn thông lớn nhất của Trung Quốc. Michael Kovrig nguyên là một nhà ngoại giao Canada đang bị giam giữ tại Bắc Kinh trong những điều kiện "khắc nghiệt". Còn Michael Kovrig là một doanh nhân Canada thì đang bị cầm tụ ở Đan Đông, một thành phố sát cạnh biên giới với Bắc Triều Tiên.

(AFP) - Bắc Kinh siết chặt gọng kềm kiểm soát công nghệ cao. Cơ quan đặc trách về công nghệ cao của Trung Quốc ngày 18/03/2021 triệu tập 11 công ty trong ngành, trong đó có Alibaba Tencent và ByteDance để "trao đổi về an ninh mạng". Đây là bước tiếp sau khi Bắc Kinh đã xử phạt 12 tập đoàn khác vì tội "vi phạm luật độc quyền". Cuối năm 2020, đích thân ông Tập Cận Bình đã can thiệp ngăn chặn một chi nhánh của Alibaba tham gia sàn chứng khoán. Theo giới quan sát, Trung Quốc đang gia tăng kiểm soát các ngành high tech và kỹ thuật số.

(AFP) - Thêm một quan chức trong ban tổ chức Olympic Tokyo từ chức vì lời lẽ xúc phạm phụ nữ. Báo chí Nhật Bản ngày 17/03/2021 tiết lộ giám đốc nghệ thuật Thế Vận Hội Tokyo Hiroshi Sasaki từng khiếm nhã đề nghị một nữ diễn viên Nhật Bản nên "hóa trang thành con heo" do đương sự có vóc dáng tròn trĩnh. Quan chức này lấy làm tiếc về phát biểu của ông và đã lập tức từ chức trong ban tổ chức Olympic Nhật Bản. Tháng 02/2021, chủ tịch Ủy ban Thế Vận Tokyo Yoshiro Mori cũng đã phải từ chức vì than phiều phụ nữ nói quá nhiều trong các cuộc họp. Những tuyên bố miệt thị nữ giới này bị đánh giá là không phù hợp với tinh thần Olympic.

(AFP) - Hà Lan: Thủ tướng mãn nhiệm Rutte chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp. Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte đã hoan nghênh một "cuộc bỏ phiếu tín nhiệm lớn" hôm 17/03/2021, sau ba ngày bầu cử Quốc hội trong thời đại dịch Covid-19. Theo các cuộc thăm dò ngay sau cuộc bỏ phiếu, Đảng Tự Do của ông đã giành chiến thắng, với 35 ghế trong tổng số 150 ghế tại Quốc Hội mới, so với 33 ghế trong Quốc hội mãn nhiệm. Phe trung tả D66 được 26 ghế, và đảng cực hữu Đảng vì Tự Do của dân biểu Geert Wilders được 18 ghế.

(AFP) - Mỹ: Tay súng bắn giết người châu Á tại Atlanta bị buộc tội sát nhân. Thủ phạm của vụ xả súng tại nhiều tiệm mát-xa châu Á ở Atlanta vào hôm 17/04/2021 đã bị truy tố về tội giết người, một hôm sau các vụ tấn công đã khiến 8 người thiệt mạng và gieo rắc sợ hãi trong cộng đồng châu Á tại Hoa Kỳ. Robert Aaron Long, một thanh niên da trắng 21 tuổi, đã phủ nhận mọi động cơ phân biệt chủng tộc, nhưng các nhà điều tra cho rằng còn quá sớm để xác nhận động cơ của nhân vật này. Sáu trong số tám nạn nhân là người gốc Á, trong đó có bốn người gốc Hàn Quốc. Trên khắp nước Mỹ, các cuộc biểu tình đã được tổ chức để tưởng niệm các nạn nhân và đồng thời phản đối sự gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng châu Á.

(AFP) - Dịch Covid-19 trở lại theo mùa. Theo một nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc được công bố hôm 18/03/2021, mức độ lây nhiễm của siêu vi corona chủng mới có thể sẽ thay đổi theo từng mùa nhưng do chưa có nhiều thông tin và nghiên cứu, các nhà khoa học chưa thể xác định về đỉnh dịch tùy theo mùa và khí hậu thời tiết.

(AFP) - Covid-19 : Hồng Kông cột vào giường những trẻ em bị cách ly. Chính quyền Hồng Kông hôm 18/03/2021, đã biện minh cho biện pháp cột vào giường một số trẻ sơ sinh và trẻ em, sau khi tách các em này khỏi bố mẹ tại nơi cách ly ngừa Covid. Ngày càng có nhiều người chỉ trích những biện pháp như vậy, bởi vì nó sẽ gây ra những hậu quả tâm lý nặng về cho những trẻ này. Tuy là một trong những thành phố có mật độ dân cư cao nhất toàn cầu, nhờ thi hành những biện pháp thuộc loại nghiêm ngặt nhất thế giới, Hồng Kông nói chung đã kềm chế được dịch Covid : trong vòng một năm chỉ có 11.000 ca nhiễm mà 200 người chết vì virus corona.

(AFP) - Ý tưởng niệm các nạn nhân Covid-19. Ngày 18/03/2021, nước Ý tưởng niệm các nạn nhân của đại dịch Covid-19, mà số ca tử vong nay đã vượt qua ngưỡng 100.000. Toàn bộ các tòa nhà hành chính của nước này đều treo cờ rủ, còn thủ thướng Mario Draghi đến tưởng niệm ở thành phố Bergame, nơi mà những hình ảnh xe tải quân sự chở các quan tài trong đêm đã lan truyền khắp thế giới. Quốc Hội Ý hôm 17/03 đã thông qua, một đạo luật quy định ngày 18/03 hàng năm sẽ là "Ngày tưởng niệm mọi nạn nhân đại dịch virus corona".

