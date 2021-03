Covid-19: WHO kêu gọi chia sẻ công nghệ vac-xin theo gương AstraZeneca

Hôm qua, 22/03/2021, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các nhà sản xuất vac-xin phòng Covid-19 noi gương hãng dược AstraZeneca, cho phép các cơ sở chế vac-xin sử dụng công nghệ của mình, để giảm các bất bình đẳng trong cơ hội sử dụng vac-xin.

Trả lời báo giới, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ca ngợi các dữ liệu mới đây về các thử nghiệm vac-xin AstraZeneca, cho thấy vac-xin này hiệu quả đến 79%, trong việc ngăn ngừa Covid-19, và điều quan trọng là không làm tăng nguy cơ đông máu. Theo tổng giám đốc WHO, « những dữ liệu này là bằng chứng thêm rằng vac-xin của AstraZeneca là an toàn và hiệu quả ». Trong khi đó, giám đốc khoa học của WHO, bà Soumya Swaminathan, gọi đây là « một loại vac-xin rất tốt cho mọi lứa tuổi ».

Các quan chức của WHO cho biết không có dấu hiệu giảm nhu cầu đối với vac-xin AstraZeneca theo chương trình COVAX do WHO điều phối, sau khi việc sử dụng vac-xin này đã bị một số quốc gia châu Âu tạm dừng vào tuần trước. Ông Bruce Aylward, cố vấn cấp cao của WHO, cho biết các quốc gia liên quan đã đặt rất nhiều câu hỏi, nhưng nhu cầu về vac-xin là rất cao. Tuy nhiên, vị chuyên gia của WHO cũng nói thêm là sáng kiến​​ COVAX đang gặp một số « vấn đề », vì các nhà sản xuất có thể không theo kịp tiến độ triển khai như dự kiến.

Hôm nay, bà Sandra Gallina, phụ trách thương lượng về AstraZenaca của Liên Âu, cho biết Liên Hiệp Châu Âu sẽ làm mọi cách để AstraZeneca cung cấp các liều vac-xin như đã cam kết.

Hãng dược phẩm AstraZeneca hôm nay cũng cam kết cập nhật dữ liệu mới nhất, trong vòng 48 giờ cho cơ quan quản lý Hoa Kỳ giám sát các thử nghiệm lâm sàng (DSMB), sau khi bị chỉ trích về việc cung cấp dữ liệu không cập nhật.

