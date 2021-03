Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Ngoại trưởng Mỹ gặp đồng minh châu Âu NATO. Ông Antony Blinken đến Bruxelles và có cuộc gặp đầu tiên với NATO ngày 23/03/2021, với tư cách là ngoại trưởng của tân chính quyền Mỹ Joe Biden. Chủ đề chính là Afghanistan với câu hỏi còn bỏ ngỏ là NATO có rút hết quân khỏi Afghanistan ngày 01/05 hay không, theo thỏa thuận được chính quyền Trump ký với phe Taliban. Vào tuần trước, chính quyền tổng thống Joe Biden cho rằng Washington “khó” tôn trọng thời hạn này khiến phe Taliban nổi giận và dọa Mỹ sẽ phải “chịu trách nhiệm về những hậu quả”.

(Le Monde) - Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kiện mạng xã hội Facebook. Theo thông báo ngày 23/03/2021 của tổ chức bảo vệ tự do báo chí, đơn kiện được đệ tại Paris, Pháp ngày 22/03 nhắm vào Facebook tại Pháp và Facebook Ailen, cơ quan giám sát mạng xã hội trên toàn bộ châu Âu. RSF cáo buộc Facebook đã thiếu cam kết về an ninh, để những thông tin bóp méo sự thật, “những lời bình luận xúc phạm về hình thể của nhà báo… lan tràn trên mạng xã hội và Facebook không hề kiểm duyệt những lời lẽ hận thù đó”.

(NHK) - Nhật Bản hứa giúp Việt Nam trong khuôn khổ chiến dịch tiêm chủng Covid-19. Trong cuộc điện đàm ngày 22/03/2021 với chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết Tokyo sẽ hỗ trợ tài chính cho Hà Nội để lập hệ thống dây chuyền lạnh nhằm vận chuyển và bảo quản vac-xin ngừa Covid-19 ở nhiệt độ thấp.

(AFP) - Đức thắt chặt biện pháp chống Covid-19 dịp lễ Phục Sinh. Trong buổi họp báo trong đêm 22, rạng sáng 23/03/2021, sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia và chính quyền địa phương, thủ tướng Đức Angele Merkel thừa nhận “tình hình rất nguy kịch” vì “số ca nhiễm không ngừng tăng, số giường hồi sức đang cạn dần” và quyết định triển khai biện pháp phong tỏa trong kỳ nghỉ lễ Phục Sinh, từ ngày 01 đến 04/04/2021, để chống “đợt đại dịch mới” do biến thể Anh của virus corona. Hầu hết cửa tiệm phải đóng cửa, các hoạt động tôn giáo bị hủy hoặc phải tổ chức trực tuyến trong dịp lễ này.

(The Times of Israel) - Israel sản xuất đại trà một loại thuốc xịt mũi diệt 99,9% nhiều loại virus trong vòng 2 phút. Theo nhà phát minh, bác sĩ Gilly Regev, được trang The Times of Israel trích dẫn ngày 22/03/2021, thuốc xịt này có khả năng ngăn ngừa được phần lớn khả năng nhiễm Covid-19 trên thế giới và giúp “cứu được nhiều sinh mạng tại những nước vẫn đang đợi vac-xin”. Bác sĩ đồng sáng lập công ty SaNOtize cho biết “những biến thể mới của virus corona sẽ không tác động đến hiệu quả” của sản phẩm vì thuốc xịt này “chứa chất kháng virus phổ rộng tiêu diệt tất cả các loại vi-rút và tất cả các biến thể”.

(AFP) - Phe Houthis ở Yemen bác đề xuất ngừng bắn của Ả Rập Xê Út. Đề xuất ngừng bắn “hoàn toàn” nằm dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu tại Yemen được Ryiad đưa ra ngày 22/03/2021. Tuy nhiên, phe Houthis, được Iran hậu thuẫn, nổi dậy chống lực lượng chính phủ được Ả Rập Xê Út yểm trợ, đã bác đề xuất và yêu cầu “Ả Rập Xê Út phải thông báo chấm dứt xâm lược và dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận (đối với Yemen)”. Iran và Ả Rập Xê Út là hai đối thủ lớn trong vùng và đều tìm cách mở rộng ảnh hưởng.

(Reuters) - Vụ « thóa mạ » chuyên gia Pháp: bộ Ngoại Giao Pháp triệu đại sứ Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc Lư Sa Dã (Lu Shaye) đã bị bộ Ngoại Giao Pháp triệu mời lên sáng hôm nay, 23/03/2021, sau một số phát biểu bị coi là thóa mạ trong những ngày gần đây nhắm vào nhà nghiên cứu Antoine Bondaz, chuyên gia về châu Á và Trung Quốc và một số nghị sĩ Pháp. Giám đốc khu vực châu Á của Quai d'Orsay, ông Bertrand Lortholary, thông báo : các phát biểu của đại sứ quán Trung Quốc là hoàn toàn không thể chấp nhận được và đã vượt qua mọi giới hạn thường được chấp nhận đối với một cơ quan đại diện ngoại giao.

