Lưu thông trên kênh đào Suez bị tắc nghẽn, Ai Cập thiệt hại nặng

CNES/AIRBUS DS via REUTERS - CNES/AIRBUS DS

Ảnh vệ tinh cho thấy cảnh tàu Ever Given (của tập đoàn Đài Loan Evergreen) chắn ngang kênh Suez. Ảnh chụp ngày 25/03/2021.

Lưu thông hàng hải bị đình chỉ trong ngày thứ ba liên tiếp vào hôm nay 26/03/2021 trên kênh đào Suez sau sự cố một tàu container khổng lồ dài 400m bị mắc cạn và chắn ngang tuyến đường thủy quốc tế. Một nỗ lực mới để giải quyết sự cố được lên kế hoạch hôm nay. Tai nạn đã gây thiệt hại đáng kể vì gần 10% giao thương bằng đường thủy trên thế giới, đặc biệt là dầu hỏa, đi qua kênh đào Suez.

Quảng cáo Đọc tiếp

Thông tin viên Alexandre Buccianti tường thuật từ Cairo:

Tất cả các nỗ lực trong hai ngày qua để trục con tàu đều thất bại. Vòm mũi tàu Ever Given đâm sâu vào bờ Đông của kênh đào Suez trong khi đuôi tàu chạm vào bờ Tây. Điều này khiến việc kéo con tàu ra trở nên vô cùng khó khăn. Các tàu nạo vét được cử đến để giải tỏa phần đất bao quanh mũi tàu đã thất bại do địa hình có nhiều đá.

Hiện người ta nói về khả năng làm nhẹ con tàu bằng cách hút đi hơn 200.000 tấn nhiên liệu và nước trong các khoang dùng để dằn con tàu, nhưng điều đó có thể khiến chiếc Ever Given bị lật úp dưới trọng lượng của 20.000 container mà nó mang theo.

Phương thức khác là di chuyển các container. Nhưng Ai Cập lại không có cần trục nổi cần thiết.

Trong khi đó, tình trạng ùn tắc đã xẩy ra với gần 200 con tàu ở phía bắc và phía nam Kênh Suez. Cho đến nay, thiệt hại trực tiếp cho Ai Cập ước tính vào khoảng 50 triệu euro.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký