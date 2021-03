Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) – Tổng thống Palau công du Đài Loan chuẩn bị mở lại « hành lang du lịch » song phương thời hậu Covid-19. Một chiếc máy bay đặc biệt đưa tổng thống Surangel Whipps và một phái đoàn trong đó có đại sứ Mỹ tại Palau, John Hennessy Niland, đã đáp xuống phi trường Đài Bắc trưa nay, 28/03/2021. Tổng thống Whipps mở đầu chuyến công du bốn ngày tại Đài Loan và sẽ hội kiến tổng thống Thái Anh Văn. Một trong những mục tiêu chính nhằm mở lại các hoạt động du lịch hai chiều. Palau là một trong số 15 nước trên thế giới công nhận Đài Loan.

(AFP) – 24 triệu dân Manila và các vùng phụ cận lại bị phong tỏa vì Covid-19. Chính quyền Philippines hôm 27/03/2021 bắt buộc đưa ra biện pháp này nhằm giải tỏa bớt áp lực cho bệnh viện. Phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines giải thích biện pháp phong tỏa nói trên được áp dụng trong vòng một tuần. Với hơn 720.000 ca nhiễm và trên 13.000 bệnh nhân thiệt mạng Philippines là quốc gia bị nặng thứ nhì tại khu vực Đông Nam Á, sau Indonesia.

(AFP) – Giáo hoàng cử hành Lễ Lá trong mùa Phục Sinh với số tín đồ bị thu hẹp vì đại dịch. Trưa Chủ Nhật 28/03/2021 chỉ có khoảng 30 tín đồ được vinh hạnh dự Lễ Lá trong thánh đường Phêrô. Trong bài cầu nguyện, đức giáo hoàng Phanxicô đã không quên các nạn nhân Covid-19 và ngài cũng mời gọi giáo dân hãy có một lời cầu nguyện cho các tín đồ tại Indonesia sau vụ khủng bố tại Makassar -Sulawesi.

(Reuters) – Barcelona hồi sinh với một đêm văn nghệ tập hợp khoảng 5.000 khán giả trong mùa dịch Covid-19. Tây Ban Nha vừa thử nghiệm mô hình tổ chức đêm nhạc hội quy tụ hàng ngàn người bất chấp virus corona. Đêm 27/03/2021 khoảng 5.000 khán giả đã thưởng thức buổi trình diễn của ban nhạc Love Of Lesbian. Không một ai đeo khẩu trang hay phải giữ khoảng cách an toàn y tế … Nhưng đây là một cuộc thử nghiệm. Để vào cửa, tất cả khán giả đều phải được chứng nhận là không bị nhiễm virus corona. Trong những ngày tới số này sẽ phải xét nghiệm trở lại một lần nữa. Nếu kết quả an toàn, thì đây sẽ là một hình thức mới để làm sống lại các hoạt động văn hóa ở Tây Ban Nha và có thể là được áp dụng tại nhiều nơi khác nữa ở châu Âu.

(AFP) – Biden muốn cạnh tranh với « Con đường tơ lụa mới » của Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong cuộc điện đàm với thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Sáu 26/03/2021, ông đã đề cập đến một sáng kiến tương tự như « Một vành đai, một con đường » của Trung Quốc nhưng giữa các Nhà nước dân chủ. Về phía Luân Đôn không thấy ghi sáng kiến này trong biên bản, nhưng nói đến « một hành động có ý nghĩa » để trừng phạt những ai vi phạm nhân quyền người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

(AFP) – Chưa có dấu hiệu khai thông kênh đào Suez. Tính đến Chủ Nhật 28/03/2021, trong sáu ngày liên tiếp các toán kỹ thuật viên tìm cách giải cứu tàu chở hàng Ever Given kẹt nằm chắn ngang kênh đào Suez, Ai Cập. Nhưng cả sáu lần đều thất bại. Mọi người hy vọng vào một đợt thủy triều lên cao tối nay, sức nước tiếp tay với sức người đưa Ever Given ra được cửa biển. Hiện tại 300 tàu chở hàng bị kẹt ở hai đầu kênh đào Suez, cửa ngõ nối liền Hồng Hải và Địa Trung Hải.

(AFP) – Belarus: 110 người biểu tình bị bắt. Hôm qua 27/03/2021 cảnh sát Belarus đã bắt giữ 110 người biểu tình chống tổng thống Alexandre Loukachenko. Nhiều đường phố, một quảng trường và một công viên ở Minsk bị phong tỏa để ngăn chận nỗ lực thổi bùng trở lại phong trào phản kháng quy mô năm ngoái, bị chính quyền đàn áp.

(AFP) – Mỹ: Lại biểu tình chống bạo lực nhắm vào người châu Á. Khoảng mấy trăm người hôm qua 27/03/2021 lại xuống đường tại New York phản đối bạo lực đối với người gốc Á, mười ngày sau vụ sáu phụ nữ châu Á bị bắn chết tại Atlanta. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở khoảng 60 thành phố nước Mỹ, trong đó có San Francisco, Los Angeles và Chicago. Thủ phạm Robert Aaron Long khi bị thẩm vấn đã chối bỏ động cơ kỳ thị chủng tộc, nói rằng do « ám ảnh tính dục ».

(AFP) – Một khuôn mặt kháng chiến Afghanistan được đặt tên đường ở Paris. Gần 20 năm sau vụ ám sát viên chỉ huy Massoud, khuôn mặt tiêu biểu cho kháng chiến Afghanistan, tên ông đã được đặt cho một con đường nhỏ trong khu vườn Champs-Elysées gần quảng trường Concorde ở trung tâm thủ đô Paris, với sự hiện diện của đô trưởng Anne Hidalgo và con trai ông. Ahmad Shah Massoud đã tiến hành cuộc kháng chiến ở Afghanistan chống quân Liên Xô chiếm đóng trong thập niên 80 rồi chống lại phe Taliban từ 1996 đến 2001. Ông bị Al Qaida sát hại, chỉ hai ngày trước các vụ khủng bố ngày 11 tháng Chín nhắm vào nước Mỹ.

(AFP) – Bóng đá: Đội tuyển Pháp thi đấu với Kazakhstan giành vé dự Cúp Bóng Đá Thế Giới 2022. Trận đấu mở ra vào lúc 3 giờ chiều ngày 28/03/2021 trên sân cỏ Nur Sultan, tên mới của thành phố Astana. Cách Paris 4.700 cây số và với nhiệt độ trừ 3°C, các cầu thủ Pháp cần ghi được những bàn thắng để lấy lại tinh thần sau trận hòa 1-1 với Ukraine hôm Thứ Tư vừa qua. Giới hâm mộ cho rằng đường đến Qatar của các cầu thủ Áo Xanh Lam còn xa !

