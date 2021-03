Covid-19 : TT Venezuela đề nghị « đổi dầu hỏa lấy vac-xin »

Tổng thống Nicolas Maduro, Chủ Nhật, 28/03/2021, đề nghị « đổi dầu hỏa lấy vac-xin » cho Venezuela. Hiện đang đối mặt với làn sóng dịch thức hai, Venezuela còn phải hứng chịu những biện pháp trừng phạt kinh tế, tác động mạnh chủ yếu đến lĩnh vực dầu hỏa.

Trong một buổi phát biểu trên truyền hình, ông Nicolas Maduro, đã tuyên bố : « Venezuela có dầu hỏa, có những khách hàng sẵn sàng mua dầu của chúng tôi. Venezuela có thể dành một phần sản xuất để có được số vac-xin đang cần. Chúng tôi sẵn sàng đánh đổi dầu hỏa lấy vac-xin. Nhưng chúng tôi sẽ không xin xỏ ai về vac-xin cả ». Tuyên bố này nhằm ám chỉ đến sáng kiến của nhà đối lập Juan Guaido, từng cam kết giải tỏa quỹ đầu tư của Venezuela ở Mỹ để mua vac-xin.

AFP nhắc lại, công thức « đổi dầu lấy vac-xin » gợi nhắc lại chương trình « đổi dầu hỏa lấy lương thực » do Liên Hiệp Quốc thiết lập nhằm hỗ trợ cho người dân Irak bất chấp các lệnh cấm vận kinh tế được ban hành sau vụ Irak xâm chiếm Koweit năm 1990.

Hồi tháng 2/2021, Venezuela khởi động chiến dịch tiêm ngừa Covid-19 bằng vac-xin Sputnik V của Nga và Sinopharm của Trung Quốc. Ngoài ra, Caracas sẽ còn được nhận 60.000 liều vac-xin từ Cuba.

Trước đó, Venezuela từng đặt mua 1,4-2,4 triệu liều vac-xin thông qua cơ chế Covax của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Tuy nhiên, chưa một loại vac-xin nào được giao cho nước này do việc Venezuela còn nợ nhiều khoản tiền đóng góp cho WHO. Tổng thống Maduro từ nhiều tuần nay tìm cách giải ngân các quỹ bị đóng băng nhằm giải quyết tranh chấp này.

Từ năm 2018, Venezuela và tập đoàn dầu hỏa PDVSA bị quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, trừng phạt. Chính quyền Mỹ muốn buộc Nicolas Maduro phải ra đi. Năm 2018, ông Maduro tái đắc cử tổng thống, một cuộc bầu cử mà một phần cộng đồng quốc tế đánh giá là có gian lận.

