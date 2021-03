Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Đài Loan dùng tên lửa địa đối không theo dõi máy bay Trung Quốc. Để tiết kiệm nguồn lực, Đài Loan sẽ không điều động chiến đấu cơ mà chuyển qua dùng hệ thống tên lửa phòng không trên mặt đất theo dõi phi cơ Trung Quốc xâm phạm vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan. Tuyên bố trên được một quan chức quốc phòng đưa ra hôm nay, 29/03/2021 trước Nghị Viện Đài Loan. Lý do là để khỏi rơi vào bẫy "cuộc chiến tiêu hao", mà Bắc Kinh làm ra để làm tiêu hao nguồn lực của Đài Bắc.

(RFI) - Chính phủ Modi quyết tâm trục xuất người tị nạn Rohingya ra khỏi Ấn Độ. Ngày 26/03/2021, Tòa Án Tối Cao Ấn Độ bắt đầu xem xét đơn xin tị nạn của một người Rohingya được một luật sư nổi tiếng bảo vệ. Chính phủ của thủ tướng Narendra Modi đã tranh thủ dịp đó để tái khẳng định lập trường: Người Rohingya là thành phần nhập cư bất hợp pháp cần phải trục xuất, bất chấp những rủi ro đối với tính mạng của họ.

(AP) - Điều tra hỗn hợp WHO-Trung Quốc xác nhận khả năng cao là virus gây dịch Covid từ dơi truyền sang người. Theo một bản sao báo cáo gần như là chung cuộc được tiết lộ hôm 29/03/2021, các chuyên gia của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) và Trung Quốc cho rằng virus SARS-CoV-2 có khả năng lây truyền từ dơi sang người thông qua một động vật khác, đồng thời cho rằng giả thuyết virus này rò rỉ từ phòng thí nghiệm “rất khó xảy ra”. WHO đã dời đi dời lại nhiều lần ngày công bố bản báo cáo, soạn ra sau chuyến đi điều tra của phái đoàn chuyên gia quốc tế hồi cuối tháng Giêng vừa qua.

(Taiwan News) - Hải Quân Mỹ- Ấn Độ tập trận chung trong hai ngày tại đông Ấn Độ Dương. Đợt thao diễn lần này mở ra trong hai ngày 28 và 29/03/2021. Đây là lần đầu tiêu New Delhi huy động chiến đấu cơ tham gia các cuộc diễn tập. Đến tháng Tư này, Ấn Độ lại tham gia các cuộc tập trận chung với Mỹ, Nhật và Úc trong khuôn khổ kế hoạch thao dợt của bốn nước trong nhóm QUAD. Lần này Pháp cũng sẽ tham dự trong chiến dịch mang tên La Perouse ở vịnh Bengale.

(AFP) - Vac-xin chống Covid-19 Sputnik V của Nga được sản xuất tại Trung Quốc ? Quỹ đầu tư RDIF của Nga hôm 29/03/2021 thông báo tập đoàn dược phẩm Trung Quốc Shenzhen Yuangxing GeneTech sẽ sản xuất 60 triệu liều vac-xin Sputnik V để chích cho 30 triệu người. Khâu sản xuất sẽ được khởi động từ tháng 5/2021. Quỹ RDIF cho biết thêm đây là hợp đồng thứ nhì với Trung Quốc để sản xuất vac-xin của Nga ngừa Covid-19.

(AFP) - Bình Nhưỡng tố cáo LHQ « nhất bên trọng, nhất bên khinh ». Lời cáo buộc được Bắc Triều Tiên đưa ra hôm nay, 29/03/2021, vào lúc Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc chuẩn bị họp về vụ Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa. Quân đội Bắc Triều Tiên hồi tuần trước đã tiến hành hai vụ thử tên lửa mà Hoa Kỳ đánh giá là tên lửa đạn đạo tầm ngắn, vốn dĩ bị cấm bởi các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An. Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Triều Tiên trắc nghiệm thật sự tân chính quyền Biden, hiện đang xem xét lại chiến lược của Mỹ đối với Bình Nhưỡng, sau thất bại của chính sách chìa tay thân thiện từ cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.

(AFP) - Họp thượng đỉnh trực tuyến giữa Putin, Macron và Merkel ? Điện Kremlin ngày 29/03/2021 cho biết đang xem xét khả năng họp thượng đỉnh trực tuyến giữa tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với đồng cấp Pháp, Emmanuel Macron và thủ tướng Angela Merkel. Nội dung chính bàn về những điểm bất đồng giữa ba nước, trong đó có hồ sơ Ukraina.

(AFP) - Armenia : Thủ tướng sẽ từ chức trong tháng 4/2021. Tuyên bố này được ông Nikol Pachinian đưa ra trong một đoạn vidéo đăng trên Facebook ngày 28/03/2021. Tuy nhiên, thủ tướng Armenia cho biết vẫn tạm quyền điều hành đất nước cho đến khi cuộc bầu cử lập pháp được tổ chức vào tháng 6/2021. Phát biểu này của ông Nikol Pachinian được cho là một nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị làm rúng động cả nước sau thất bại quân sự ê chề trước Azerbaijan tại vùng Thượng Karabagh.

(AFP) - Kênh đào Suez được khai thông. Các giới chức quản lý kênh đào Suez- Ai Cập, chiều ngày 29/03/2021 thông báo tàu chở hàng Ever Given đã được giải cứu và ra khơi an toàn. Sau gần một tuần lễ bị gián đọa, giao thông tại cửa ngõ giữa Hồng Hải và Địa Trung Hải từng bước trở lại bình thường.

(AFP) - Bà nội ghẻ của cựu tổng thống Barack Obama qua đời tại Kenya, thọ 99 tuổi. Gia đình Obama cho biết cụ bà Sarah Obama, vợ thứ của ông nội cựu tổng thống Mỹ từ trần sáng 29/03/2021. Không có liên hệ máu mủ nhưng cựu tổng thống Obama luôn xem cụ bà Sarah là « bà nội » và đã nhiều lần về thăm bà. Lần đầu tiên là vào năm 2006 khi Barack mới là thượng nghị sĩ bang Illinois. Sau ngày Barack đắc cử tổng thống Mỹ, bà Sarah vẫn sống ở làng quê cách thủ đô Nairobi đến 500 cây số. Lần cuối ông về thăm bà là vào năm 2018 khi đã trao chìa khóa Nhà Trắng lại cho tổng thống Trump.

