Hội Đồng Toàn Châu Âu yêu cầu Hungary "tái lập tự do báo chí"

Châu Âu tiếp tục lên tiếng về tình trạng các quyền tự do ở Hungary bị xâm phạm. Hôm nay, 30/03/2021, đến lượt Hội Đồng Toàn Châu Âu yêu cầu chính quyền Budapest tái lập quyền tự do báo chí.

Thông báo của bà Dunja Mijatovic, ủy viên phụ trách nhân quyền của Hội Đồng Toàn Châu Âu, nhấn mạnh « đã đến lúc, Hungary tái lập tự do báo chí », với ghi nhận việc chính quyền gia tăng kiểm soát báo chí về mặt chính trị, và Nhà nước can thiệp vào thị trường báo chí « đã làm sói mòn cơ chế đa nguyên, tự do ngôn luận của truyền thông tại Hungary ».

Vẫn theo Hội Đồng Toàn Châu Âu, chính quyền theo xu hướng độc tài của thủ tướng Victor Orban đang tấn công một cách hệ thống vào giới bảo vệ nhân quyền và các nhà báo điều tra. Thông báo của Hội Đồng Toàn Châu Âu nhấn mạnh là tất cả điều đó có mục tiêu « gửi đi một thông điệp rõ ràng là, mọi hình thức chỉ trích chính quyền sẽ bị trả đũa ».

Để khắc phục tình trạng hiện nay, Hội Đồng Toàn Châu Âu đề nghị chính quyền Hungary cắt giảm quyền lực đối với chủ tịch Ủy Ban Truyền Thông quốc gia, hiện được trao phó quá nhiều quyền hạn. Budapest cũng được kêu gọi tuân thủ các tiêu chuẩn châu Âu về đa nguyên báo chí, chính quyền cần kết án các lời lẽ hận thù chống lại báo giới, cũng như chấm dứt chiến dịch bóp méo thông tin nhắm vào những người bảo vệ nhân quyền, và những người chỉ trích chính phủ.

Chính quyền Hungary bị lên án mạnh mẽ sau khi từ chối triển hạn giấy phép đối với đài Klubradi, một đài phát thanh độc lập đầu tiên tại Hungary, cách đây một tháng. Đài Klubradi thường xuyên đưa ra các chỉ trích nhắm vào chính quyền Orban.

Hội Đồng Toàn Châu Âu (Council of Europe / Conseil de l'Europe) là định chế ra đời vào năm 1949, có sứ mạng cổ vũ cho tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền bình đẳng, cũng như bảo vệ nhân quyền nói chung thông qua các hiệp ước quốc tế. Tham gia vào Hội Đồng Toàn Châu Âu có 47 quốc gia, trong đó có toàn bộ các thành viên Liên Hiệp Châu Âu và Nga.

