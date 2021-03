Quảng cáo Đọc tiếp

(Tuổi trẻ/Người Việt) - Việt Nam : một người « tự ứng cử » vào Quốc Hội bị bắt giam. Ngày 29/03/2021, Công an thành phố Hà Nội thông báo bắt ông Lê Trọng Hùng, 42 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, với cáo buộc « làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước ». Ông Lê Trọng Hùng tuyên bố ra ứng cử Quốc Hội Việt Nam hôm 14/03. Trước đó, truyền thông Nhà nước hôm 10/03 cho biết ông Trần Quốc Khánh, 61 tuổi, ở tỉnh Ninh Bình, bị bắt với cùng tội danh trên. Ông Trần Quốc Khánh cũng tuyên bố « tự ứng cử » vào Quốc Hội. Cho đến nay, có hai người tuyên bố « tự ứng cử » vào Quốc Hội Việt Nam khóa XV bị bắt. Bầu cử Quốc Hội Việt Nam dự kiến diễn ra ngày 25/03/2021.

(Japan Times/South China Morning Post) - Biển Đông : Indonesia mua trang bị quân sự của Nhật để đối phó với Trung Quốc. Ngày 30/03/2021, Tokyo và Jakarta ký kết thỏa thuận xuất khẩu thiết bị quân sự Nhật sang Indonesia. Thỏa thuận được ký kết hai ngày sau khi hai bộ trưởng Quốc Phòng hai nước hôm 28/03 đã thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Nobuo Kishi, việc tăng cường hợp tác bao gồm « tập trận song phương » ở Biển Đông.

(South China Morning Post) - Ngoại trưởng Trung Quốc gặp đồng nhiệm 4 nước Đông Nam Á tại Phúc Kiến. Theo báo mạng Hồng Kông ngày 30/03/2021, trong tuần này, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) sẽ hội kiến với một số lãnh đạo ngoại giao các nước Đông Nam Á nhằm « ngăn chặn nỗ lực của Hoa Kỳ cô lập Trung Quốc ». Theo bộ Ngoại Giao Trung Quốc, các ngoại trưởng Vivian Balakrishnan của Singapore, Retno Marsudi của Indonesia và Teddy Locsin của Philippines có kế hoạch công du Trung Quốc từ thứ Tư 31/01 đến thứ Sáu 01/02. Ngoại trưởng Malaysia Hishammuddin Hussein đến Trung Quốc từ thứ Năm đến thứ Sáu.

(RFI) - Trung Quốc chính thức thông qua việc sửa đổi luật bầu cử Hồng Kông. Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Trung Quốc ngày 30/03/2021 đã chính thức thông qua việc sửa đổi luật bầu cử Hồng Kông với 167 phiếu thuận, không có phiếu chống. Theo đó, ứng cử viên trước hết sẽ được xem xét có « yêu nước » hay không, và số lượng ghế được bầu trực tiếp từ 35 giảm xuống còn 20. Ủy ban bầu cử do Bắc Kinh kiểm soát từ 1.200 người tăng lên 1.500, gia tăng số ghế trong Quốc Hội Hồng Kông (Legco) cho giới kinh doanh vốn thân chính quyền, hủy bỏ 117 ghế từ các cuộc bầu cử cấp quận do đối lập chiếm đa số.

(AFP) - Em gái Kim Jong Un gọi tổng thống Hàn Quốc là « con vẹt » của Mỹ. Kim Yo Jong, người em đầy quyền lực của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un hôm 30/03/2021 tuyên bố ông Moon Jae In chỉ là « con vẹt do Mỹ nuôi », vài ngày sau khi tổng thống Hàn Quốc đọc bài diễn văn về tình hình bán đảo Triều Tiên. Ông Moon, người chủ trương hòa giải với Bắc Triều Tiên, hôm thứ Sáu 26/03 nhân kỷ niệm vụ tấn công đẫm máu của Bình Nhưỡng năm 1999 tuy không nêu cụ thể vụ bắn hỏa tiễn của Bắc Triều Tiên mới đây, chỉ nói về các hành động cản trở tái lập đối thoại, nhưng cũng khiến Bình Nhưỡng giận dữ.

(AFP) - Nga : Nhà đối lập Navalny có nguy cơ bị chuyển sang biệt giam. Trong một tin nhắn đăng trên trang mạng xã hội Instagram, ngày 29/03/2021, ông Alexei Navalny cho biết đã nhận được « 6 lời cảnh cáo trong vòng hai tuần » từ nhà tù Pokrov, nằm cách thủ đô Matxcơva tầm 100 km, nơi ông thọ án tù hai năm rưỡi. Nhà đối lập giải thích : « Trong các nhà tù Nga, có hai kiểu trừng phạt cơ bản : Cảnh cáo và Biệt giam. Chỉ cần hai lần bị cảnh cáo thì có thể bị gởi đến phòng biệt giam. Hình thức phạt này không mấy gì tiện lợi : Điều kiện giam giữ ở đó gần giống như là tra tấn ».

(AFP) - Swiss Re : Thế giới thiệt hại 202 tỷ đô la trong năm 2020. Theo hãng bảo hiểm Thụy Sĩ Swiss Re, ngày 30/03/2021, nguyên nhân chính là do các thảm họa thiên nhiên và tai ương. So với năm 2019, mức thiệt hại này đã tăng thêm 35%. Số tiền đền bù thiệt hại do các nhà bảo hiểm phải chi trả đã tăng thêm 40% so với năm 2019, đạt mức 89 tỷ đô la. Như vậy, năm 2020 làm năm thứ năm đắt nhất cho ngành bảo hiểm kể từ đầu những năm 1970.

(AFP) - Một phần ba đất nông nghiệp có nguy cơ cao bị nhiễm thuốc trừ sâu. Theo một nghiên cứu công bố trên Nature Geoscience hôm 29/03/2021, khoảng 1/3 đất nông nghiệp trên thế giới « có nguy cơ cao » bị ô nhiễm vì dư chất thuốc trừ sâu, thấm vào mạch nước ngầm và đe dọa đa dạng sinh học. Các nhà nghiên cứu Úc đã xem xét việc sử dụng 59 loại thuốc diệt cỏ, 21 thuốc trừ sâu và 19 loại thuốc diệt nấm được sử dụng tại 168 nước, dựa theo số liệu của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO) và Viện Địa lý Mỹ (USGS). Họ nhận thấy 64% đất trồng trọt (24,5 triệu km2) bị nhiễm ít nhất một chất thuốc và 31% có nguy cơ ô nhiễm cao.

