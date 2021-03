Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Việt Nam: Thêm bốn nhà hoạt động bị kết án tù. Hôm qua, tòa án tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án 10 năm tù giam và 3 năm quản chế đối với ông Vũ Tiến Chi, bị đem ra xử về tội « tuyên truyền chống nhà nước ». Theo bản cáo trạng, bị cáo đã sử dụng mạng xã hội để đăng tải và chia sẻ những bài viết « đả kích chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước; xuyên tạc, nói xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo cấp cao của Đảng, nhà nước ». Ông Vũ Tiến Chi còn bị cáo buộc đã có ý định thành lập « Quốc Hội » tự xưng, nhằm mục đích lập ra « một tổ chức chính trị đối lập, từ đó thay thế Quốc hội của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ». Trong khi đó tại tỉnh Khánh Hòa, ba nhà hoạt động khác là Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Ngô Thị Hà Phương và Lê Viết Hòa tuổi từ 25 đến 59 hôm qua cũng đã bị tuyên án tù từ 5 đến 9 năm với tội danh « tuyên truyền chống nhà nước ».

(Reuters) - Mỹ lên án Trung Quốc về sửa đổi luật bầu cử Hồng Kông. Hôm qua, 30/03/2021, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ra tuyên bố mạnh mẽ lên án những hành động của Trung Quốc nhằm hạn chế hơn nữa sự tham gia chính trị của người dân Hồng Kông. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ đưa ra phản ứng như trên sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Trung Quốc hôm qua chính thức thông qua việc sửa đổi luật bầu cử Hồng Kông, theo đó sẽ chỉ có những ứng cử viên được đánh giá là « yêu nước » mới được quyền ra tranh cử. Theo lời trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga, những thay đổi nói trên sẽ được đệ trình lên Hội Đồng Lập Pháp Hồng Kông vào giữa tháng 4 và có thể cơ quan này sẽ thông qua vào cuối tháng 5. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng thông báo là bầu cử Hội Đồng Lập Pháp, vốn đã bị dời đến tháng 9 do tình hình dịch Covid, sẽ lại bị dời đến tháng 12. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ hôm qua cũng đã bày tỏ quan ngại về việc cuộc bầu cử này bị dời lại lần thứ hai.

(AFP) - Tổng thống Mỹ muốn đầu tư 2.000 tỷ đôla cho cơ sở hạ tầng. Hôm nay, 31/03/2021, tổng thống Joe Biden sẽ đề nghị đầu tư khoảng 2.000 tỷ đôla cho các dự án cơ sở hạ tầng, với mục tiêu tạo ra hàng triệu việc làm và nâng cao sức cạnh tranh với Trung Quốc. Ông Biden sẽ trình bày giai đoạn đầu của chương trình « Build Back Better » trong bài phát biểu tại Pittsburgh, bang Pennsylvania, nêu chi tiết những đầu tư trải dài trong 8 năm. Kế hoạch của tổng thống Hoa Kỳ dự trù đầu tư 620 tỷ đôla vào hệ thống giao thông, hiện đại hóa hơn 32.000 km đường trên toàn nước Mỹ.

(AFP) - Syria: Các nhà tài trợ chỉ cam kết 6,4 tỷ đôla. Kết thúc hai ngày hội nghị trực tuyến, do Liên Hiệp Châu Âu và Liên Hiệp Quốc tổ chức, về trợ giúp cho người dân Syria, hôm qua, 30/03/2021, ủy viên châu Âu Janez Lenarcic thông báo là các nhà tài trợ chỉ cam kết tổng cộng 6,4 tỷ đôla cho hai năm 2021 và 2022, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 10 tỷ đôla mà Liên Hiệp Quốc đề ra. Ông Lenarcic không giải thích vì sao cam kết tài trợ cho Syria lại thấp như vậy.

(AFP) - Châu Âu bắt đầu tuyển phi hành gia. Chiến dịch tuyển mộ các phi hành gia tương lai của châu Âu bắt đầu hôm nay với việc đưa vào hoạt động một trang web (jobs.esa.Internet ) của Cơ quan Không gian châu Âu để tiếp nhận đơn của các ứng viên từ đây đến ngày 28/05/2021. Sau đó, cơ quan này sẽ khởi động tiến trình tuyển lựa cho đến tháng 10/2022 để chọn ra từ 4 đến 6 phi hành gia tương lai. Các ứng viên phải có bằng thạc sĩ trong một lĩnh vực khoa học hoặc có bằng y khoa và có ba năm kinh nghiệm, tuổi không quá 50, nói thông thạo tiếng Anh và nếu có ngoại ngữ thì càng tốt. Ngoài ra phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sức khỏe như đối với phi công.

(AFP) - Ủy Ban Thế Vận Úc bị chỉ trích vì làm đối tác với thương hiệu Asics. Nhà cung cấp trang thiết bị thể thao của Nhật Bản bị cáo buộc sử dụng bông thu hoạch ở Tân Cương sử dụng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ. Ngày 31/03/2021, bà Elaine Pearson, giám đốc tổ chức Quan Sát Nhân Quyền HRW tại Úc, phát biểu « tôi tin là không một vận động viên nào của Úc muốn mặc trang phục do một doanh nghiệp sử dụng bông ở Tân Cương ». Còn Asics khẳng định trang phục của các vận động viên Úc tham dự Olympic Tokyo 2021 không dùng bông của vùng tự trị của người Duy Ngô Nhĩ.

(Reuters) - Áo đàm phán mua 1 triệu liều vac-xin Sputnik V của Nga. Thủ tướng Sebastian Kurz bị phe đối lập chỉ trích là vượt khỏi khuôn khổ hệ thống mua vac-xin chung của Ủy Ban Châu Âu để có được nhiều vac-xin hơn. Trong thông cáo ngày 30/03/2021, thủ tướng Áo cho rằng điều quan trọng là « vac-xin hiệu quả và chắc chắn », dù Sputnik V chưa được Cơ Quan Dược Phẩm Châu Âu (EMA) cấp phép. Nga có thể cung cấp cho Áo 1 triệu liều vào tháng Tư. Tại châu Âu, vac-xin Sputnik V được giao cho Hungary và Slovakia, nhưng mới chỉ có Hungary sử dụng vac-xin này trong chiến dịch tiêm chủng.

(Reuters) - Liên Hiệp Châu Âu trừng phạt Iran vi phạm nhân quyền. Ngày 31/03/2021, đại sứ của 27 nước thành viên sẽ đưa ra những biện pháp trừng phạt nhiều công dân Iran vì vi phạm nhân quyền, sau một bản báo cáo ngày 09/03 của Liên Hiệp Quốc cho thấy số bản án tử hình đã tăng mạnh tại Iran, áp dụng với cả trẻ vị thành niên, tra tấn ép cung và chế độ hôn nhân hợp pháp đối với bé gái từ 10 tuổi. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2013, Bruxelles đưa ra những biện pháp tương tự. Danh sách những cá nhân Iran bị trừng phạt sẽ được công bố vào tuần tới. Họ sẽ bị cấm đến Liên Hiệp Châu Âu và bị phong tỏa tài sản nếu có ở trong khối. Tuy nhiên, chưa rõ thời hạn áp dụng và hiệu lực của những biện pháp này.

(Reuters) - Google đóng góp 25 triệu euro cho Quỹ Truyền Thông và Thông Tin của châu Âu. Theo thông tin ngày 31/03/2021 của tập đoàn Mỹ, số tiền này nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống tin giả và khuyến khích giáo dục cho người sử dụng các mạng truyền thông. Google khẳng định « sẽ không can dự vào bất kỳ quyết định nào » của Quỹ trên.

(AFP) - Hoa Kỳ sẽ tịch thu hàng của một nhà sản xuất găng tay bị cáo buộc dùng lao động cưỡng bức. Sau khi cáo buộc công ty Top Glove của Malaysia, chuyên sản xuất găng tay bảo hộ, là đã sử dụng lao động cưỡng bức , chính quyền Mỹ đã thông báo vào hôm qua, 30/03/2021, quyết định chặn giữ các chuyến hàng của công ty này. Cơ quan Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ (CBP) trước đó đã cấm hai công ty con của Top Glove nhập khẩu vào năm ngoái vì nghi ngờ lao động cưỡng bức và điều kiện làm việc tồi tệ.

(RFI) - Brazil: Tư lệnh Không Quân, Lục Quân và Hải Quân từ chức. Chính phủ Brazil hôm qua 30/03/2021, đã thông báo quyết định từ chức người đứng đầu ba binh chủng nói trên, một hôm sau cuộc cải tổ nội các dẫn đến thay đổi bộ trưởng Quốc Phòng. Theo báo chí Brazil, các chỉ huy của ba lực lượng Hải, Lục và Không Quân không hài lòng với việc bất ngờ đưa tướng Walter Braga Netto lên thay thế tướng Fernando Azevedo e Silva ở chức bộ trưởng Quốc phòng.

(AFP) - Cảnh sát New York bắt giữ một nghi can sau khi công bố trên Twitter một đoạn video về một vụ tấn công người châu Á. Trong đoạn video được gởi đi hôm qua, 30/03/2021, người ta thấy cảnh một người đàn ông đá thô bạo vào một phụ nữ châu Á, 65 tuổi, vào hôm 29/03, ở trung tâm Manhattan. Đoạn video có kèm theo một thông báo truy nã thủ phạm vụ bạo hành. Vào sáng sớm hôm nay, một nghi can đã bị bắt giữ với cáo buộc hành hung mang tính chất hận thù.

(AFP) - Thái Lan: Một tỷ phú lãnh đạo đối lập bị truy tố về tội khi quân. Sáng lập viên đảng Future Forward (đã bị giải thể), tỷ phú Thanathorn Juangroongruangkit đã bị truy tố vào hôm qua 30/03/2021 với tội danh phỉ báng vì đã lên tiếng bày tỏ thái độ hoài nghi về chiến lược tiêm chủng chống Covid-19 của vương quốc Thái Lan. Nếu bị buộc tội khi quân, lãnh đạo đối lập có thể bị đến 15 năm tù.

