Một hãng vật liệu in tiền của Đức ngừng giao hàng cho Miến Điện

Tập đoàn Đức hôm 31/03 đã quyết định ngừng cung cấp vật liệu in tiền cho chính quyền Miến Điện. Ảnh minh họa: đồng tiền Kyat của Miến Điện.

Hưởng ứng các biện pháp trừng phạt quốc tế nhắm vào Miến Điện, tập đoàn Đức Giesecke + Devrient (G+D) ngày 31/03/2021 đã thông báo đình chỉ ngay lập tức các giao dịch với quốc gia Đông Nam Á này vì những hành động “bạo lực đang diễn ra giữa quân đội và thường dân”.

Là một trong những công ty hàng đầu thế giới về vật liệu dùng trong lãnh vực in giấy bạc, lại chịu trách nhiệm khâu in tiền cho Miến Điện, việc G+D dừng giao hàng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho chế độ quân sự Miến Điện. Theo nhật báo Đức Süddeutsche Zeitung, vật liệu do công ty Đức cung cấp rất cần thiết cho việc phát hành tiền tệ ở Miến Điện và tập đoàn quân sự có nguy cơ bị thiếu thanh khoản.

Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibaut phân tích:

“Chỉ, giấy, màu sắc, vật liệu làm sạch: Từ thập niên 70, hãng Giesecke+Devrient tại thành phố Munich đã cung cấp vật liệu cho ngân hàng trung ương Miến Điện để sản xuất tiền giấy của mình. Công ty ở vùng Bayern là một đại gia trong lĩnh vực này và in từ 80 đến 100 loại tiền tệ khác nhau trên khắp thế giới, trong đó có cả đồng Euro.

Tập đoàn Đức hôm 31/03 đã quyết định đình chỉ cung cấp vật liệu cho chính quyền Miến Điện vì các cuộc đàn áp cuộc biểu tình của tập đoàn quân sự cầm quyền. Trước đó, hãng Đức đã giảm bớt giao dịch với khách hàng của mình, nhưng vẫn lãnh chỉ trích từ một tổ chức lấy tên là "Đoàn kết của nước Đức với nền dân chủ Miến Điện", đòi G+D phải ngừng giao hàng hoàn toàn.

Giesecke+Devrient tuyên bố rằng họ đã đưa ra quyết định này vào ngày hôm qua sau khi thảo luận với Liên Hiệp Quốc và các cơ quan chức năng của Đức. Tập đoàn không nêu rõ quy mô và giá trị của các hợp đồng với Miến Điện.

Vật liệu do công ty Đức cung cấp rất cần thiết cho việc phát hành tiền tệ ở Miến Điện. Do đó, việc từ Giesecke+Devrient ngừng giao hàng có thể dẫn đến việc quốc gia Đông Nam Á bị thiếu tiền mặt.

Hôm 30/03, Đức cũng khuyến nghị công dân của mình rời Miến Điện càng sớm càng tốt vào lúc mà vẫn có các chuyến bay thương mại.

