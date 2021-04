New York muốn mở lại Broadway vào mùa thu 2021

Trình diễn nhạc Pop ở Manhattan, New York, trong khi chờ đợi các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật được phép trình diễn tại Times Square, New York, Mỹ, ngày 12/03/2021.

Sau các rạp chiếu phim tại Manhattan, các nhà hát cũng như sân khấu Broadway được phép hoạt động trở lại kể từ ngày 02/04/2021 với điều kiện tôn trọng quy định giãn cách xã hội và hạn chế ở mức 100 khán giả. Tuy mang tính tượng trưng, nhưng việc mở lại các nhà hát là bước đầu tiên giúp cho thành phố New York dần dần nối lại với các chương trình văn hóa vào tháng 09/2021.

Để có thể phục hồi toàn bộ các hoạt động văn hóa trong 6 tháng tới, New York muốn thông qua một loạt biện pháp, trong đó có quyển "sổ y tế" ghi rõ các lần chích ngừa hay là việc đăng ký tải mã xác thực "QR code" qua ứng dụng điện thoại di động. Mục đích là để báo động trong trường hợp có lây nhiễm trong khuôn khổ các buổi biểu diễn, đồng thời tạo ra một môi trường sinh hoạt an toàn trong thời Covid-19. Trong cuộc họp báo cuối tuần qua, thị trưởng New York Bill de Blasio đã cam kết bằng mọi cách mở lại vào mùa thu năm nay toàn bộ sân khấu Broadway cũng như tất cả các cơ sở văn hoá lớn trong đó có nhà hát Metropolitan Opera, vốn đã bị đóng cửa kể từ ngày 12/03/2020.

6 tháng để mở lại toàn bộ các sinh hoạt ?

Kể từ cuối tháng 03/2021, New York đã bắt đầu triển khai ứng dụng Excelsior, cho phép những người đã được tiêm chủng, đăng ký tham gia dễ dàng hơn vào các chương trình sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật. Cách xài ứng dụng Excelsior cũng tương tự như việc điền tất cả các thông tin cần thiết trên mạng, cho mỗi lần lấy thẻ lên máy bay (boarding pass). Người sử dụng có thể in trên giấy loại thẻ "kiểm chứng" này mỗi khi vào cửa, hoặc lưu lại màn hình của điện thoại di động để trình thẻ "thông hành" khi có yêu cầu.

Ứng dụng Excelsior được tải miễn phí dễ dàng, sẽ được thử nghiệm trực tiếp vào ngày mai 02/04/2021 tại nhà hát lớn Madison Square Garden, nơi tổ chức các cuộc tranh tài bóng rỗ cũng như các trận đấu khúc côn cầu trên băng (ice hockey). Những khán giả nào đã mua vé vào cửa xem thi đấu buộc phải khai báo cụ thể trên ứng dụng Excelsior hai đợt chích ngừa, liều vắc-xin thứ hai trên nguyên tắc cũng đã được tiêm ít nhất 14 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Người chưa được chích ngừa, nếu muốn vào cửa, phải trình kết quả xét nghiệm chẩn đoán PCR, thực hiện trong thời hạn tối đa là 72 giờ trước đó.

Sau hơn một năm chìm trong bóng tối, sân khấu Broadway nói riêng cũng như các nhà hát nói chung bắt đầu nhìn thấy tia sáng cuối đường hầm, và hầu như mọi người trong giới chuyên ngành đều hy vọng sẽ thật sự thoát khỏi tình trạng hiểm nghèo vào mùa thu năm 2021. Tuy nhiên, thời hạn 6 tháng để mở lại toàn bộ các sinh hoạt vẫn được xem là kịch bản rất "lạc quan".

Theo bà Charlotte St. Martin, chủ tịch của tổ chức Broadway League (một liên minh gồm các nhà sản xuất và giới khai thác các nhà hát), quyết định mở lại các sân khấu từ ngày 02/04 chỉ mang tính tượng trưng. Nhiều ban quản lý sẽ vẫn phải đóng cửa nhà hát vì khi mở lại nhưng chỉ để tiếp đón 100 khán giả thì hẳn chắc sẽ bị thua lỗ chứ không thể nào mà thu lời.

Thử nghiệm ứng dụng mới tại Madison Square Garden

Tại "Madison Square Garden" hoặc là tại các nhà hát cỡ lớn khác như "The Armory" hay "The Shed", người ta dễ áp dụng hơn các quy định giãn cách xã hội. Trong khi đó tại Broadway, đa số các rạp hát đều có diện tích nhỏ gọn, chi phí sản xuất các vở kịch cũng tương đối cao cho nên về mặt kinh tế, các sân khấu Broadway bắt đầu có lời khi bán vé ở mức 75% số chỗ ngồi. Do vậy, giới chuyên ngành hy vọng biện pháp hạn chế 100 khán giản tối đa tại các nhà hát, sẽ sớm được dỡ bỏ. Điều đó tùy thuộc rất nhiều vào tiến độ của đợt chích ngừa, cũng như nỗ lực của chính quyền thành phố hạn chế đà lây lan của dịch Covid-19. New York bắt đầu nối lại với đời sống văn hóa. Nhưng có lẽ phải chờ tới khi toàn bộ sân khấu Broadway được mở lại, thì lúc đó mới hy vọng hoạt động "bình thường" trở lại ở mức 100%.

Trong vòng một năm liền, Broadway đã ngưng hẳn các hoạt động và có lẽ giới chuyên ngành phải chờ thêm 6 tháng nữa cho tới mùa thu năm nay. Nhiều dự án sân khấu đã bị hủy bỏ, trong đó có 5 vở nhạc kịch trên khoảng 30 phẩm chương trình biểu diễn dự trù ra mắt khán giả trong 6 tháng tới. Trong số các tác phẩm mới đáng chú ý có vở nhạc kịch "MJ Musical" khai thác các bài hát ăn khách nhất của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson. Ngoài ra còn có vở nhạc kịch "Music Man" với thần tượng Hugh Jackman trong vai chính, cho dù không biết sau đợt dịch lần này, Hugh Jackman có thể trở lại sân khấu Broadway mà không bị qúa tải, do nhiều hợp đồng biểu diễn và dự án quay phim bị chồng chéo sau nhiều lần trì hoãn.

Khá nhiều diễn viên cũng như nhân viên kỹ thuật đã bỏ nghề luôn sau khi Broadway bị đóng cửa trong hơn một năm, trong số này có người đã đi học trở lại hay theo dõi các khoá đào tạo để đổi nghề, chuyển sang các lãnh vực khác như bán bảo hiểm hay địa ốc, mặc dù họ thừa hiểu rằng sân khấu vẫn là cái nghề thích hợp hơn với khả năng của mình, nhưng đằng sau vầng hào quang của Broadway luôn có nhiều rủi ro nghề nghiệp.

Broadway thu hút gần 15 triệu lượt khách mỗi năm

Theo tổ chức Broadway League, trước khi có dịch Covid-19, chương trình biểu diễn tại Broadway và tại các nhà hát khác trong thành phố đã thu hút 14,8 triệu lượt khán giả trong vòng một năm, trong đó có gần 20% là khách du lịch nước ngoài và 65% là khán giả Mỹ từ các tiểu bang khác đến New York chủ yếu là để xem nhạc kịch. Nguồn du khách trong nước cũng như ngoài nước cũng mang lại nhiều lợi nhuận cho các ngành phục vụ gồm tổng cộng 25.000 quán bar, khách sạn cũng như nhà hàng ở trong phạm vi Manhattan.

Trong bối cảnh đó, việc chính quyền thành phố New York thông báo mở lại một phần các nhà hát kể từ ngày 02/04 và từng bước tiến đến việc mở rộng các chương trình sinh hoạt có thể nói đã làm cho hơn 97.000 nhân viên làm việc trong ngành sân khấu ở New York cảm thấy ấm lòng. Riêng về nhà hát Metropolitan Opera, 10% các nhạc sĩ có tuổi thuộc dàn nhạc giao hưởng đã nghỉ việc luôn, 40% nhạc sĩ khác cũng đã dời sang các tiểu bang khác, tìm một công việc khác để kiếm sống, chứ không thể "chờ mãi" ngày mở lại chương trình biểu diễn.

Sân khấu Broadway và nhà hát Metropolitan Opera tuy nhắm vào hai đối tượng khán giả khác nhau nhưng trước sau gì cũng là biểu tượng của nhịp sống về đêm muôn ánh đèn màu tại trung tâm Manhattan. Chỉ khi nào cả hai cơ sở này được phép mở lại thì lúc đó New York mới thật sự tìm lại tiếng tăm lẫy lừng, ngôi vị đế vương của một "thành phố không bao giờ ngủ".

